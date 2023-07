Profiter de la chaleur dans son logement est un des besoins les plus récurrents. Grâce aux systèmes de chauffage, cela est bien possible, mais l’ancien modèle se montre de plus en plus dérangeant. En effet, pour vous permettre de profiter de la chaleur, cet ancien modèle ne vous permet pas de jouir de la tranquillité à cause du bruit. La nouvelle technologie mise au point, à savoir le chauffage au sol, est lui, plus avantageux.

Quels sont les avantages du chauffage au sol pour un logement ?

La solution qu’apporte ce système de chauffage est bénéfique pour tous. Il améliore considérablement les conditions de vie de tous.

Favorise un confort de vie optimal

Le premier avantage que vous pouvez tirer du chauffage du sol est bien le confort. Le chauffage au sol électrique diffuse de façon homogène la chaleur dans les pièces de votre logement tout en évitant les zones froides et une pompe à chaleur.

Elle vous donne la possibilité de marcher pieds nus sans prendre froid dans les différentes pièces de votre logement. Quelle que soit la saison de l’année, l’été ou l’hiver, le chauffage du sol vous apporte le degré de chaleur minimum pour votre aisance.

La période la plus favorable pour mieux jouir des bienfaits du chauffage du sol est bien l’hiver. Après une longue journée à parcourir la ville en affrontant le froid glacial de la neige, vous pouvez enfin vous réchauffer dans de bonnes conditions. La chose la plus intéressante avec le chauffage au sol est que vous n’êtes pas obligé de rester sur place pour bénéficier de sa chaleur qui vous détend comme cela se doit.

Une solution idéale pour économiser de l’énergie

Le côté financier du chauffage du sol est ce qui attire le plus la plupart des utilisateurs. En dépit de ces multiples avantages, il demeure une option moins coûteuse que les autres types de chauffant. Contrairement à un chauffage traditionnel, vous pouvez économiser à plus de 15 % d’énergie.

Cet avantage vous permet de bien économiser et de faire moins de dépense pour avoir la chaleur. Opter pour le chauffage du sol, c’est diminuer votre empreinte en carbone. En plus, non seulement vous économisez de l’énergie, mais vos factures de chauffage sont réduites. Un énorme bénéfice pour la planète et pour votre portefeuille.

Possibilité de le convertir en climatisation

Le saviez-vous ? Le système de chauffage du sol ne vous avantage pas seulement en hiver. Il vous est également utile en été. En effet, vous avez la possibilité de le convertir. Les chauffages au sol sont réversibles. Vous pouvez donc le modifier en climatisation au sol. N’est-ce pas merveilleux ?

En hiver, vous pouvez jouir de sa chaleur réchauffante et en été, bénéficier d’une fraicheur raisonnable quels que soient vos mouvements dans le logement. Ainsi, dès que la température augmente, vous pouvez remplacer l’eau froide par l’eau chaude dans le réseau du tuyau. Cela vous permet de baisser la température de votre logement à un degré qui vous convient.

Une option invisible et silencieuse

Le chauffage au sol est ne fait pas de bruit contrairement au radiateur. Il est non seulement silencieux, mais aussi invisible. Pas besoin de l’exposer pour qu’il occupe une grande place dans votre logement. Le système de chauffage au sol électrique vous protège du bruit et vous permet de vaquer à d’autres occupations tout en bénéficiant de votre chaleur sans être dérangé par le bruit de la pompe à chaleur.

Les chauffages classiques font du bruit lors du démarrage. Ce n’est pas le cas avec le chauffage au sol. Le radiateur occupe une grande place dans le logement. Lorsque vous le remplacez par le chauffage au sol, vous pouvez utiliser l’espace pour faire autre chose tout en jouissant de la chaleur.

Les inconvénients du chauffage au sol pour un logement

Bien que l’installation d’un système de chauffage électrique au sol soit perçue un réel avantage, il ne reste pas moins désavantageux sur certains points.

Le chauffage au sol est onéreux

Certes, le système de chauffage au sol électrique vous permet d’économiser, mais vous allez d’abord sortir une somme importante avant de l’avoir. Contrairement à la pose du radiateur, le coût de pose de plancher chauffant électrique est encore plus élevé en plus de la pompe à chaleur.

Surtout si vous voulez poser un système de chauffage hydraulique. Ce dernier est encore deux fois plus onéreux que le plancher chauffant électrique. Ce n’est pas le travail d’un particulier quelles que soient ses connaissances dans le domaine. Il faut que cela soit faite par un professionnel afin d’éviter les risques. Pour cela, il faut dépenser.

Incompatible avec une utilisation ponctuelle

Les formes de chauffage au sol standard sont à inertie. Pratiquement, ils mettent des jours à chauffer avant de faire monter la chaleur dans l’ensemble du logement. C’est donc un système de chauffage moins adapté aux bâtiments et aux pièces qui sont utilisés régulièrement.

Cependant, de nouveaux modèles de chauffage au sol électrique ont été conçus pour améliorer l’efficacité du premier. Il s’agit du système de chauffage au sol réactif. Ce modèle est développé en France depuis quelques années afin de résoudre ce problème de lenteur. Le plancher chauffant électrique est un meilleur choix pour les nouveaux logements, car il nécessite de dépense pour ceux qui doivent être rénové.

Le système du chauffage du sol n’est pas totalement compatible aux projets de rénovation

Le plancher chauffant est très épais. Cette épaisseur fait qu’il est difficile de déplacer la pompe à chaleur en cas de rénovation. Il faut en effet le déplacer et l’installer à nouveau et si celui qui s’en occupe ne fait pas attention, d’autres problèmes peuvent survenir. Lorsque vous ajoutez l’épaisseur du plancher chauffant au sol, cela entraine un rehaussement du sol.

Plus le sol est rehaussé, plus vous allez dépenser pour raboter les portes, sur élever les prises électriques et déplacer les équipements qui sont au sol. Tout cela nécessite beaucoup de frais. Avoir un système de chauffage au sol électrique, c’est s’apprêter pour dépenser des frais supplémentaires pour jouir de la chaleur.

Nécessite un entretien cher

Disposer du plancher chauffant électrique au sol, c’est lui fournir un entretien régulier pour veiller à son efficacité. Vous devez de temps en temps le purger, le nettoyer afin de le libérer des poussières et autres choses nuisibles. L’entretien du radiateur peut être fait par le particulier lui-même. C’est tout le contraire lorsque vous possédez un système de chauffage au sol.

Vous avez besoin de faire appel à un chauffagiste professionnel. Ce dernier doit passer chaque deux ans pour maintenir le système de chauffage au sol dans un meilleur état. En plus, il peut arriver que durant l’installation, vous soyez face aux difficultés techniques. Cela peut également survenir quelque temps après l’installation.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, un réparateur professionnel doit intervenir et cela est bien coûteux. Ce ne sont pas les mêmes dépenses avec un radiateur. Ainsi, opter pour l'installation du système de chauffage au sol électrique pour la chaleur, c’est se munir de somme nécessaire pour son entretien. Ce facteur restreint le nombre d’utilisateurs bien que beaucoup le désirent.