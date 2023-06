Votre facture d’énergie augmente-t-elle chaque mois ? Sachez que vous pouvez engager des travaux en vue de réduire ce montant. Les travaux de rénovation sont indispensables à la performance en énergie de votre maison. Lorsque vous décidez d’initier des travaux de rénovation globale, sachez que vous pouvez prétendre à des aides.

La prime Coup de pouce : Est-elle idéale pour une rénovation globale

Depuis 2020, cette aide disponible pour accompagner la rénovation énergétique est accordée aux foyers ayant initié des travaux. Il faut toutefois que le bien en question soit individuelle vieille de deux ans au minimum. De plus, elle doit nécessairement faire objet de travaux d’isolation. La prime coup de pouce relative à ces travaux de rénovation globale est mise à disposition des foyers ayant initié des travaux avant le 31/12/2021.

Bien qu’il semble que ce dispositif ne soit plus valable après le 31 décembre 2022, il est encore possible de croire à sa reconduction. En effet, la réduction de la consommation en énergie des logements est une priorité pour les autorités publiques. Voici les facteurs qui déterminent le montant de cette prime :

la nature des travaux engagés ;

les ressources du ménage ;

les prévisions sur le niveau d’économies réalisable en énergie.

Il faut aussi dire que la situation géographique de la maison influe aussi sur le montant de la prime. En tout état de cause, sachez que pour la rénovation énergétique de votre maison, l’État vous accompagne de manière optimale.

Que comprend MaPrimeRénov’ pour la rénovation globale ?

MaPrimeRénov’ est le dispositif d’aide à la rénovation énergétique qui a pris la place du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Il est disponible pour toute personne désireuse de réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de sa maison. MaPrimeRénov’ se décline en 4 différentes options :

MaPrimeRénov’ Bleu destinée aux ménages en situation de précarité ;

MaPrimeRénov’ Jaune destinée aux ménages modestes ;

MaPrimeRénov’ Violet destinée aux ménages ayant des revenus intermédiaires ;

MaPrimeRénov’ Rose destinée aux ménages aisés.

Au début, MaPrimeRénov’ ne pouvait être attribué qu’aux ménages aisés ayant initié des travaux de rénovation globale. Aujourd’hui, le dispositif est de plus en plus flexible et permet aux moins aisés de pouvoir réduire aussi leur consommation en énergie.

Prime « Habiter mieux Sérénité » de l’Anah : est-elle avantageuse ?

L’agence nationale de l’habitation (Anah) avait pensé à la subvention « Habiter Mieux Sérénité » pour accompagner les ménages modestes dans la réalisation des différents travaux de rénovation énergétique. Ces travaux de rénovation globale doivent cependant permettre de diminuer de plus de 35 % la consommation de la maison en énergie.

De plus, il faut que les travaux de rénovation et de performance énergétique soient réalisés sur une maison serve comme résidence principale et vieille de plus de 15 ans. Par ailleurs, la fixation du montant de la prime est faite en fonction de revenus du ménage. Pour ceux qualifiés de modestes, ils bénéficient de 35 % du montant total des travaux dans la limite de 10.500 €.

Les foyers à revenu très modestes sont un peu plus privilégiés. Lorsque le devis est établi, ils bénéficient de 50 % du montant total. La limite est encore plus poussée pour ces foyers. Ils peuvent bénéficier jusqu’à 15.000 € pour réaliser les travaux de réduction de leur consommation en énergie.

La rénovation globale à 1 € : faut-il s’y fier ?

Il faut retenir qu’aucun travaux de rénovation globale n’est gratuit. Il n’est pas rare de tomber sur ces fameuses offres en ligne qui promettent une rénovation globale à 1 €. Depuis juillet 2021, toutes les offres d’isolation à 1 € ont été suspendues. Compte tenu des différents travaux qui entrent dans la réalisation d’une rénovation de réduction d’énergie, il est impossible de bénéficier d’une aide qui couvre 90 % des frais.

Toutes les aides de l’État vousgarantissent une prise en charge qui varie entre 30 % et 50 %. Avec un tel accompagnement, vous réalisez déjà des dizaines de milliers d’économies en énergie. Avant d’accepter l’offre d’une entreprise qui propose la rénovation globale à 1 €, faites un point sur les travaux envisagés par celle-ci.

En plus de cela, renseignez-vous sur les primes qu’elle vous propose. Dans l’un où dans l’autre cas, sachez que vous devez vous acquitter d’au moins 10 % des frais. Lorsque, par exemple, vous êtes censé bénéficier de MaPrimeRénov’ et que vous êtes un ménage à haut revenu, sachez que vous devez payer au moins 60 % des coûts.

Qui peut prétendre à une prime pour travaux de rénovation globale ?

Chacun des dispositifs cités plus haut correspond à différents profils de demandeurs. Le principe de base reste le même. Vous bénéficiez de ces primes pour la réduction de votre consommation en énergie. Ainsi, la prime Coup de pouce pour les travaux de rénovation est disponible à tous les propriétaires de biens. Le montant de cette prime est toutefois tributaire d’un indice particulier.

En effet, plus le revenu du foyer augmente, plus ce montant diminue. Ainsi, pour une rénovation énergétique, le revenu du foyer est pris en compte. Les primes accordées par l’Anah pour les travaux de rénovation énergétique se font sur deux niveaux différents. Il y a d’abord Maprimerenov qui est destinée aux propriétaires les plus aisés.

Ensuite, vous avez droit à la prime « Habiter Mieux Sérénité » si vous appartenez à la classe des propriétaires modestes. Cette dernière prime destinée à la réalisation des économies en énergie est valable jusqu’à la fin de l’année 2021. Dès 2022, ce sera MaPrimeRénov’ Sérénité qui sera proposée comme aide à la rénovation globale.

Comment déterminer les plafonds ?

D’après la loi, la composition d’un foyer est le critère qui détermine quel sera le plafond de la prime accordée pour la réalisation des travaux pour des économies d’énergie. Plus il y a de personnes dans le foyer, plus le plafond est revu à la hausse. À noter que lorsque la prime accordée ne suffit pas pour couvrir tous les travaux de rénovation énergétique, les propriétaires peuvent prétendre à un prêt.

Puisque c’est la couverture des dépenses liées à une rénovation globale, c’est l’État qui se charge de payer les intérêts liés au prêt. Sans aucune condition de ressource, il peut avoisiner 50.000 €. Il faut aussi préciser que vous pouvez obtenir la subvention de rénovation énergétique proposée par Action Logement. Il est cumulable avec MaPrimeRénov’ et la prime coup de pouce.