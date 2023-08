Êtes sur le point de rénover une toiture en fibrociment ? Vous devez vous tourner vers les professionnels du domaine pour avoir une bonne prestation. La rénovation d’une toiture en fibrociment requiert une parfaite maîtrise du dispositif servant à traiter un amiante. Voici quelques conseils pour ce type de rénovation.

Toiture en fibrociment : Qu’est-ce que c’est ?

Une toiture en fibrociment est un ensemble de plaques élaborées à partir de l’association de fibre naturelles, d’eau, du ciment et de la cellulose. On distingue également des tuiles fibrociment. Contrairement aux plaques fibrociment, ces derniers ne sont pas assez répandus. Bien avant les années 97, il est souvent retrouvé dans les toitures fibrociment de l’amiante. Cette triste réalité a conféré à la toiture une mauvaise réputation.

En effet, les recherches scientifiques ont prouvé que l’amiante est cancérigène et entraine des problèmes de santés délicats. La bonne nouvelle, c’est que de nos jours les toitures en fibrociment ne contiennent plus d’amiante. Par ailleurs, il faut noter que la toiture en fibro ciment est très avantageuse pour diverses raisons. D’une part, c'est un dispositif léger. D’autre part, les plaques fibrociment développent une parfaite résistance à la chaleur et à la fraicheur.

En plus il est incombustible et vous épargne des soucis de condensation. Enfin, c’est un matériel écologique très bénéfique pour l’environnement. Moins onéreux, il est simple à poser. Bien que la toiture en fibrociment présente ces avantages, elle est quelque part limitée. En effet, avec l’évolution du temps, elle peut devient poreuse.

Combien coûte une toiture en fibrociment ?

Le coût d’une toiture en fibro ciment désamianté est supérieur à 15 euros par mètre carré. Le coût moyen d’une toiture en fibrociment désamianté est situé entre 9 et 16 euros par mètre carré. Sachez que le prix d’une toiture en fibro ciment varie selon la longueur et l’épaisseur. On peut alors classer les toitures de fibro ciment par mètre carré en fonction de leur type de la manière suivante :

entre 9 et 14 euros pour une toiture en fibrociment L 1.52 X l 0.96 m²

entre 10 et 14 euros pour une toiture fibrociment L 2 X l 0.96 m²

entre 10 et 16 euros pour une toiture fibrociment L 3 X 0.5 X l 0.96 m²

entre 11 et 14 euros pour une toiture fibrociment L 1.2 X l 0.96 m²

entre 11 et 15 euros pour une toiture en fibrociment L 2.2 X l 0.96 m².

Prévoyez toutefois des frais supplémentaires pour la fixation de la toiture de fibrociment. Le coût de l’écran sur toiture varie entre un et trois euros par mètre carré.

Pour quel type de toiture fibrociment opter ?

Il existe sur le marché plusieurs gammes de toiture fibro ciment. Il s’agit notamment de :

L’ardoise en fibrociment ;

les plaques ondulées en fibrociment ;

la tuile en fibrociment.

Si vous aspirez à une toiture totalement légère qui ne sont fond pas sous l’action du gel et ne peut se putréfier, optez pour la fibre en fibro ciment. Elle est disponible en de multiples couleurs vous permettant de faire le choix qui vous convient. L’ardoise en fibrociment est le choix parfait pour avoir une toiture esthétique. Elle est semblable à l’ardoise naturelle.

Les plaques ondulées servent souvent de couvertures annexes. On distingue également plusieurs gammes de couleurs de la toiture en plaques fibro ciment. Vous pouvez obtenir des toitures de plaques ondulées fibrociment. Par ailleurs, on peut utiliser la toiture en fibro ciment pour toiture végétalisée.

Désamianter une toiture en fibrociment : le prix

Contrairement à l’ancienne époque, il est aujourd’hui possible de trouver des toitures en fibrociment désamiantées. Nombreux sont les propriétaires qui procèdent d’abord à la recherche du coût de désamiantage de la toiture avant de passer à son achat. Il faut noter que depuis longtemps les plaques de fibrociment ont contenu d’amiante.

C’est pourquoi les toitures de fibro ciment qui datent de très longtemps doivent être soumises à un diagnostic à l’amiante. Peu importe le coût, le propriétaire d’un tel logement doit se charger de couvrir les paiements. Le tarif pour désamianter une toiture en fibro ciment est comprise entre 30 euros et 40 euros pour un mètre carré. Il est important que ce soit un professionnel qui se charge du désamiantage du logement. N’oubliez pas d’additionner à ce tarif le prix de pose d’une nouvelle toiture fibro ciment en cas d’éventualité.

Les conseils de rénovation d’une toiture en fibrociment

Pour la rénovation de vos plaques en fibro ciment, voici quelques conseils qui vous seront utiles.

Le nettoyage

Il existe deux manières de nettoyer une toiture en fibrociment. Vous pouvez vous servir de votre main ou utiliser un nettoyeur à basse pression. Attention ! Ne nettoyez jamais une toiture en fibrociment qui comporte des amiantes avec un nettoyeur haute pression. Assurez-vous en plus de mettre des protections avant de démarrer le travail. En effet, les poussières d’amiante sont très dangereuses pour la santé.

Par ailleurs, si la toiture de fibrociment se trouve en bon état sans aucune présence d’amiante, appliquez une couche de résine plastique après le nettoyage. Dans le cas où vous venez récemment d’acheter votre toiture en fibrociment, la rénovation ne nécessite pas trop de travail. Vous n’avez qu’à utiliser un anti-mousse pour toiture ou le brosser à l’eau claire. Il est également possible d’y appliquer une peinture.

Rénovation par recouvrement

La technique de recouvrement d’une toiture en fibrociment consiste à poser sur la toiture qui existe déjà une autre couverture. Cette technique est applicable de deux manières différentes. D’une part, vous avez la possibilité d’appliquer un adhésif liquide sur la toiture existante avant de le couvrir à nouveau avec une autre forme de revêtement.

D’autre part, vous pouvez mètres une ossature métallique sur les plaques de fibrociment ondulées avant de procéder à la fixation des dalles de polystyrène. On appelle encore cette méthode la méthode de double peau. Ces deux manières de rénover une toiture en fibrociment sont appliquées par des couvreurs. Puisqu’ils maitrisent bien le domaine, ils sont capables d’éviter les dangers causés par l’amiante.

Quels sont les prix de nettoyages et de pose de nouvelles toitures fibro ciment ?

Si la rénovation est réalisée par un professionnel, le prix varie entre 10 et 20 euros par mètre carré. Toutefois, il peut avoir hausse des prix de rénovation. En ce qui concerne la pose de toiture, elle dépend des dimensions des plaques, de leur beauté et de leur épaisseur. En plus du prix des plaques fibrociment, on note le prix des de pose. Il varie entre 60 et 80 euros.