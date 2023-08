Le monde de l'immobilier est en constante évolution. Les acteurs du secteur doivent s'adapter pour répondre aux besoins changeants des consommateurs et aux défis imposés par l'environnement réglementaire. Dans ce contexte, la réélection de Danielle Dubrac à la tête de l'Unis, le syndicat de l'immobilier, mérite une attention particulière...

L'Union des Syndicats de l'Immobilier, plus connue sous son acronyme Unis, a une influence importante sur le secteur immobilier. C'est pourquoi la réélection de sa présidente pour un nouveau mandat de trois ans revêt une importance capitale pour l'avenir du secteur.

Qui est la présidente réélue de l'Unis ?

La présidente réélue, qui a su convaincre les 93 membres du conseil d'administration de l'Unis de lui accorder leur confiance pour un nouveau mandat, est une personnalité de poids dans le secteur. En plus de ses responsabilités à l'Unis, elle est également présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Seine-Saint-Denis et conseillère au Conseil économique, social et environnemental.

Quel est le programme proposé ?

Le mandat de la présidente réélue ne se limite pas à un simple rôle de représentation. Elle a présenté un programme ambitieux pour son nouveau mandat 2023/2026, comprenant une vingtaine de propositions visant à dynamiser l'organisation, renforcer les services aux adhérents et peser dans le débat public.

Les ambitions sont nombreuses : renforcer la capacité prospective du syndicat, améliorer l'accompagnement juridique des adhérents, développer les outils de formation de l'Unis... De plus, elle a appelé à renforcer les coopérations opérationnelles pour donner un poids supplémentaire à l'action intersyndicale.

Quels sont les enjeux ?

Le défi est de taille. Les annonces gouvernementales récentes et l'avis de l'Autorité de la concurrence sur l'entremise immobilière montrent que les métiers de l'immobilier sont confrontés à des remises en cause profondes. Pour y faire face, l'Unis, sous la houlette de sa présidente réélue, devra faire preuve de détermination et d'unité.

Face à ces enjeux, la présidente réélue a affirmé sa volonté de se battre pour défendre les professions de l'immobilier, leurs salariés et leurs clients. Les défis sont nombreux, mais l'unité est la force de l'Unis.

Qu'attendre de ce nouveau mandat ?

Il est encore tôt pour prédire avec précision ce que ce nouveau mandat réservera au secteur immobilier. Toutefois, une chose est certaine : la présidente réélue a démontré son engagement à porter haut les couleurs de l'Unis et à défendre les intérêts de ses adhérents. Les défis sont nombreux, mais la détermination est là.

Avec un tel leadership, l'Unis se positionne comme un acteur clé de l'immobilier pour les années à venir. C'est une organisation qui représente tous les métiers du secteur : agents immobiliers, mandataires indépendants, gestionnaires locatifs, administrateurs de biens, experts, promoteurs-rénovateurs... Autant de professions qui pourront compter sur le soutien de l'Unis pour naviguer dans les eaux parfois agitées du secteur immobilier.