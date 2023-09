Aujourd’hui, face aux effets du changement climatique, on n’a pas d’autres choix que de prendre des mesures idoines. Chacun à son niveau est capable de contribuer, un tant soit peu, à inverser la tendance. L’une des choses que vous pourrez faire est d’opter pour une maison bioclimatique. Ce type de maison a de plus en plus le vent en poupe, et cela, à juste titre. Une construction bioclimatique dispose en effet de nombreux avantages, notamment sur le plan de la consommation de l’énergie. Dans la suite, nous vous parlons des atouts de la maison bioclimatique.

Qu’appelle-t-on maison bioclimatique ?

Une maison bioclimatique est une construction qui a été faite tout en respectant l’environnement. Cette maison est construite de façon à utiliser de manière efficiente les diverses ressources naturelles autour d’elle. Plus simplement, la maison bioclimatique utilise les ressources naturelles comme le bois et le soleil pour la production de l’énergie. Cela lui permet d’être performante sur le plan énergétique et de moins polluer l’environnement.

Généralement, les performances d’une maison bioclimatique sont en fonction de son orientation. Pour cette raison, ce sont les maisons neuves qui sont le plus concernées par ce projet. Cependant, vous avez bien la possibilité de faire la rénovation de certains matériaux de votre bâtiment pour rendre votre maison bioclimatique. Vous aurez, dans ce cas, à ajouter ou à retirer des fenêtres, à modifier l’aménagement intérieur, etc.



Quelles sont les plus grandes caractéristiques d’une maison bioclimatique ?

Pour dire d’une maison qu’elle est bioclimatique, il faut s’assurer qu’elle respecte un certain nombre de critères.

Une bonne orientation

Comme dit ci-dessus, l’un des éléments qui pèsent dans les performances d’une maison bioclimatique est l’orientation. En effet, ce type de construction doit être implanté de façon à ce qu’elle soit face au sud. Grâce à cette orientation, elle pourra bien capter les rayons du soleil pendant l’hiver. Lors de la conception de la maison, vous devez mettre assez de baies vitrées au niveau de cette partie.

De plus, au niveau des murs se trouvant sur le côté nord, vous devez mettre les pièces qui ont besoin de moins de chaleur. C’est notamment le cas de la buanderie, du garage et du cellier.

Des matériaux adéquats

Outre l’orientation, les matériaux à utiliser doivent avoir une forte inertie thermique. Ces derniers ont en effet la capacité de bien capter la chaleur et de la stocker. Cela engendre une bonne régulation de la température ambiante dans la journée. La nuit, les matériaux à grande capacité d’inertie ont la capacité de restituer la chaleur qui avait été accumulée.

Des ouvertures idéales

Les ouvertures contribuent beaucoup dans la perte d’énergie. Afin d’avoir moins de perte énergétique, vous devez opter pour des fenêtres ayant un double vitrage ou un triple vitrage. Cela est encore plus important si vous vivez dans les régions froides. Sur le côté sud, vous devez mettre plusieurs fenêtres en veillant à ce que certaines d’entre elles soient fixes.



Quels sont les avantages à opter pour une maison bioclimatique ?

La maison bioclimatique présente de nombreux atouts pour lesquels vous pourrez décider de la choisir. Nous vous les présentons dans cette partie.

La maison bioclimatique est confortable et saine

Il est important de bien se sentir dans la maison dans laquelle on vit. En optant pour une construction bioclimatique, il est certain que vous vivrez de manière confortable. Diverses normes sont respectées lors de la conception de cette maison et ces dernières visent à avoir une bonne qualité de vie.

Pour la construction d’un logement bioclimatique, on ne retrouve quasiment pas de polluants, ce qui le rend sain. Le risque de troubles cardiaques et respiratoires est donc limité chez les habitants de la maison.

La maison bioclimatique consomme moins d’énergie et est écologique

L’un des défis les plus importants lorsqu’on dispose d’une maison est d’avoir une moindre consommation énergétique. Si vous voulez faire des économies sur le plan de l’énergie, vous devez opter pour la maison bioclimatique. Vous utiliserez le bois et le soleil pour produire l’énergie nécessaire dans la maison.

Ainsi, les maisons bioclimatiques consomment 5 fois moins d’énergie que les logements traditionnels. Selon les estimations, seulement 20% des dépenses d’une maison bioclimatique représentent le coût de sa construction, sur une période de 60 ans. Cela signifie que sur le long terme, la maison bioclimatique s’avère avantageuse sur le plan du prix.

Par ailleurs, une maison bioclimatique s’inscrit dans un projet écologique. Les différents matériaux utilisés pour sa construction sont respectueux de l’environnement et peuvent être recyclés en cas de besoin. Vous aurez même la possibilité de mettre un double circuit d’eau dans la maison. Cela vous permettra de récupérer l’eau de pluie que vous pourrez utiliser pour les WC et la lessive.

La maison bioclimatique dispose d’une bonne luminosité et d’une bonne température

L’orientation fait partie des caractéristiques d’une maison bioclimatique. Lorsque vous mettez le sud du logement face au soleil, vous êtes certain d’avoir une bonne luminosité. En plus, une bonne orientation de ce type de maison vous permet de disposer d’une excellente isolation ainsi que de températures agréables.

En outre, pendant l’été, vous n’aurez pas besoin de climatisation. Les ouvertures de la maison sont en effet faites en tenant compte de la course du soleil. Vous pourrez installer des brise-soleil ainsi qu’un bon système d’aération pour maintenir votre intérieur frais.

Une maison bioclimatique est un bon investissement

L’un des inconvénients qu’il est possible de mettre à l’actif de la maison bioclimatique, c’est le coût de sa construction très élevé. Puisqu’il faut utiliser des matériaux naturels, il faudra opter pour ceux qui sont de qualité. C’est cela qui fait monter le prix de construction du logement bioclimatique. Cependant, c’est un investissement qui en vaut la peine. Ce type de maison est de plus en plus recherché et vous pourrez la revendre à un prix intéressant.

Au final, la maison bioclimatique est bien rentable. Vous investirez assez pour la construire, mais vous ferez des économies sur le long terme sur le plan des dépenses énergétiques. De plus, cette maison est respectueuse de l’environnement et vous permet de profiter d’une bonne qualité de vie. Par ailleurs, au moment de sa revente, la maison bioclimatique sera plus onéreuse que les habitations traditionnelles.