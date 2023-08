Vous recherchez une excellente alternative pour réaliser plus d'économies ? Le chauffage est le poste de dépense idéal qu'il vous faut. En effet, il est important de savoir que le chauffage inertie est l'un des nouveaux équipements de chauffage lancé sur le marché. Entre confort optimal et consommation de l’énergie limitée, vous serez tout simplement séduit par le résultat. Vous vous demandez peut-être quel est le fonctionnement de ce radiateur ou lequel choisir entre chauffage à inertie sèche ou fluide ? Vous trouverez tous les éléments de réponses dans ce guide.

Chauffage à inertie : Que faut-il retenir ?

Le chauffage à inertie, aussi nommé radiateur à inertie, est un excellent dispositif de chauffage. Sa puissance provient du principe simple d'inertie pour l'envoi de chaleur durant plusieurs heures. Le dispositif retient la chaleur et l’envoie finalement dans la pièce. La capacité de pouvoir retenir le maximum de chaleur est aux dépens de la masse et aussi de la surface du dispositif qui représente le moteur de chauffage. Donc, plus il est excellent, plus il accumule de chaleur.

Un bon fonctionnement du chauffage inertie assure le maintien d'une température homogène au sein d'une pièce. Il aide à réduire l'amplitude thermique dans la pièce et l'inconfort engendré par les différentes températures. L'utilisation d'un chauffage à inertie semble provoquer les mêmes sensations que celle d'un radiateur central. La chaleur est agréable avec une circulation d'air appropriée.

Chauffage à inertie sèche ou fluide : Quelles sont les différences ?

Le chauffage inertie sèche ou fluide est basé sur le même fonctionnement en accumulant de la chaleur pour ensuite les diffuser. Cependant, où se situe leur différence ?

Chauffage à inertie sèche

Les constituants de ce que l’on appelle le cœur de chauffe sont ce qui démontre s'il s'agit d'un radiateur inertie sèche ou fluide. Pour les modèles de radiateur à inertie sèche, vous pouvez voir leur cœur en aluminium, en marbre, en granit, en pierre de lave, en ponte, etc. Ces derniers sont des matériaux résistants connus pour accumuler la chaleur, quelle que soit sa nature. Ils ont cette puissance de prendre et de diffuser encore la chaleur emmagasinée.

Il faut retenir tout simplement que le cœur de chauffe des chauffages à inertie sèche est fait de matériaux rigides. Sa résistance électrique se retrouve au cœur du matériau, qui diffuse la chaleur sur la face du chauffage électrique à inertie.

Radiateur à inertie fluide

La différence avec le chauffage à inertie sèche, c’est que le radiateur à inertie fluide fonctionne avec un cœur de chauffe dit liquide. Ce dernier se compose d'eau glycolée et d'huile minérale ou végétale. La résistance est orientée vers le liquide qui diffuse la chaleur à la face du dispositif.

Chauffage inertie sèche ou fluide : Quel choix ?

Avec les points de divergences présentés, vous hésitez toujours pour le choix ? Retenez que le chauffage à inertie fluide a le privilège de garantir la montée de la température d'une manière rapide. De plus, il est disponible à un prix moins cher. Par contre, la capacité maximum de stockage du radiateur à inertie sèche est supérieure à celle du chauffage à inertie fluide.

Le radiateur électrique à inertie fluide a une consommation en énergie plus importante et n'a pas une très grande résistance sur le long terme. Pour ce qui est du radiateur à inertie sèche, il est puissant et très grand. Il n'est pas rare de constater au niveau de ces radiateurs des risques de fuite.

Si vous avez besoin d'une meilleure performance dans l'utilisation du radiateur électrique, vous feriez mieux de choisir l'appareil à inertie sèche. Il est aussi très économique en termes de consommation énergétique.

Chauffage à inertie sèche ou radiateur à inertie fluide : les spécificités de choix

Que vous ayez choisi le modèle sec ou fluide, il existe certains éléments que vous devez prendre en compte. Et ceci, pour que le choix que vous aurez à faire puisse répondre à vos besoins.

Pièce d'installation

Vous vous demandez peut-être si la pièce d’installation est un élément à prendre en compte. Évidemment, puisque les modèles ne sont pas compatibles avec toutes les pièces. Si vous optez pour le chauffage à inertie sèche, vous pouvez l'utiliser pour le chauffage de votre salon. De même, vous pouvez profiter du confort en l'installant dans les pièces de vie au sein desquelles vous passez assez de temps.

Pour ce qui concerne des chauffages à inertie fluide, il est plus recommandé de les installer dans votre bureau ou dans un endroit que vous ne fréquentez pas habituellement.

Puissance du chauffage

Qu'importe le radiateur que vous aurez à choisir, il est bien de privilégier un appareil de puissance appropriée pour profiter d'une meilleure performance. Pour mieux choisir la puissance adaptée, prenez en compte l'isolation, la surface, l'orientation, etc. Il est plus recommandé de vous faire accompagner par un expert pour faire un bon achat de radiateur électrique à inertie.

Régularisation et programmation

Les équipements de programmation et de régulation des chauffages électriques à inertie influent sur leur efficacité. En principe, tous les radiateurs sont associés à l'un des systèmes de régulation et de programmation. Pour cela, optez pour un appareil qui dispose d'un thermostat. En ce qui concerne la programmation, vous devez seulement veiller à acheter un radiateur qui dispose de cette fonction, ce qui vous permettra de faire le réglage de la puissance de fonctionnement. Par ailleurs, un radiateur que vous pouvez commander à distance est aussi une meilleure option.

Chauffage inertie sèche ou fluide : le budget à prévoir

En vous intéressant à un appareil, en dehors de ses spécificités et fonctions, vous devez aussi vous en tenir au prix. C'est ainsi que vous pourrez faire un bon achat. Pour le cas des chauffages inertie fluide ou sèche, ils sont de prix différent. Si vous vous rendez sur les grandes surfaces, vous pouvez facilement vous en procurer un radiateur électrique à inertie fluide juste avec quelques centimes. Certes, il n'y a pas de garantie, mais il est possible que vous en trouviez un appareil performant.

Le coût des chauffages d'inertie sèche est variable en fonction du matériau et du modèle choisi. Si vous souhaitez donc un appareil performant et solide, prévoyez un budget assez conséquent.

Enfin, les chauffages sont des appareils très importants à disposer dans vos pièces. Pour en trouver le meilleur, il faut juste évaluer vos besoins et faire le point du budget auquel vous désirez avoir l'appareil. Par ailleurs, faites-vous accompagner par un professionnel du domaine.