Plongeons au cœur du dédale des coûts énergétiques pour comprendre comment les décisions politiques et les pratiques spéculatives ont créé le désordre actuel. Découvrez la vérité derrière les chiffres astronomiques et comment un calcul plus réaliste pourrait changer la donne.

Les dessous d'un fardeau financier : comprendre l'impact des charges tarifaires massives

L'énergie est le nerf de la guerre pour les entreprises, qu'il s'agisse de gaz ou d'électricité. Le poids des charges tarifaires est déterminant. Pour certaines activités à fort besoin énergétique, comme la fonderie ou la forge, les températures de fonctionnement sont très élevées et le coût de l'énergie peut se révéler significatif. Une contrainte qui peut mettre en difficulté les entreprises incapables de négocier rapidement l'impact sur leurs prix de vente.

Ainsi, une entreprise sur deux pourrait rencontrer des difficultés avant la fin de l’année. Le besoin d'aides est réel, mais plus encore est la volonté d'être traité de manière équitable et d'être pris en compte. Les propositions d'aide ou de chèques de l’État sont une chose, stabiliser les comptes des entreprises en est une autre.

C'est ici que l'exemple allemand est intéressant. Le gouvernement d'outre-Rhin a proposé de plafonner l’augmentation du prix de l’électricité à 12% pour les particuliers et à 7% pour les entreprises énergivores. Un plan d'action qui coûte 200 milliards d'euros, mais qui pourrait sauver une part importante du tissu industriel allemand.

Un coût d'énergie qui absorbe la marge bénéficiaire

Malheureusement, en France, la réalité est bien différente. Les fournisseurs d’électricité veulent faire passer des contrats sur 3 ans, avec un prix du MWh qui pourrait atteindre jusqu'à 600 euros. Une hausse intenable pour la plupart des PMI et des artisans, qui verraient leur marge bénéficiaire entièrement absorbée par le coût de l'énergie.

Au-delà de la spéculation : repenser le calcul des prix de l'énergie

La situation actuelle du marché de l'énergie montre clairement que le système ne fonctionne pas, pour les particuliers comme pour les entreprises. Les prix demandés aux consommateurs n’ont plus rien à voir avec les coûts de production et d’acheminement. Comment en est-on arrivé là ? La réponse est simple : la spéculation.

Le coût de l'énergie est multiplié par dix pour arriver au prix de vente. Une multiplication qui n'a plus rien à voir avec une marge raisonnable, mais qui est le fruit d'une spéculation incontrôlée. Les "fournisseurs" d’électricité ne produisent pas, ne transportent pas, ne distribuent pas, ils spéculent en achetant sur des "marchés artificiels" pour revendre aux meilleures périodes.

La nécessité de remettre à plat le marché de l'électricité

Il ne sert à rien de "réformer" un système qui explose aujourd'hui, il faut le remettre à plat. Les consommateurs doivent connaître les coûts de leur énergie et comprendre comment on passe d'un coût de production à un prix de vente dix fois plus élevé.

Les architectes du chaos : comment les décideurs politiques et technocratiques ont façonné le paysage énergétique actuel

Le désordre actuel dans le domaine de l’énergie a été créé par des politiques et des technocrates. Le consommateur industriel est gravement pénalisé puisque désormais en panne de compétitivité à l’égard de tous ses voisins. Alors que la France dispose de l’énergie la moins chère, la plus décarbonée du continent.

La spéculation a pris le pas sur la réalité des coûts, rendant le système incompréhensible pour les consommateurs. Il est grand temps de revenir aux coûts augmentés d’une marge raisonnable pour parvenir aux prix. Comme cela se passe naturellement pour tous les autres produits.

Pour un retour à l'ordre

Tous les acteurs économiques seront derrière ceux qui accepteront de remettre de l’ordre dans un système inefficace puisque ne protégeant personne. Le marché de l'énergie doit être repensé, pour le bien des entreprises comme des particuliers. Et ce changement doit commencer par une meilleure transparence et une plus grande équité dans la fixation des prix de l'énergie.