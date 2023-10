Vous avez sans doute déjà entendu parler du métavers, cette étonnante réalité virtuelle qui a vu naître son propre marché immobilier. Mais depuis quelque temps, ce secteur connait un énorme bouleversement. Les rues autrefois animées de ce monde virtuel sont devenues de véritables villes fantômes. Et pour cause, les prix des biens immobiliers du métavers ont chuté de manière spectaculaire.

En effet, exprimés en éthers, l'une des principales cryptomonnaies, la valeur de ces terrains virtuels a perdu près des deux tiers en 2023 sur des plateformes majeures comme Decentraland et Sandbox. Même si l'ether a connu une progression de 37% cette année, la baisse de l'immobilier virtuel est tout de même de 50% si l'on se réfère à des devises classiques comme le dollar ou l'euro.

Mais que se passe-t-il donc dans le métavers ? Les cryptos et les NFT (jetons non fongibles) seraient-ils en train de perdre leur attrait ? Pas si vite. Si le marché immobilier du métavers a subi un véritable krach, il est intéressant de noter que les monnaies de ces mondes virtuels, SAND pour Sandbox et MANA pour Decentraland, ont vu leur cours chuter significativement. Une baisse de 21% pour le premier et 2% pour le second. Une tendance qui illustre parfaitement la morosité ambiante de l'immobilier virtuel.

Sur Decentraland, le prix au mètre carré de l'immobilier virtuel a été divisé par 2,5 en 2023. Pour vous donner une idée, il est aujourd'hui de 2,5 euros d'après WeMeta, loin des 9.944 euros parisiens pour un logement réel. Les volumes de transactions ont suivi la même tendance avec une baisse de 87% en 2023.

Alors, le métavers serait-il en train de vivre sa première crise immobilière ? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, ce secteur en pleine effervescence continue de susciter l'intérêt et de faire débat. Car après tout, qui sait ? Peut-être que l'immobilier du futur se trouvera dans le métavers...