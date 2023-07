Se projeter dans un achat immobilier demande une bonne connaissance de sa capacité d'emprunt. Pour faciliter votre compréhension, nous allons nous baser sur un cas concret : des revenus mensuels de 2.500 euros.

Si vous percevez 2.500 euros net chaque mois, vous faites partie de cette catégorie de Français qui gagnent un peu plus que le salaire médian en France. Votre capacité d'achat immobilier est donc supérieure à celle de la moitié de nos concitoyens.

La capacité d'emprunt se calcule en fonction de plusieurs critères, dont les plus importants sont vos revenus, le taux d'endettement autorisé et le taux d'intérêt du crédit. En général, la mensualité de votre crédit immobilier ne doit pas dépasser 33% de vos revenus nets. Avec un salaire de 2.500 euros, cela donne une mensualité maximale de 825 euros.

Le taux d'intérêt du prêt est également un facteur clé qui influencera la somme que vous pourrez emprunter. Si vous empruntez avec un taux d'intérêt de 3,6% sur 20 ans, vous pourrez obtenir un prêt de 140.999 euros. En revanche, si vous décidez d'étaler votre emprunt sur 25 ans, le taux d'intérêt augmentera à 3,8%, mais votre capacité d'emprunt s’élèvera à 159.619 euros.

Néanmoins, opter pour une durée de remboursement plus longue signifie que le coût total de votre crédit sera plus élevé. En effet, le coût total de votre crédit passera de 57.000 euros pour un prêt sur 20 ans à près de 88.000 euros pour un prêt sur 25 ans.

Il est possible de maximiser votre capacité d'emprunt en optimisant votre profil emprunteur. Par exemple, si vous avez un apport personnel, vous pourrez obtenir un prêt plus important. De plus, si vous avez une situation professionnelle stable et un bon historique de crédit, vous serez considéré comme un emprunteur à faible risque, ce qui vous permettra d'obtenir un taux d'intérêt plus bas.

En fin de compte, le montant que vous pouvez emprunter dépend de vos revenus, mais aussi de votre situation personnelle et professionnelle. Avant de vous lancer dans un projet immobilier, il est préférable de faire une simulation de crédit pour avoir une idée précise de votre capacité d'emprunt.

Et si vous êtes encore indécis sur la durée de votre emprunt, n'oubliez pas de peser le pour et le contre. Certes, un emprunt plus long vous permet d'emprunter davantage, mais il vous coûtera aussi plus cher à long terme.