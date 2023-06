Selon le résultat des recherches effectuées par les professionnels, en France, le secteur de l’immobilier représente presque la moitié de la consommation d’énergie nationale. Il est aussi responsable de 25% des émissions de gaz à effets de serre. Pour remédier à ce problème, il faut penser à une solution écoresponsable et aller vers la construction durable. On parle ici de la maison écologique. Mais que faut-il savoir pour réaliser un projet d’éco-construction réussi ? Voici notre top 11 des points à connaître avant de se lancer.

Le chantier

Dans un projet d’éco-construction, le chantier doit impérativement être respectueux de l’environnement. Il doit être réalisé avec le moins de déchets possible.

Le concept de l’architecture bioclimatique

Une maison écologique et durable est avant tout bioclimatique. Mais qu’est-ce qu’une conception bioclimatique ?

La conception bioclimatique consiste à construire un bâtiment tout en considérant le climat local durant les travaux. En effet, cela permet d’obtenir une maison saine et confortable sur le plan thermique tout en respectant l’environnement.

Pour vous aider à avoir une idée de ce qu’est une conception bioclimatique, voici quelques exemples concrets.

Pour l’été : prévoir une ventilation de la toiture de la maison, poser des volets et des stores, penser à la ventilation nocturne, faire des débords de toiture pour se protéger des rayonnements solaires qui viennent taper les vitrages exposés au sud, etc

Pour l’hiver : opter pour des vitrages performants au sud afin de mieux capter l’énergie solaire, choisir des volets avec une bonne performance thermique, etc

Le type d’énergie utilisée

La construction écologique se sert toujours d’une énergie non polluante et d’une énergie renouvelable. Tout en économisant les ressources naturelles, cela permet d’éviter les émissions de gaz à effet de serre.

Ainsi, pour un projet d’éco-construction, en général, les sources d’énergie les plus utilisées sont le bois, le gaz, le fioul ou le charbon. Parmi toutes ces possibilités, le bois est le plus répandu et est le plus écologique.

La source d’énergie utilisée

Pour une maison durable, il faut aussi penser à la source d’énergie à employer. En général, on opte toujours pour une énergie renouvelable. Mais quelles sont ces énergies renouvelables ?

En plus de l’énergie solaire, vous pouvez aussi choisir l'hydraulique, la géothermie, l’éolienne, etc. pour la réalisation de votre projet. Votre choix doit se faire selon les conditions climatiques de la région où le bâtiment sera construit.

Parmi les sources d’énergie mentionnées ci-dessus, les particuliers optent toujours pour l’énergie solaire. Pour ce faire, ils installent des panneaux solaires. À la fois simple et pratique, ce type d’appareil permet de financer en intégralité vos dépenses électriques pour être indépendant. Mais bien sûr, cela dépend toujours de vos besoins.

Le type de chauffage

Dans une maison écologique, vous aurez aussi besoin d’un chauffage écologique. Ainsi, pour votre projet d’écoconstruction, nous vous conseillons d’utiliser la pompe à chaleur. Cette dernière dispose d’une forte rentabilité et s’adapte à n’importe quel type de bâtiment.

Cependant, si votre budget est assez limité, vous pouvez aussi opter pour le chauffage à la poêle. Dans ce cas, tournez-vous vers un modèle à granuler car c’est un peu plus écologique et facile d’entretien.

Les matériaux à utiliser lors de la construction de la maison

L’éco-construction se caractérise par des matériaux responsables et durables. Ainsi, pour la réalisation du projet, il est primordial d’utiliser des matériaux écologiques comme la pierre, le bois, la terre crue, la paille, le chanvre, le liège, etc. Mais pourquoi ces matériaux sont-ils écologiques ?

Les matériaux mentionnés ci-dessus sont dits écologiques car ils sont issus d’une source renouvelable. Leur production a une faible influence environnementale et leurs frais liés au transport sont limités. Ils sont recyclables et améliorent la qualité de vie des occupants.

L’eau

Sachez que vous pouvez aussi avoir l’eau de manière écologique. Pour ce faire, il suffit d’équiper son habitation d’un système de récupération des eaux de pluies. L’eau récupérée pourra ensuite être utilisée pour la chasse d’eau des toilettes, le lavage, le jardin, etc.

Et pour faire plus d’économie sur votre consommation d’eau, vous pouvez aussi installer des embouts régulateurs sur chaque robinet d’eau, des chasses doubles flux ou même des toilettes sèches.

La ventilation

Pour éviter l’accumulation des moisissures, de l’humidité et pour assurer le confort ainsi que la santé des occupants, une maison écologique se doit d’être bien ventilée. Pour ce faire, vous pouvez opter pour une ventilation manuelle, mais cela peut très vite devenir contraignant. Ainsi, choisissez un système mécanique comme les VMC.

Les VMC simples flux sont très économiques. Cependant, elles sont moins performantes. Les VMC doubles flux quant à elles sont très performantes car elles filtrent les polluants extérieurs. De plus, elles limitent les déperditions d’énergies dans une maison écologique quand le chauffage ou le climatiseur est en marche.

Les autres équipements et appareils à intégrer dans la maison

Pour l’aménagement d’une maison écologique, il est primordial d’utiliser des fournitures saines. Ainsi, chaque appareil électroménager que vous décidez d’utiliser doit être rigoureusement sélectionné. Pour ce faire, il faut considérer ses compétences énergétiques en privilégiant les appareils classés A+ et supérieurs. En plus d’être moins énergivores, ces derniers offrent un certain confort sonore et ont une longue durée de vie.

Les aides disponibles

Pour la réalisation des travaux, sachez qu’il existe des dispositifs d’aide financière dont vous pouvez bénéficier. Parmi ces dispositifs d'aide, voici quelques exemples :

Crédit d’impôt pour la transition énergétique ou encore CITE

Eco-PTZ ou éco-prêt à taux zéro

PRAS ou Prêt à taux réduit d’accession sociale

Les aides de l’ANAH comme habiter mieux sérénité par exemple

Le prix

Même si vous avez la garantie d'une réduction de dépenses énergétiques et donc d’économies avec une éco-construction, il faut quand même penser à l'investissement initial à réaliser. Ainsi, pour ce type de maison, en général, il faut prévoir environ 10 à 20 % de budget en plus par rapport à une construction classique. Mais même s’il est un peu plus cher, sachez qu’il faut toutefois relativiser au regard du bénéfice que vous allez faire avec ce type de construction. De plus, une maison écologique est un argument de poids au moment de la revente.