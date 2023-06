Si les objets anciens vous fascinent, sachez que pour votre habitation, vous pouvez opter pour une maison en ruine. L’achat de ce type d’habitat va vous permettre de bénéficier de plusieurs avantages. Par la même occasion, vous participez à la préservation de la culture de votre pays. Vous vous demandez toujours s’il faut opter pour ce type de logement ? Par ailleurs, pour être sûr de faire un bon investissement, suivez les conseils énumérés dans ce guide.

Acheter une maison en ruine : Est-ce une bonne idée ?

À première vue, acquérir une maison en ruine peut paraître déplacé. Pour la majorité des personnes, le thème « ruine » suffit pour qualifier cette acquisition de mauvaise. Par contre, à y voir de plus près, l’achat d’une maison en ruine peut présenter de nombreux avantages.

Certes, les travaux à réaliser peuvent être nombreux, mais il suffit de suivre les mêmes méthodes pour faire de cet investissement une affaire rentable. Le principal avantage de l’achat d’une maison en ruine, c’est le prix auquel il est proposé. Trouver une maison clés en main avec plusieurs pièces, mais à petit prix ne court pas les rues.

Par ailleurs, il est possible de trouver une maison en ruine avec beaucoup de pièces à un prix très abordable. Une fois que vous réalisez tous les travaux dans toutes les pièces, vous avez plus de chance de revendre le bien au double de son prix d’achat. Vue sous cet angle, l’acquisition d’une maison en ruine peut être intéressante.

Acquérir une maison en ruine : les précautions à prendre

Même si vous savez que des travaux de rénovation sont à envisager, il est important de faire preuve de prudence dans ce type d’acquisition.

Vérifier l’état du bien

Lorsqu’une maison est déclarée « en ruine », elle représente un danger pour les personnes qui y vivent. En effet, le niveau de dégradation qu’elle présente nécessite la mise en œuvre de grands travaux. Qu’il s’agisse d’une maison avec plusieurs pièces ou une maison simple, une fois qu’elle est qualifiée de maison en ruine, certaines décisions sont prises.

Pour la vente d’une maison en ruine, l’acquéreur doit prendre le temps de vérifier son état pour s’assurer de l’importance des travaux à réaliser. La vente d’une telle maison peut aussi intervenir suite à l’émission de l’arrêté de péril dont on parlera plus tard.

À Paris comme à Lyon ou à Tourette Levens, le maire dispose des pleins pouvoirs pour exiger la réalisation des travaux de rénovation ou la démolition d’une maison en ruine. Dans la mesure où la décision du maire est de rénover la maison, l’acquéreur a le droit d’être instruit sur cette décision.

Considérer l’arrêté de péril

Comme mentionner plus haut, l’arrêté de péril est une décision qui émane du maire de la ville où est situé le bien en ruine. Il peut ordonner la démolition du bien ou sa restauration. Dans la mesure où la maison en ruine est soumise à une rénovation, il est recommandé de suivre à la lettre les recommandations de l’arrêté de péril.

Il faut aussi dire que dès que la décision de l’autorité communale par rapport à la maison en ruine est officielle, les travaux de rénovation de la maison en ruine doivent se faire dans un délai donné. La vente de la maison doit aussi se faire dans ce délai afin de permettre à l’acquéreur de faire ses travaux à temps. Dans la mesure où il n’est pas respecté, il peut être prolongé.

Après cette prolongation, si la vente de la maison en ruine n’est pas faite, et que les travaux ne sont pas constatés, le maire doit alors passer à l’action. À Tourette Levens, Lille ou dans toutes les autres communes de France, la procédure reste la même. Le maire peut utiliser tous les moyens à sa disposition pour provoquer la réalisation des travaux ou ordonner la démolition de la maison en ruine.

Opter pour la transparence lors de l’acquisition

La vente d’une maison en ruine se passe de la même manière que toutes les ventes immobilières. L’acquéreur doit connaître le nombre de pièces et de toutes les autres caractéristiques du bien. Pour cela, il est recommandé de se tourner vers un expert. La transparence veut que l’acheteur connaisse toute l’histoire liée au bien en cause.

Ce n’est pas tout ! La vente de maison à plusieurs pièces dans une ville comme Tourette Levens doit prendre en compte certaines démarches administratives. Dans le cas d’une maison en ruine, il est recommandé d’être encore plus précis dans le traitement des informations, ce qui nécessite l’intervention d’un spécialiste en immobilier.

Réaliser les diagnostics immobiliers nécessaires

En plus des précautions à prendre, il ne suffit pas de prendre la maison en ruine en photos pour emballer l’acheteur. Certes, ajouter au dossier de vente de la maison en ruine des photos peut rendre crédible sa vente.

Cependant, sachez que même en état de dégradation avancé, toute vente immobilière doit présenter des résultats de diagnostics. Pour une maison en ruine, les photos peuvent aussi être une preuve que les diagnostics sont faits. Voici les diagnostics à faire pour la vente d’une maison en ruine :

Le diagnostic ERP ;

Le diagnostic amiante ;

Le diagnostic termite ;

Le diagnostic électricité ;

Le diagnostic gaz ;

Le diagnostic performance énergétique.

Les résultats de ces diagnostics doivent figurer dans le dossier de vente de la maison en ruine comme les photos. Il est recommandé de se tourner vers les professionnels pour faire ses diagnostics.

Les travaux de rénovation : faut-il les faire soi-même ?

Pour rénover une maison en ruine, vous avez besoin de mettre en œuvre votre âme bricoleuse. Cela est essentiel pour réussir les travaux. Par ailleurs, une question se pose. Un bricoleur peut-il réussir à rénover une maison en ruine ?

En effet, la rénovation des pièces d’une maison en ruine nécessite la mise en œuvre de compétences et connaissances assez évoluées en termes de travaux de rénovation. Pour cela, n’hésitez pas à faire appel à des artisans spécialisés pour réussir à remettre au goût du jour votre nouvelle acquisition.

Par contre, faites en sorte de travailler avec des artisans immatriculés. En effet, acheter une maison avec des pièces en ruine à Tourette Levens ou dans une autre commune et la rénover soi-même apporte un avantage fiscal. La TVA appliquée sur les matériaux achetés dans ce cas est de 5.5 %. Il faut aussi dire que vous pouvez profiter des aides à la rénovation proposées par l’État.

L’acheteur d’une maison en ruine bénéficie des aides fiscales et financières

Après avoir acheté une habitation en ruine, vous pouvez compter sur les aides fiscales et financières pour l’aménagement. Ces derniers vous aideront aussi à améliorer les performances énergétiques de ces types d’habitats.

Le prêt à taux zéro

C’est un crédit immobilier qui ne nécessite pas des frais de dossier. Pour ce qui est de l’intérêt, c’est l’État français qui le prend en charge. Vous, en tant que débiteur, vous aurez seulement à payer le montant du prêt. Pour être éligible, vous ne devez pas être propriétaire depuis plus de deux ans. En plus de cela, il faut faire 25 % des tâches de rénovation de maison.

L’Eco-PTZ

Ici, il s’agit d’un crédit qu’un organisme financier vous fournir pour l’amélioration de la performance énergétique de la maison en ruine.

Le prêt travaux d’action logement

Pour réaliser les activités liées à l’amélioration des performances énergétiques de votre ancienne maison ou maison campagne, vous pouvez bénéficier d’un prêt de 10 000 euros maximum. Pour le remboursement, le taux appliqué est de 1 %. Ce crédit est attribué aux salariés d’une société de plus de 10 000 employés et aux propriétaires occupants.

Le crédit d’impôt pour la transition de l’énergie

Il s’agit d’un prêt qui est accordé aux propriétaires qui effectuent des tâches de rénovation énergétique dans leur maison principale. Ces derniers bénéficient de 30 % du coût des activités qui ont permis d’améliorer la performance énergétique.

La TVA à taux réduit

Ce prêt concerne des détails particuliers de la réhabilitation. Il s’agit des frais de main-d’œuvre et d’achat de matériel pour la transformation et l’amélioration des habitations achevées depuis plus de deux ans. La TVA est appliquée à un pourcentage intermédiaire de 10 % ou réduit de 5,5 %.

Les primes d’énergies

Plusieurs sociétés offrent des primes de prêts pour la réalisation des travaux d’économie de l’énergie. En fonction de vos besoins, vous pouvez vous rapprocher de ces structures et ainsi rénover votre ruine maison.

Les aides locales

Les collectivités de la Loire proposent aussi des aides pour la rénovation énergétique des habitations. Pour connaître les subventions disponibles dans vos communes, vous devez vous rapprocher de la mairie ou contacter le numéro du service de réhabilitation. Que vous soyez à Paris, à Tourette Levens ou dans une autre commune, vous pouvez bénéficier de cette offre.

En général, acheter une maison en ruine est une manière de rentabiliser votre investissement. Ce que deviennent les maisons en ruine sur les photos après rénovation de ses pièces est juste époustouflante. Elles valent plus du double de leur prix, et le charme de l’ancien devient leur point fort.