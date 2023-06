C’est bien connu de tous, le domaine de l’immobilier est très lucratif pour les investisseurs. Il existe d’ailleurs divers moyens de s’enrichir en investissant dans ce secteur. Le système d’achat revente constitue l’un des plus populaires. Toutefois, il faut rappeler qu’il comporte ses propres risques et qu’il est nécessaire de bien se préparer avant de s’y mettre. Vous comptez vous lancer dans cette activité d’achat revente immobilier et vous aimeriez vous renseigner au préalable ? Voici un guide qui vous donnera toutes les informations utiles afin de vous aider à prendre les meilleures décisions possibles.

Comment se passe l’achat revente dans le domaine de l’immobilier ?

Le principe de l’achat revente immobilier est assez simple. C’est une activité qui consiste à acheter un bien immobilier, le rénover avant de le remettre en vente. La rénovation du bien permet d’augmenter sa valeur. Ainsi, il sera revendu à un prix plus élevé. L’opération est donc rentable pour le marchand du bien immobilier qui génère une plus-value.

L’achat revente peut être effectué pour tout type de biens immobiliers. Il peut s’agir d’une maison, d’un appartement, d’un bâtiment, d’un local, ou d’un entrepôt. Le but est de le revendre rapidement à un meilleur prix pour en tirer des profits. Ainsi, contrairement aux autres investissements dans l’immobilier (achat de terrain nu, mise en location d’appartements), l’achat revente permet de gagner sur le court terme.

Il faut souligner que cette opération s’accompagne de quelques risques. Il peut, en effet, arriver que le bien n’intéresse aucun acheteur. Dans ce cas, le marchand peut perdre son investissement. Il faut de ce fait bien choisir les biens à acheter afin de s’assurer un retour sur investissement.

Quel statut juridique faut-il choisir avant de se lancer dans l’achat revente immobilier ?

L’achat revente immobilier est une activité professionnelle à part entière devant la législation française. Tout marchand de biens doit donc avoir un statut juridique pour exercer son activité en toute légalité. Il existe de nombreuses possibilités. Cependant, seuls quelques statuts sont réellement adaptés à l’achat et à la vente de biens immobiliers.

Si vous souhaitez vous lancer dans cette activité, vous pouvez créer une micro-entreprise. Ce statut est facile à obtenir avec une procédure administrative assez simple. Il permet également de se passer de la TVA.

Toutefois, ce statut impose une limite pour le chiffre d’affaires de l’entreprise. De plus, les dépenses liées aux travaux effectués au sein de celle-ci ne sont pas déduites. Ce n’est donc pas le statut le plus adapté pour des opérations d’achat et de vente de biens immobiliers.

Vous pouvez aussi opter pour le statut de société commerciale. Il permet de générer un chiffre d’affaires sans plafond, de déduire les différentes charges et de choisir le type d’impôt à payer. Il faut cependant reconnaître que le marchand devra payer la TVA.

Comment sont appliquées les taxes dans le processus d’achat revente immobilier ?

En fonction du statut juridique choisi, vous serez amené à payer quelques taxes. Néanmoins, l’application de ces taxes est soumise à de nombreuses conditions. La TVA par exemple ne s’applique pas dans le cadre de la vente de bâtiments dont les travaux de construction sont antérieurs à 5 ans. Ceci est valable aussi bien pour une opération avec un particulier qu’avec un marchand.

En revanche, si les travaux de construction ou de rénovation datent de moins de 5 ans, le marchand devra payer la TVA. Celle-ci est d’ailleurs fixée à 20 %. De plus, il faut souligner que le marchand de biens immobiliers devra payer une taxe sur la plus-value après la vente.

Le Code des impôts prévoit d’ailleurs une multitude de taxes en fonction du montant de cette plus-value. Le type de société créé influence également les taxes qui seront appliquées à la plus-value.

Où faire de l’achat revente immobilier ?

Avant de faire un investissement dans le domaine de l’immobilier, il faut tenir compte de certains facteurs. La localisation géographique des biens à acheter est l’un des plus importants. En effet, le but de chaque opération est de trouver un bien à bas prix et de le revendre plus cher après avoir augmenté sa valeur marchande.

Pour réussir à le vendre, il faut d’abord trouver un acheteur intéressé. Ainsi, les potentiels acheteurs ne se manifesteront que si le logement est bien situé. Par ailleurs, il est conseillé de viser les villes en plein essor démographique. De cette manière, vous trouverez certainement des personnes ayant besoin d’un appartement ou d’un local.

Une autre astuce est de cibler les régions où des projets d’envergure sont prévus. Elles attireront un grand nombre de personnes, ce qui constitue un vaste réseau de potentiels acheteurs de biens immobiliers.

Comment s’y prendre pour générer des revenus grâce à l’achat revente immobilier ?

Pour générer des bénéfices grâce à l’achat revente immobilier, il faut vendre le bien acquis à un prix plus élevé que celui de l’achat. Ceci implique de faire une bonne affaire au moment d’acquérir le bien. Pour ce faire, il est recommandé de s’associer avec un professionnel du domaine. Il peut s’agir d’une agence immobilière ou d’un agent immobilier.

Le spécialiste vous aidera à accéder à un réseau de biens idéalement situés et disponibles à un prix abordable. Il peut également vous servir lors de la négociation avec le vendeur du bien. Après l’avoir acquis, vous devez faire un investissement. Il s’agit du montant nécessaire pour la rénovation.

C’est indispensable pour augmenter la valeur du bien et attirer ainsi des acheteurs. Il faut toutefois s’assurer que le montant de son investissement sera rentabilisé après la vente. Si les travaux coûtent trop cher, il sera difficile de fixer un prix qui séduira les acquéreurs.

Par ailleurs, il est conseillé de faire une évaluation du bien avant l’achat. Réalisez également une estimation du coût total des travaux de rénovation. C’est une manière de s’assurer que le prix de revente du bien vous permettra de générer des bénéfices.

En somme, il faut retenir que l’achat revente immobilier est un processus simple qui permet de gagner de l’argent. Il suffit de faire les bons choix pour chaque investissement. Il faut néanmoins disposer d’un statut juridique et payer ses taxes pour exercer son activité en toute légalité.