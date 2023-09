Pour profiter d’un bon confort thermique et phonique dans une maison, aucun point de déperdition énergétique ne doit être négligé. Le plafond, étant une structure essentielle des biens immobiliers bâtis, s’il présente des failles, du bruit et de la chaleur peuvent facilement infiltrer le logement. En cela, trouver les voies et moyens d’une isolation (acoustique et thermique) du plafond de la construction est une nécessité. Voici comment procéder pour obtenir un bon résultat.

Isolation de plafond : les étapes

Si vous avez des aptitudes pour le bricolage, vous pouvez réaliser l’isolation du plafond de votre logement en toute facilité. Toutefois, il faut préciser que cette option présente assez de risques. Ainsi, pour isoler un plafond dans une habitation, le meilleur moyen est de confier la tâche à un professionnel.

Une entreprise certifiée mettra à disposition, les moyens humains et la logistique nécessaires pour réaliser un travail satisfaisant. Mieux, avec le professionnel, vous ne prenez pas de risques par rapport à votre sécurité au cours des travaux.

L’autre raison pour laquelle vous devriez confier l’isolation de votre plafond à un professionnel, c’est le gain de temps et d’argent. Vous n’aurez pas besoin des services d’un expert pour corriger les défauts d’isolation du plafond puisque l’artisan s’en occupera.

Que ce soit à réaliser par vous-même ou par un professionnel, la première étape de l’isolation de plafond, c’est le choix des matériaux à utiliser. Ensuite, vous pourrez employer la technique adaptée afin de réaliser une isolation thermique et phonique du plafond. Il faut noter que la technique d’isolation doit être choisie en fonction de la chambre dans laquelle est installée la structure à isoler.

Isolation de plafond : les spécificités par rapport à la pièce

Selon la chambre à isoler et son affectation, le choix de l’isolant et la technique peuvent changer.

Dans la cave ou dans le garage

Pour isoler le plafond d’une cave ou d’un garage, vous devez miser sur des plaques isolantes. En raison de la capacité de rafraîchissement élevée de ces pièces, cet isolant est plus adapté à l’usage que la laine de verre.

En dehors des plaques isolantes, l’utilisation du polyuréthane projeté est aussi un excellent recours. C’est d’ailleurs la meilleure recommandation lorsque des tuyaux et autres canalisations conduisent vers la cave ou le garage.

Avec le polyuréthane projeté, vous pouvez facilement boucher tous les espaces par lesquels la chaleur ou l’humidité pourrait s’infiltrer dans la chambre. Il faut préciser qu’en dehors de l’isolation des plafonds, vous devez également mettre en place, un système performant de ventilation de la cave ou du garage.

Dans une pièce à vivre

Pour l’isolation du plafond d’une chambre à vivre, il y a plusieurs exigences dont il faut tenir compte. Si la pièce est construite entre deux étages, commencez par rabaisser le plafond. Placez en dessous de celui-ci un plafond autoportant. L’isolant à utiliser sera alors placé entre les deux plafonds de la chambre à vivre.

Les isolants les plus courants pour ce genre d’utilisation sont la laine de roche et la laine de verre. Vous pouvez aussi miser sur la ouate de cellulose, mais en termes d’efficacité phonique, ce n’est pas la meilleure recommandation. Si vous souhaitez donc libérer la chambre des bruits extérieurs à partir du plafond, choisissez un isolant plus épais.

Vous l’aurez compris, l’isolation de plafond entre deux étages nécessite souvent assez de travail et une grande disponibilité en temps. Entre autres, il faut d’abord faire sortir toutes les affaires qu’il y a dans la chambre et procéder à un nouvel emménagement à la fin des tâches.

Toutefois, lorsque ces travaux sont réalisés par un professionnel, vous pouvez vous attendre à résorber les problèmes de bruit ou de confort thermique dans la chambre. De plus, avec une bonne performance énergétique dans le logement, vous ferez des économies sur vos factures d’énergie.

Quel est le bon moment pour réaliser l’isolation de plafond ?

Les tâches d’isolation de plafond ne s’improvisent pas. De la même manière, il faut choisir le bon moment pour les exécuter afin de tirer pleinement profit de votre investissement. Cela dit, s’il s’agit des plafonds des pièces à vivre du logement, l’isolation doit être complétée par des tâches de finition sur l’habitation. Mieux, il est recommandé d’utiliser le plafond tendu pour la rénovation générale du logement.

En dehors de sa capacité à permettre une isolation thermique et phonique performante, le plafond tendu présente plusieurs autres avantages. Il se pose rapidement et ne salit pas. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser ce matériau en fonction de vos goûts.

Pour le prix, l’isolant est aussi une excellente recommandation. Par rapport aux autres offres d’isolants disponibles sur le marché, ce produit a l’avantage d’être d’un coût très abordable. Ces avantages font du plafond tendu le meilleur choix de matériau pour la finition lors d’une rénovation de plafond.

Le bon moment pour réaliser l’isolation des plafonds chez vous, c’est donc lorsque vous prévoyez la rénovation totale de la maison. Assurez-vous donc de disposer des ressources nécessaires pour un tel projet. Si vous contactez un professionnel (ce qui est idéal), le mieux est de négocier son devis ou même de comparer plusieurs offres avant de vous décider.

Quels sont les avantages à réaliser l’isolation de plafond chez soi ?

Si vous avez en projet de rénover votre maison, pensez à inclure sur la liste des travaux prioritaires, l’isolation du plafond. Il y a plusieurs avantages à en tirer.

Isoler une maison par le plafond est un excellent choix pour limiter les pertes de chaleur. Cette opération permet aussi d’empêcher l’infiltration d’humidité dans le logement. En conséquence, vous profiterez d’une plus faible consommation d’énergie. En clair, avec un plafond bien isolé, l’utilisation de votre chauffage ne vous obligera pas à payer des factures d’énergie faramineuses.

L’isolation du plafond permet également d’empêcher tout bruit venant de l’extérieur. Ainsi, le confort des résidents sera optimisé. C’est donc une recommandation pour profiter d’un bon confort dans la maison tout en faisant des économies sur votre budget de consommation d’énergie. Pour transformer votre cave ou votre garage en chambre à vivre, isoler les plafonds est aussi indispensable.

Enfin, notez que vous avez plusieurs choix pour isoler un plafond existant. Tenez donc compte de la chambre à isoler pour adopter la technique qui convient. Mieux, l’intervention d’un professionnel sera encore plus avantageuse pour l’opération.