Avec le vieillissement de la population et l'essor du marché de la dépendance, le secteur de la santé connaît une croissance significative. Les SCPI, ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier, investissent activement dans ce domaine et s'imposent comme un placement attrayant en 2023.

Dans un contexte sanitaire encore marqué par le Covid, l'immobilier de santé - résidences médicalisées, résidences seniors, centres médicaux, laboratoires pharmaceutiques - résiste. Malgré certains scandales liés au traitement des résidents dans les établissements médicaux, cet actif continue de croître.

"Les rendements des SCPI santé, bien qu'inférieurs de 0,5 à 1% à ceux des SCPI logistiques, demeurent souvent plus performants que la moyenne des SCPI, toutes catégories confondues", partage un co-fondateur d'une plateforme de souscription en ligne.

Les SCPI santé, un marché existant depuis une dizaine d'années, acquièrent des immeubles en France et en Europe dans le secteur médico-social, les soins de ville et tout type d’immobilier de santé. Le taux de distribution de ces actifs immobiliers s’établit en moyenne autour de 5%, voire plus.

Un exemple notable de ce type d'investissement est la SCPI Pierval Santé, qui a servi un taux de distribution de 5,35% en 2022. Cette SCPI a même étendu son champ d'action en réalisant son premier investissement à Montréal, au Canada, dans une résidence médicalisée. Cet investissement répond à un besoin croissant d'hébergements médicalisés pour les seniors au Canada.

Primovie, une autre SCPI performante, a été lancée en 2012. Spécialisée dans le secteur de la santé et de l’éducation, elle possède des actifs diversifiés, dont des Ehpad, des cliniques privées, des centres de santé, des crèches et des écoles, répartis à Paris et en Europe. En 2022, Primovie affiche un taux de rendement de 4,50%.

Une autre SCPI innovante est la Foncière des Praticiens, créée par un collectif de professionnels de santé. Elle met l'accent sur une approche à taille humaine tournée vers les besoins des locataires tout en dégageant des rendements constants (5,10% depuis 2020).

D'autres SCPI plus récentes, comme LF Avenir Santé, offrent un bon rendement malgré un historique moins fourni, avec un taux de distribution de 4,72% en 2022.

Rendements des 3 meilleures SCPI santé en 2022

Pierval Santé / Euryale Asset Management

2020 = 4,95%

2021 = 5,33%

2022 = 5,35%

2020 = 5,10%

2021 = 5,10%

2022 = 5,10%

2020 = 5,10% 2021 = 5,10% 2022 = 5,10% Primovie / Primonial REIM

2020 = 4,5%

2021 = 4,6%

2022 = 4,5%

Plus que jamais, dans un contexte de marché dynamique, les SCPI de santé présentent des avantages non négligeables : des baux de longue durée, un gage de sécurité pour les investisseurs. Toutefois, il est nécessaire de garder à l'esprit que tout placement comporte des risques et qu'une diversification de son portefeuille reste une sage décision.