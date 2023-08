Dans un monde où l’écologie est de plus en plus à l’ordre du jour, des efforts doivent être faits par tous pour qu’on réussisse la transition énergétique. C’est dans ce cadre qu’il est important d’effectuer des travaux de rénovation énergétique dans votre domicile. Pour vous accompagner, il existe, en France, un dispositif nommé Maprimerenov. Ce dispositif permet d’aider financièrement les personnes qui souhaitent rénover leurs maisons afin de les rendre plus écologiques. Dans la suite, nous vous parlons du montant des aides offertes par maprimerenov violet en 2023.

Qu’est-ce que Ma prime renov violet ?

Vous devez savoir qu’il existe quatre catégories pour ce qui est du dispositif Ma Prime Renov. Il s’agit des barèmes de couleur bleu, jaune, violet et rose. Les catégories sont classées selon des critères bien définis que sont :

Les revenus des ménages

Le type de travaux à effectuer

La localisation de l’habitation à rénover.

Ainsi, maprimerenov violet est la catégorie qui concerne les ménages ayant des revenus intermédiaires selon l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Les logements faisant partie de cette catégorie peuvent obtenir des indemnisations sur divers travaux de chauffage et d’isolation.

Par exemple, vous pourrez profiter de maprimerenov violet si vous êtes un couple qui n’a pas d’enfant qui vit en province et qui a un revenu fiscal de 38 000 €. Vous êtes également éligible à cette prime si votre famille est composée de 5 personnes, qu’elle vit en Ile-de-France ou à Paris et qu’elle a un revenu fiscal de 70 000 €.

Le tableau suivant vous permet de mieux comprendre si vous êtes éligible au dispositif maprimerenov violet en considérant le nombre de personnes qui composent votre ménage, votre revenu fiscal de référence et votre localisation.

Nombre de personnes dans le ménage RFR pour les personnes vivant en Ile de France RFR pour les personnes vivant hors Ile de France 1 Entre 25 714 € et 38 184 € Entre 19 565 € et 29 148 € 2 Entre 37 739 € et 56 130 € Entre 28 614 € et 42 848 € 3 Entre 45 326 € et 67 585 € Entre 34 411 € et 51 592 € 4 Entre 52 925 € et 79 041 € Entre 40 201 € et 60 336 € 5 Entre 60 546 € et 90 496 € Entre 46 015 € et 69 081 € Par personne supplémentaire Plus de 7 422 € Plus de 8 744 €

Quels sont les travaux éligibles avec Ma prime renov violet et leurs forfaits en 2023 ?

Dans le cadre du programme maprimerenov violet, plusieurs travaux sont éligibles. Le montant des aides dépend des travaux que vous souhaitez effectuer pour la rénovation de votre logement. Ce tableau résume le montant des aides allouées aux différents travaux éligibles à maprimerenov violet parus en 2022.

Travaux éligibles Montant de l’aide en 2022 Isolation des murs à partir de l’intérieur 15 €/mètre-carré Isolation des rampants des toitures et des plafonds de comble 15 €/mètre-carré Protection contre les rayonnements du soleil 15 €/mètre carré Audit énergétique 300 € Bonus bâtiment basse consommation 1 000 € Bonus sortie passoire 1 000 € Rénovation de toute la maison 7 000 € Isolation des toitures de la terrasse 40 €/mètre-carré Isolation thermique des fenêtres et des parois vitrées 40 € pour chaque équipement Chauffe-eau thermodynamique 400 € Réseau de chaleur et de froid 400 € Cuve à fioul 400 € Chaudière à granulés 5 000 € Chauffage solaire 5 000 € Pompe à chaleur solarothermique ou géothermique 5 000 € Chaudière fonctionnant avec des bûches 4 000 € Pompe à chaleur air/eau 4 000 € VMC double-flux 2 000 € Chauffe-eau solaire 2 000 € Poêle à bûches 1 000 € Poêle à granulés 1 500 € Équipement solaire hydride 1 000 € Foyer fermé ou insert 800 €

On peut noter quelques changements dans les montants des primes pour certains travaux entre 2021 et 2022. En effet, alors que la prime pour l’installation d’un foyer fermé ou d’un insert était de 600 € en 2021, elle est passée à 800 € en 2022. De même, on remarque une augmentation des montants pour le chauffage solaire et la chaudière en bois. Depuis avril 2022, les forfaits pour ces équipements ont augmenté de 1 000 €.

Comment améliorer le montant de maprimerenov ?

Ce qui vous arrangerait, c’est d’avoir un montant important comme aide pour effectuer la rénovation de votre maison. Grâce à certaines techniques, il est possible de bonifier maprimerenov violet. Ainsi, vous pourrez opter pour l’aide rénovation globale qui est de 7 000 €. Vous pourrez l’obtenir si vous effectuez des travaux qui permettront de diminuer la consommation en énergie du logement de 55% et plus.

De même, vous pourrez bénéficier d’un bonus de 1 000 € qui correspond à la sortie de passoire. Cela signifie qu’au préalable, le logement dispose d’une étiquette énergie F ou G et qu’après la rénovation, l’étiquette est passée à E, D, C, B ou A. Un autre bonus qui permet de maximiser le montant de ma prime renov est le bonus Bâtiment Basse consommation (BBC). Il est de 1 000 € et il s’obtient lorsque, après les travaux, votre logement passe à l’étiquette énergie B ou A.

Il est important de savoir que vous devez préalablement réaliser un audit énergétique avant d’avoir accès à ces aides. Grâce à ma prime renov violet, l’audit énergétique du logement est couvert à hauteur de 300 €.



Comment s’effectue la demande d’aide pour maprimerenov ?

Si vous voulez bénéficier d’une aide de maprimerenov, il vous faut effectuer une demande. Avant de vous lancer dans les travaux de rénovation de votre maison, vous devez vous assurer que vous avez fait appel à une entreprise dotée du label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Le cas échéant, vous pourrez lancer la procédure qui vous permettra d’entrer en possession de votre aide.

Il vous faudra votre dernier avis d’imposition qui vous permettra de connaitre la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. En considérant les critères dont nous avons parlé plus haut, vous pourrez alors savoir si vous êtes éligible à maprimerenov violet ou d’une meilleure catégorie comme le jaune. Vous devez aussi être sûr que les travaux à réaliser sont pris en compte dans la liste de ceux qui bénéficient d’une aide de l’Anah. Vous pourrez vous tourner vers votre artisan RGE pour effectuer cette vérification.

À la suite de cela, il vous faudra faire la demande d’un devis auprès de l’entreprise RGE. Grâce à ce devis, vous pourrez connaitre le coût de vos travaux. Vous aurez en effet à avancer une certaine somme avant de recevoir vos aides. Avec vos devis, rendez-vous sur le site web de maprimerenov afin de lancer le processus d’obtention de l’aide maprimerenov violet.

Est-il possible de cumuler maprimerenov violet avec d’autres dispositifs ?

Il vous est bien possible de cumuler maprimerenov avec d’autres aides de l’État. Bien entendu, il faudra que vous soyez éligible à ces différents dispositifs. Vous pourrez par exemple opter pour :