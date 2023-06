Avant d’effectuer un investissement dans le domaine de l’immobilier, il est nécessaire de savoir dans quoi on met les pieds. Pour cette raison, on doit bien s’informer sur un certain nombre de sujets. L’objectif de tout investissement immobilier est d’avoir un retour conséquent. Si le bien doit être revendu, il faut qu’il rapporte davantage que ce qu’il n’a coûté. C’est ainsi que la notion de plus-value immobilière entre en jeu. Pour réaliser une plus-value sur un bien immobilier, il est possible de réaliser un certain nombre de travaux. Nous vous en parlons dans la suite.

Qu’appelle-t-on plus-value dans le domaine de l’immobilier ?

De façon simple, la plus-value est le résultat qu’on obtient lorsqu’on fait une soustraction entre le prix d’achat d’un bien immobilier et le prix de revente. Il s’agit en réalité d’une sorte de bénéfice que vous faites sur votre bien immobilier.

Au moment de la revente du bien, vous devez donner au FISC, une partie de la plus-value. Cependant, il existe certains cas dans lesquels le FISC ne prend rien de ce bénéfice :

Si le bien est une résidence principale

Lorsque le prix de vente du bien immobilier est inférieur à 15 000 €

Lorsque vous êtes propriétaire du bien depuis au moins 30 ans.

Par ailleurs, la plus-value se calcule également dans le cas d’un héritage à quelques exceptions près. Si la résidence n’appartenait pas au nouveau propriétaire pendant les 4 ans qui précèdent sa vente. Ou bien, si le propriétaire utilise le prix de vente du bien pour acheter un logement principal dans les 2 ans après avoir reçu l’héritage, il bénéficie d’une exonération des taxes sur la plus-value.

Il faut dire que le taux d’impôt perçu sur la plus-value dépend de la durée pendant laquelle le bien immobilier a été détenu. En plus de ce taux, il faut également prendre en compte les prélèvements sociaux. Vous devez faire en sorte de réduire ces taxes afin d’augmenter votre plus-value. Cela passe par la réalisation de certains travaux chez vous.

Vers quels travaux se tourner pour faire une plus-value immobilière ?

Afin de faire de la plus-value sur votre bien immobilier, vous devez penser à effectuer des travaux précis.

Effectuez des travaux de rénovation énergétique

La performance énergétique d’un logement intervient dans le prix de sa cession. Il est évident que lorsqu’une maison ne consomme pas assez d’énergie, vous pourrez mettre cela en avant pour augmenter son prix et donc avoir une meilleure plus-value.

Certains travaux de rénovation énergétique sont idéals pour faire de la plus-value immobilière. On peut notamment citer :

Le remplacement du chauffage électrique par le chauffage à gaz

L’isolation de votre plancher

L’isolation de vos murs extérieurs

Le changement de vos fenêtres.

Ces différents travaux peuvent vous faire avoir un A ou B au niveau du DPE (Diagnostic de Performance Energétique). Il faut noter que vous pourrez bénéficier de certaines aides pour la réalisation de ces travaux de rénovation énergétique.

Effectuez un agrandissement de la maison

Comme vous le savez, le prix d’un bien immobilier dépend beaucoup de sa surface habitable. Il existe divers moyens pouvant vous permettre d’augmenter la surface habitable de votre logement et donc de faire une plus-value sur sa vente. Il vous est possible de :

Faire une extension du logement

Effectuer un aménagement de vos combles ou de votre sous-sol

Construire un garage, une véranda, des chambres en plus, etc.

Toutefois, vous devez savoir qu’il vous faudra effectuer des démarches administratives pour la réalisation de ces travaux. Vous devez par exemple vous procurer un permis de construire.

Effectuez une rénovation des pièces stratégiques

Dans le domaine de l’immobilier, certaines pièces telles que les cuisines et les salles d’eau sont considérées comme stratégiques quand il s’agit de vendre un bien. Afin de faire de la plus-value sur votre vente, il est important que ces pièces soient impeccables. Si vous remarquez que votre salle de bain est démodée, vous pouvez faire appel à un architecte d’intérieur pour la rénover pour vous.

Il faut aussi dire que les acquéreurs de bien immobilier n’ont pas envie d’avoir à réaliser des travaux dans la maison après l’avoir acheté. Cela leur fera perdre de l’argent et du temps. D’ailleurs, lorsque les pièces d’eau sont défraichies, ils peuvent renégocier le prix d’acquisition de la maison, ce qui diminuera la plus-value.

Faites la différence avec les autres maisons

Si votre résidence ou votre immeuble a un truc en plus, son prix d’achat peut revenir assez cher. Pour cette raison, n’hésitez pas à investir dans des équipements qui peuvent faire la différence, comme des installations qui permettront que la maison soit connectée ou une piscine.

La recherche d’une plus-value sur la vente de votre maison ne doit toutefois pas vous amener à effectuer des travaux trop onéreux. Vous devez donc vous assurer que les travaux que vous effectuez vous seront bien bénéfiques.

Comment réussir à réduire le montant de la plus-value ?

L’impôt sur le revenu qui s’applique à la plus-value immobilière à un taux qui va de 19 % à 17,2 %. Cette taxe peut entrainer la diminution du bénéfice du propriétaire après la vente. Il est ainsi possible d’effectuer une majoration du prix d’acquisition du bien pour avoir une réduction de la plus-value.

Certains frais permettent de majorer le prix d’achat d’un bien immobilier. Il s’agit :

Des frais d’acquisition du bien qui englobent les droits d’enregistrement et les honoraires du notaire

Les différentes charges et indemnités qui sont demandées par le vendeur pendant l’achat

La commission à remettre à l’agent immobilier.

Vous devez fournir des justificatifs afin de bénéficier d’une déduction de ce frais de la plus-value. Si vous n’en avez pas, un forfait de 7,5 % peut vous être offert pour la prise en compte du prix d’acquisition.

Par ailleurs, certains travaux déductibles de la plus-value. Il s’agit :

Des travaux de construction, d’aménagement ou de reconstruction

La voirie, les travaux pour les réseaux de distribution

Les travaux effectués par un architecte.

Ces travaux doivent évidemment être effectués par une entreprise et doivent être à la charge du vendeur du bien immobilier. Il vous faudra avoir sur vous les factures afin que le montant puisse être déduit de la plus-value. Si vous n’avez pas de justificatifs de la réalisation des différents travaux, vous pourrez bénéficier d’un montant forfaitaire de 15 %. Ce montant s’applique sur le prix d’achat et ne concerne que ceux qui possèdent leurs biens immobiliers depuis au moins cinq ans.