Avant d’entamer la construction d’une maison, il est d’usage de procéder à une conception sur papier. C’est l’étape à laquelle le plan de la maison est conçu et cela doit se faire sur la base de la surface habitable du logement. Il faudra alors respecter les dimensions requises pour chaque chambre de l’habitation. Si ces règles sont valables pour une nouvelle construction, elles le sont également pour une extension ou une rénovation de logement. Alors, que ce soit pour un appartement, un studio ou une maison, voici la surface à prévoir pour chaque chambre.

Prendre en compte la loi sur le logement et les équipements

La dimension (en mètre carré) de chaque chambre d’un logement doit prendre en compte la surface habitable de la maison. Il faudra aussi que la surface puisse favoriser une gestion efficiente de l’espace et optimiser le confort des résidents. Autrement dit, les besoins d’utilisation de la pièce impacteront la surface à prévoir pour elle.

Au-delà de tout, il faudra aussi se conformer à la réglementation en vigueur en prévoyant la surface de chaque chambre de votre maison. En cela, la loi sur le logement en son décret n° 2002-120 datant du mois de janvier 2002 prévoit une surface minimale pour une pièce de logement. Pour une chambre à coucher, la surface habitable doit être de 9 m² au minimum. Avec cette surface, la hauteur sous plafond correspondante est de 2,2 m et le volume total requis pour la pièce est de 23 m³.

La loi sur le logement prévoit cette surface habitable pour une chambre en prévision des équipements dont vous pourrez éventuellement avoir besoin à l’intérieur. Il s’agit entre autres du lit ; du bureau ; de l’armoire. L’espace bureau doit normalement pouvoir contenir une table et une chaise. Tous ces éléments sont importants pour avoir une chambre fonctionnelle. Toutefois, pour plus de confort, les occupants devraient aussi prendre en compte leurs besoins réels pour décider des dimensions de la pièce. Ainsi, pour avoir un dressing dans la chambre par exemple, la surface habitable doit être plus grande que la norme minimale que recommande la loi.

De nombreux avis prouvent que lorsque la chambre est grande, les résidents pourront profiter d’un plus grand confort. Cependant, il ne faudrait pas non plus perdre de vue que pour avoir une surface habitable plus grande, il faudra investir. De plus, si l’espace sur lequel vous devez construire la maison n’est pas très vaste, vous devrez réduire les dimensions des autres pièces si la chambre est trop grande. L’essentiel pour décider de la surface habitable d’une chambre, c’est de trouver le juste milieu entre la réglementation et vos besoins d’utilisation.

Choisir la dimension en fonction de l’âge des occupants

Une chambre à coucher pour enfants n’aura pas la même dimension que celle d’un adulte. Ainsi, pour décider de la surface d’une chambre, tenez compte de l’âge des résidents, de la fréquence d’utilisation de la chambre et des activités que vous prévoyez d’y réaliser.

Ainsi, si un adulte a besoin d’un coin bureau dans sa chambre, l’enfant aussi pourrait en avoir besoin dans sa chambre. Ce dernier aura surtout besoin d’un terrain de jeu. Cela dit, il lui faudra au minimum 4 m² de plus que ce que prévoit la loi pour la surface habitable d’une chambre à coucher (9 m²). Avec une telle surface libre, l’enfant peut étaler ses jouets pour se divertir en tout confort.

Configurer la chambre

Avoir une chambre confortable passe bien entendu par sa dimension, mais ce n’est pas tout. Il faudra également opter pour une configuration adaptée à vos besoins d’utilisation. Pour plus de facilité, optez pour des surfaces qui sont faciles à aménager. Les couloirs, les surfaces triangulaires ou trop complexes sont donc à éviter.

Pour un aménagement réussi, il faut normalement une largeur de 140 cm pour le lit à mettre dans une chambre. Respectez aussi une marge de 60 cm de chaque côté du lit pour faciliter votre passage. De même, pour la longueur du lit, il faut respecter 200 cm pour aménager la chambre. Sur la longueur aussi, il faut respecter 60 cm de chaque côté. Ce sont des dimensions minimales à prendre en compte pour configurer une chambre à coucher. Pour l’adaptation, il faut aussi tenir compte de la position des fenêtres et de la porte d’entrée.

Pour la configuration, prévoyez aussi de l’espace dans la chambre pour les armoires-penderies ou un dressing. Enfin, la configuration idéale pour votre chambre en fonction de la surface habitable disponible doit aussi prendre en compte ; de même que vos besoins d’utilisation.

Configuration de la chambre en fonction de la surface

Il n’existe pas de standard en matière de configuration de chambre à coucher. Toutefois, en fonction de la surface habitable disponible, il est possible de suivre certaines règles spécifiques indépendamment de celles générales.

Petite chambre fonctionnelle

Une petite chambre fonctionnelle se démarque par sa dimension inférieure à celle que recommande la loi. Elle est de 7,28 m² et elle se présente comme une pièce assez pratique.

Pour aménager une petite chambre fonctionnelle, prévoyez un lit 160 x 200 cm. Pour rappel, afin de faciliter les déplacements dans la chambre, il faut laisser 60 cm de chaque côté du lit. Cela permettra aussi de placer un chevet.

De façon pratique, pour l’aménagement d’une petite chambre fonctionnelle, vous pourrez placer le lit à l’intérieur. Cependant, vous n’aurez pas de place pour d’autres meubles. Cela dit, vous devrez prévoir une chambre avec un plus grand espace si vous souhaitez profiter de plus de possibilités d’utilisation de la pièce.

Chambre fonctionnelle et confortable

C’est la chambre qui se présente avec une surface habitable conforme à ce que prévoit la loi. Avec une superficie de 9,6 m², la chambre offre plus de possibilités aux occupants. Ainsi, l’aménagement doit être adapté si vous souhaitez en profiter pleinement. Avec un lit queen size (160 x 200), il faudra prévoir 80 cm d’espace de chaque côté. Par contre, si vous optez pour un lit king size (180 x 200), il doit y avoir 70 cm de chaque côté. Au pied de lit, l’espace vide doit être de 1 mètre. Avec une telle surface, vous pouvez trouver de la place pour une étagère ou une télévision dans la chambre.

Vous pouvez aussi choisir une chambre fonctionnelle et confortable de dimension 11,40 m². Pour aménager une telle pièce, vous pouvez prévoir un dressing de 3 mètres linéaire.

Grande chambre confortable

Pour une grande chambre confortable (15,84 m²), il faut l’équiper d’un lit king size (180 x 200), d’un dressing, d’un bureau et même d’une étagère. C’est la meilleure recommandation si vous désirez profiter du maximum de confort à l’intérieur de la chambre.