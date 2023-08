Vous envisagez d’acquérir votre premier bien immobilier ? Vous avez besoin de conseil concernant les démarches, les lois qui régissent l’achat et la vente d’un bien immobilier ou même les frais à prendre en compte ? Dans ce cas, sachez que les agences immobilières disposent des compétences nécessaires pour vous orienter et vous accompagner durant toutes vos démarches jusqu’à la signature du contrat. Or, vous devez savoir que les services qu’elles proposent nécessitent une certaine commission, appelée aussi frais d’agence.

Connaître les essentiels sur les frais d’agence immobilière

Pour conclure la vente sécurisée de votre bien immobilier , il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel. Les personnels d’une agence immobilière en font partie. Nous vous donnons ici les détails importants sur les frais d'agence, les commissions et les démarches à suivre pour aboutir à la signature du contrat de vente. .

Comment définir les frais d’agence immobilière ?

Les frais d’agence immobilière se définissent comme les rémunérations offertes à un agent ou à une agence immobilière en contrepartie des services et des offres qu’ils proposent. Souvent, les frais d’agence sont déterminés en fonction du type et de la qualité des services.

Comment déterminer le montant moyen des frais d’agence immobilière ?

D’une manière générale, le montant moyen des frais immobilier est fixé entre 4 % à 10 % de la valeur du bien vendu, mais cela peut varier selon le quartier et la ville dans laquelle le bien se trouve. À première vue, cela peut paraître assez conséquent pour le vendeur, mais en réalité, il est assuré de vendre son bien au bon prix. En effet, l’ expert immobilier fera en sorte de défendre son intérêt lors de la négociation et durant la signature de l'acte de vente.

Voici un exemple concret :

En 2022, si un agent immobilier veut assurer la vente d’une propriété de 500 000 euros et que les frais d’agence sont fixés à 4 %, il devra exposer un prix de 520 000€ frais d’agence inclus. Dans ce cas, les 20 000 euros équivalents au montant des 4 %. S’il arrive à vendre le bien à ces prix-là, le frais d’agence sera à la charge de l’acquéreur.

Par contre, si finalement la vente s’effectue à 500 000 euros, alors les 4 % seront à la charge du propriétaire. De ce fait, les 20 000 euros seront déduits des 500 000 euros et le vendeur ne recevra que 480 000 euros. Par la suite, ce dernier se chargera également du règlement des charges et des impôts liés à la vente.

Pourquoi faire appel à une agence immobilière ?

Vous projetez de faire une bonne affaire avec la vente de votre bien immobilier ? Vous hésitez à demander conseil auprès d’un agent immobilier ? Vous voulez éviter de payer les frais agences et les honoraires de l’agent ? Sachez que, se passer d’une agence immobilière ou de ses personnels peut entrainer d’innombrables imprévus et des risques sur la sécurité de la vente. Quelles sont alors les raisons qui doivent vous pousser à recourir aux services d’un agent immobilier ?

Il connaît le prix des biens localement

Il est important de connaître que le prix de vente d’un bien immobilier au sein d’une même ville diffère selon le quartier, la qualité du bien, le rapport entre l’offre et la demande.

L’ agent immobilier est le plus adroit sur la détermination de la qualité de votre bien et du bénéfice que vous pouvez obtenir. Ainsi, il saura établir le prix normal de votre bien. Sans lui, il vous sera bien plus compliqué de définir le bon tarif de vente pour votre bien immobilier.

Il est un expert en négociation

Vous voulez faire une bonne affaire pourtant vous n'avez pas d'expertise en négociation immobilière. Pour l’ agent immobilier , la négociation fait partie de son quotidien. D’ailleurs, l’art de négocier est le fond même de son travail. Ainsi, son intervention vous évitera un prix au rabais.

Il dispose d’un réseau considérable

Grâce à ses expériences et ses contacts, diffuser votre annonce de vente dans une agence immobilière vous permet d’avoir plus de visibilité. Ainsi, il sera plus facile de trouver des clients potentiels, d’enchaîner avec la vente et la signature de l’acte de vente.

Il offre un accompagnement complet de votre projet

Négocier la vente d’un bien immobilier peut être pénible. En effet, cela peut prendre beaucoup de temps. Au moment où vous trouvez l’acheteur potentiel, vous devez encore suivre des démarches administratives. De ce fait, vous risquez d’être complètement déboussolé. Or, si vous prenez un agent immobilier, il se chargera de régler les détails de votre vente dès la mise en valeur de l’objet à vendre en passant par la publicité et la sécurisation des visites jusqu’à la signature du contrat.

Il donne la possibilité de ne pas perdre de temps

En engageant un agent immobilier , vous économisez beaucoup de temps. En effet, avec l’aide de ce dernier, vous n’avez plus à vous soucier de la publicité de votre offre, des visites des clients, des négociations et des démarches à suivre pour effectuer la vente. Vous ne serez sollicité que lors de la signature du contrat. Vous pouvez alors économiser du temps et vous focaliser sur votre principale activité.

Il diminue le risque d’être arnaqué

L’intervention d’un agent immobilier diminue le risque d’être arnaqué. En effet, il se charge particulièrement de vérifier la solvabilité de vote acheteur. Par la même occasion, il s’assure que tout soit en règle.

Les dispositions légales qui régissent les frais d’agence immobilière

Il est primordial de connaitre que deux dispositions légales régissent la réglementation de la gestion des immeubles et des fonds de commerce, à savoir :

La loi Hoguet : il s’agit de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.

La loi Alur n°2014-366 du 24 mars 2014 qui est une réécriture du décret n°72-678 du 20 juillet 1972.

Malgré l’existence des lois citées ci-dessus, la commission d’un agent immobilier n’est pas régie par la loi. Ce qui n’est le cas des honoraires d’un notaire. Ainsi, l’agent immobilier dispose des droits de fixer librement son salaire et les frais de commission.

Les émoluments d’un professionnel de l’immobilier peuvent être fixes ou se présenter sous forme de barème. Toutefois, il doit faire preuve de transparence. Cela implique l’affichage clair et visible des frais d’agence en pourcentage dans les locaux d’agence. Il est à noter que le montant à exposer doit être traduit en TTC.