Habituellement, il n’est pas facile de résister au charme d’une maison qui a tout pour plaire. Cependant, le prix de vente de ce bien immobilier oblige certains potentiels acquéreurs à reculer. Pourtant, ceux-ci auraient pu négocier le prix de la maison afin qu’il rentre dans le budget qu’ils avaient initialement prévu. Étant donné que négocier est tout un art et qu’il n’est pas inné, nous vous présentons dans la suite, nos 5 meilleurs conseils pour acquérir le logement de vos rêves au meilleur prix.

Évaluez votre budget

Avant d’engager la négociation du prix d’une maison, il est indispensable que vous évaluiez votre budget. Pour ce fait, vous devez calculer votre capacité de financement en vous basant sur des critères bien définis comme votre :

Apport personnel,

Situation professionnelle,

Pouvoir d’achat, etc.

Dans le cas où vous faites un prêt, vous devez aussi tenir compte de la durée de remboursement. Il est généralement recommandé de faire une simulation en ligne pour bien évaluer votre budget. Néanmoins, cela ne suffit pas, puisqu’il est idéal de prendre rendez-vous avec son banquier ou un courtier en prêt. De cette manière, vous aurez une idée précise sur ce qu’il est possible d’investir.

Une fois que vous avez le budget total à votre disposition, anticipez quelques frais complexes et notamment les frais de notaire. Généralement, ceux-ci correspondent à 7% ou 8% du prix de vente de la maison. Dans le cadre de l’évaluation du budget, il est aussi recommandé de tenir compte du coût du déménagement et du prix des travaux à effectuer pour rénover la maison, le cas échéant. Après la somme de tous ces frais, vous êtes certain d’avoir une estimation exacte du coût total de la transaction.

Donnez-vous une marge de manœuvre

Maintenant que vous connaissez votre budget ainsi que les frais de notaire, vous êtes prêt pour faire votre offre. Toutefois, vous devez vous attendre à une éventuelle contre-proposition du propriétaire qui maitrise certainement les règles de la négociation. Lorsque vous êtes confronté à ce cas, n’hésitez pas à lui faire une offre légèrement en dessous de ce que vous pouvez investir. Vous vous laisserez ainsi une marge de manœuvre.

Il est certain que d’autres potentiels acquéreurs s’intéressent au bien comme vous. Pour mettre toutes les chances de votre côté, tournez-vous vers le propriétaire ou l’agence immobilière pour leur faire part de votre intérêt à l’égard de la maison. N’hésitez pas à discuter des prix du secteur avec eux et à demander le dossier de diagnostics techniques ainsi que le devis des travaux effectués.

Analysez la situation de la maison avant d’engager les négociations

Pour obtenir le logement de vos rêves au meilleur prix, vous devez également examiner plusieurs indicateurs primordiaux. Le premier est le m². C’est grâce à lui que vous pourrez comparer le prix de vente avec les valeurs du marché. Il vous permet de connaitre la norme de calcul de la surface utilisée par le vendeur (loi Carrez, surface habitable, SHON, SHOB, etc.).

De même, à partir du prix du m², vous pourrez compléter votre propre estimation du bien immobilier à partir de l’ancienneté, de l’état, des caractéristiques, de la situation géographique, etc. En utilisant quelques sites internet, vous pourrez faire une estimation du prix de l’habitation en vous basant sur les prix du marché.

Avant de faire une négociation, vous devez faire attention au délai de mise en vente. Vérifiez donc depuis quand la maison est sur le marché. En effet, grâce à la période, vous saurez si le bien immobilier est surévalué ou non. La négociation d’une maison mise en vente depuis une semaine ne se fait pas de la même manière que celle d’une habitation en vente depuis 3 mois.

Relevez l’état de la maison en vente

La plupart des acheteurs qui souhaitent négocier le prix d’un logement se basent sur les différents travaux à effectuer après la vente. Cet argument est rendu objectif par le dossier de diagnostics techniques (DDT). Grâce à lui, le propriétaire peut baisser son prix de vente si le bien nécessite d’être rénové et si les travaux sont à la charge de l’acheteur.

Même si la maison est votre coup de cœur, n’hésitez pas à la faire inspecter par des professionnels de la construction pour qu’ils puissent relever toutes les irrégularités (une performance énergétique défaillante, des travaux de rénovation énormes, des installations à changer, etc.). Examinez le DDT pour être certain de ne pas oublier des travaux (diagnostic gaz, électricité, amiante ou plomb…). Ce document est souvent mis à la disposition des potentiels acquéreurs au cours de la première visite.

Prenez le temps de lire toutes les conclusions des experts. Ces professionnels peuvent recommander au propriétaire d’effectuer des travaux de réhabilitation dans un délai déterminé. Si vous projetez acquérir une maison ancienne, faites attention au DPE. Ce document regroupe parfois une myriade de travaux conseillés pour améliorer la classe énergétique de l’habitation.

Rapprochez-vous d’un professionnel du secteur immobilier

Étant donné que les particuliers sont des novices, il est fort probable que la négociation soit difficile. Pour ce fait, il est recommandé de faire appel à un agent immobilier ou à un négociateur immobilier. En intervenant, cet expert peut vous apporter une médiation bienvenue. Grâce à l’avis extérieur d’un professionnel, vous pourrez orienter la transaction immobilière vers des valeurs plus cohérentes.

Il est habituellement profitable pour l’acquéreur de mandater une agence, et ce, malgré les frais à payer. L’agent immobilier ou le négociateur immobilier ne fait pas qu’apporter son expertise à l’évaluation de la situation de la maison. En effet, il vous aide aussi à argumenter votre négociation sur la base des critères énumérés plus haut. De plus, ce spécialiste du marché peut vous donner une confiance supplémentaire lorsque vous ferez votre offre d’achat écrite ou orale.

Si le propriétaire de la maison confie la vente à un professionnel, il est fort probable que les frais d’agence aient une influence sur le prix de vente. Les frais d’agence sont souvent négociables, notamment en cas de mandat simple. En réalité, dans le cas où le bien est proposé par plusieurs agences, vous pouvez les démarcher toutes pour obtenir le meilleur prix.