Pour une habitation, l’installation électrique ne doit pas être faite au hasard. Il y va non seulement de la sécurité des résidents et des biens, mais aussi du respect d’une législation en vigueur. Ainsi, pour une installation électrique résidentielle, il faut l’adapter aux exigences de la norme NF C 15-100. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux logements collectifs qu’aux maisons individuelles. Plus de détails ici !



Norme NF C 15-100 : ce qu’il faut en savoir

Au nombre des normes électriques à connaître par un électricien, la norme NF C 15-100 tient une place de choix. C’est la réglementation qui précise toutes les caractéristiques des installations électriques domestiques. La norme NF C 15-100 précise également les règles de mise en œuvre de ces dispositions.

Notez aussi que des actualisations sont apportées aux normes électriques depuis 2016. À la faveur de ces réformes, la norme NF C 15-100 s’applique désormais aux logements neufs ainsi qu’à vos projets de rénovation.

Contexte de la loi

Comme toutes les normes électriques, la norme NF C 15-100 s’inscrit en premier lieu, dans un contexte de préservation des personnes et des biens. En effet, des sondages ont prouvé que plus de 3 000 personnes sont victimes d’électrisation (choc électrique) par an en France. Le nombre de décès par électrocution est estimé à 40 sur une année. Près de 50 000 incendies sont causés par une défaillance dans le système électrique.

D’un autre côté, il faut signifier que la construction d’une maison nécessite un investissement à une certaine hauteur. Mieux, l’installation électrique occupe entre 3 et 6 % de cet investissement. En raison de ces facteurs, il est important de respecter les normes électriques pour éviter tout risque.

Ce que prend en compte la loi

La norme NF C 15-100 est publiée par l’Afnor et sert de référence à l’ensemble des acteurs de la filière électrique. Pour un bâtiment neuf ou pour une nouvelle installation dans un bâtiment existant, les dispositions de cette norme s’appliquent. Pour la rénovation, la modification ou l’extension d’un logement, le professionnel électricien devra prendre en compte les dispositions de la norme NF C 15-100 pour son installation.

Dans la pratique, la norme NF C 15-100 prévoit certains équipements de sécurité qui sont obligatoires dans le cadre d’une installation électrique. Il s’agit notamment d’un compteur électrique. Il sert à prendre la mesure de la quantité d’électricité consommée par l’habitation. L’électricien doit aussi prévoir un disjoncteur général. Avec un tel dispositif installé, l’utilisateur peut couper le courant sur l’ensemble de l’installation par une simple pression sur un bouton.

La norme NF C 15-100 exige aussi un tableau électrique. On y retrouve normalement tous les circuits électriques du logement. En cas de panne, le tableau électrique permet de résorber facilement le problème. Pour prévenir les fuites de courant et protéger l’installation électrique, il faut aussi utiliser des dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA).

Pour les surintensités, la norme NF C 15-100 prévoit des fusibles. À défaut, des disjoncteurs (de petite dimension) peuvent aussi faire l’affaire. Il faut simplement en prévoir à la naissance de chaque circuit. Toujours pour la sécurité des occupants, les fils conducteurs doivent être protégés mécaniquement avec des conduits. Un délesteur peut également être utile. Il évite que le disjoncteur général se déclenche en cas d’excès de puissance.

De façon générale, il faut au moins deux prises de communication de type RJ45 dans un logement. Toutefois, en fonction du nombre de pièces que comporte l’habitation, le nombre de prises requis peut être plus élevé. De toute façon, chaque prise RJ45 doit être reliée au tableau de communication. Pour cela, utilisez des câbles à paires torsadées qui se présentent comme une structure en étoile. Ces normes sont en vigueur depuis l’arrêté du 3 août 2016.

Par ailleurs, toute installation électrique neuve (ou rénovée) doit se faire sur la base d’une attestation de conformité. Elle est délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) sur demande de l’électricien.



Les exigences de la norme NF C 15-100 par pièce

Si les normes électriques prévoient des dispositions d’ordre général qui s’appliquent à l’ensemble des installations d’une construction, il y a aussi des spécificités. Celles-ci tiennent compte de la pièce dans laquelle se fera l’installation. Notez toutefois que dans tous les cas, l’installation électrique d’un bâtiment doit être confiée à un professionnel. Ce dernier tiendra alors compte des normes en vigueur pour réaliser un travail sécurisé et économiquement avantageux.

Les normes par pièce prennent en compte, le nombre de points d’éclairage, les prises de courant et le type de circuits. Pour une salle de séjour par exemple, il faut prévoir une alimentation au plafond, sur une paroi, au sol ou par prise commandée. En ce qui concerne les prises de courant, il en faut au moins 5 si la pièce est de 4 m². Si la superficie de la salle de séjour dépasse 28 m², il faut au minimum 7 prises de courant pour l’alimenter. Il faut également un circuit de commande au moins.

Pour une cuisine de 4 m², il faut au moins 6 prises de courant. 4 prises doivent être installées au-dessus du plan de travail. L’électricien doit aussi prévoir une alimentation au plafond, sur une paroi, au sol ou par prise commandée pour la pièce. Les normes exigent également un circuit de commande et un circuit d’alimentation pour cuisinière ou pour plaque de cuisson. Si l’utilisation d’un four indépendant, d’un lave-vaisselle ou d’un lave-linge est prévue dans la cuisine, il faudra mettre en place un circuit spécialisé pour chacun de ces équipements.

Pour la salle de bains, l’alimentation peut être au plafond, au sol ou sur une paroi. Pour cette pièce, une seule prise sera suffisante. Elle sera complétée d’un circuit de commande. Pour les WC ou autres locaux, l’alimentation sur paroi, au sol et au plafond est requise. Si la pièce a une superficie de plus de 4 m², prévoyez au moins une prise électrique. Il faut également un circuit de commande.

Pour une installation électrique dans une chambre à coucher, il faut au moins 3 prises électriques. Installez-les en périphérie et avec un circuit de commande. L’alimentation peut se faire au sol, sur une paroi, au plafond ou par prise commandée.

Il importe de préciser que les normes électriques s’appliquent aussi aux installations à l’extérieur du logement. Ici, l’alimentation se fera par entrée principale ou de service près du garage. Vous n’avez pas besoin de prises électriques, mais seulement d’un circuit de commande.