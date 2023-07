Tout savoir sur le DPE projeté : prix, définition, PTZ, contraintes, et plus encore

Découvrez en détail le DPE projeté : sa définition, son importance, son rôle dans le PTZ ancien, son coût actuel et les changements prévus par la loi Energie Climat pour 2022. Un guide complet pour comprendre et anticiper vos projets immobiliers et économies d'énergie.

Votre guide complet sur le DPE projeté : De quoi parle-t-on exactement ?

Le Diagnostic de Performance Énergétique Projeté, plus communément appelé DPE projeté, est un outil aujourd'hui essentiel dans le secteur immobilier. Sa particularité ? Il offre une vision prospective de la performance énergétique d'un bien après la réalisation de travaux de rénovation. Pour y parvenir, le DPE projeté s'appuie sur le DPE avant travaux, réalisé au préalable.

Cette nouvelle approche, introduite par la réforme du DPE mise en application depuis le 1er juillet 2021, vise à accompagner les propriétaires dans leur démarche de rénovation énergétique. Le DPE projeté est un document qui apporte une réelle valeur ajoutée pour les biens classés F et G, c'est-à-dire ceux ayant un fort potentiel d'amélioration.

Grâce à ce diagnostic, les propriétaires peuvent visualiser l'impact des travaux envisagés sur la performance énergétique de leur bien. Ils ont ainsi un aperçu concret des économies d'énergie qu'ils peuvent réaliser et peuvent élaborer un plan de travaux plus pertinent.

C'est un véritable levier pour la transition énergétique, qui incite les propriétaires à agir pour améliorer l'efficacité énergétique de leur logement. Le DPE projeté a aussi un rôle à jouer pour les acquéreurs potentiels, qui peuvent ainsi mieux apprécier le potentiel d'un bien.

L'intérêt du DPE projeté : Pourquoi est-il indispensable pour vos projets immobiliers ?

Le DPE projeté est avant tout un outil d'aide à la décision. Que vous soyez propriétaire ou futur acquéreur, il vous offre une perspective claire sur les travaux de rénovation à envisager pour améliorer la performance énergétique du logement.

Dans le cadre d'un projet d'achat immobilier, le DPE projeté permet d'évaluer de manière précise le retour sur investissement des rénovations effectuées. En effet, il donne une estimation de la diminution de la consommation énergétique du logement suite aux travaux, ce qui se traduit par une économie sur les factures d'énergie.

Le DPE projeté est également un atout pour obtenir un Prêt à Taux Zéro (PTZ). Il est en effet exigé pour les biens classés F et G dans le cadre d'une demande de PTZ ancien. En montrant l'amélioration de la performance énergétique du bien après travaux, vous augmentez vos chances d'obtenir ce prêt.

Enfin, le DPE projeté est un allié de taille pour la transition énergétique. En incitant à la rénovation des logements énergivores, il contribue à réduire l'impact environnemental du secteur du bâtiment.

Comprendre l'éco-conditionnalité du PTZ ancien : Le rôle clé du DPE projeté

Depuis le 6 janvier 2020, l'obtention d'un PTZ ancien est soumise à une condition écologique : le bien immobilier doit faire l'objet de travaux d'amélioration de sa performance énergétique. C'est là que le DPE projeté entre en jeu.

Pour un bien classé de A à E, un simple DPE suffit. Mais pour un bien classé F ou G, le DPE projeté est nécessaire. Il doit être annexé à la demande de prêt et comporter une estimation de la consommation énergétique du logement après les travaux.

Cette exigence vise à encourager la rénovation énergétique des logements les plus énergivores. Grâce au PTZ, les particuliers peuvent financer leurs travaux et ainsi réduire leur consommation d'énergie et leur impact environnemental.

Ce critère d'éco-conditionnalité s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir la transition énergétique et d'accompagner les ménages dans cette démarche.

Les documents à fournir pour un PTZ ancien : Les implications du DPE projeté

Pour obtenir un PTZ ancien, plusieurs documents sont requis. Si le bien est classé de A à E, un DPE classique en cours de validité suffit. En revanche, pour un bien classé F ou G, les exigences sont plus importantes.

Il faut en effet fournir :

Les devis des travaux envisagés pour améliorer la performance énergétique du bien,

Un DPE avant travaux,

Une projection des consommations énergétiques du bien après travaux, autrement dit un DPE projeté,

Une attestation sur l'honneur.

Ces documents permettent à la banque d'évaluer la pertinence du projet de rénovation et le potentiel d'amélioration de la performance énergétique du bien. Ils sont donc indispensables pour obtenir le prêt.

Zoom sur les tarifs : Combien coûte un Diagnostic de Performance Energétique projeté ?

Le coût d'un DPE projeté varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment la taille du bien et la complexité des travaux envisagés. En moyenne, le prix d'un DPE se situe entre 100 et 250 €.

Pour un studio, comptez entre 100 et 130 € TTC. Pour un T2, le tarif se situe entre 120 et 150 € TTC, tandis qu'un T4 coûte entre 165 et 200 € TTC. Pour une maison de 3 pièces, le prix est compris entre 180 et 250 € TTC, et pour une maison de 5 pièces, il est de 190 à 300 € TTC.

Il est également possible de réaliser un audit énergétique, qui est plus complet que le DPE classique. Cependant, son coût est plus élevé, entre 600 et 1200 euros. Toutefois, sachez que certaines aides, comme Ma Prime Rénov 2022, peuvent participer au financement de cet audit.

Ce que la loi Energie Climat réserve pour le DPE projeté en 2023 : Toutes les évolutions à prévoir

La loi Énergie et Climat, qui entrera en vigueur en 2022, prévoit des changements majeurs pour le DPE projeté. Selon cette loi, lorsque un logement classé F ou G est vendu, le vendeur devra fournir un audit énergétique à l'acheteur.

Cette mesure vise à simplifier le processus d'achat pour les futurs propriétaires. Ils pourront ainsi bénéficier d'une vue d'ensemble de la performance énergétique du bien et des travaux nécessaires pour l'améliorer.

Le DPE projeté, quant à lui, pourrait disparaître à court terme. Mais il aura joué un rôle clé dans l'évolution des pratiques en matière de rénovation énergétique et aura contribué à sensibiliser propriétaires et acquéreurs à l'importance de l'efficacité énergétique.