L’accès à internet et à la télévision devient de plus en plus important pour tous. En dépit de l’avancée de la technologie, il faut dire que la présence de la prise TV est indispensable pour accéder à la télévision. Cependant, à qui revient le droit de l’installer ? Y a-t-il des règles particulières à respecter en la matière ? Voici un guide qui vous apporte toutes les informations.

Qu’est-ce qu’une prise TV ?

La prise TV permet de mettre en réseau divers appareils électriques. Notamment la TV, le téléphone portable, de l’ordinateur et de l’internet. Conformément à la norme, toute prise TV doit être de type RJ45. La présence de la prise TV est obligatoire dans tous les logements. Il faut au moins deux prises TV par logement. Ainsi, en fonction du type de logement, on peut avoir :

deux prises dans une surface de logement de 35 m² juxtaposées dans l’appartement ;

trois prises entre 35 et 100 m² de surface, deux juxtaposées dans le séjour et un dans une autre salle ;

quatre prises pour une surface supérieure à 100 m², deux prises juxtaposées dans le séjour et deux autres dans une autre pièce.

Par ailleurs, dans tout logement où se trouve une prise TV, il faut qu’elle soit proche d’une prise 2P+ T. C’est ce qu’exige en effet la norme. Pour relier les deux prises, vous pouvez vous servir des plaques de finition double. Ces dernières vous donnent la possibilité de relier avec facilité et esthétique les deux prises.

Où installer une prise TV et comment procéder ?

Pour raccorder les prises de communication, vous devez utiliser un câble 4 paires torsadées. Le câble quatre paires doit être du niveau 2TV ou du niveau 3TV. En effet, les câbles de pair 8 et 7 sont des câbles blindés. Cela favorise au mieux la distribution sur des signaux sur la RJ45.

Toutefois, pensez à limiter la longueur du câble sur 45 m afin de ne pas diminuer la performance du câble. En plus, il faut que chaque socle soit desservi par une gaine électrique au préalable reliée au tableau de communication. Il est important que le câblage de toutes les prises de communication soit réalisé en forme d’étoile à partir du coffret de communication.

Installation de la prise TV : qui doit s’en occuper ?

Même si plusieurs opérateurs proposent un coffret de télécommunication, vous ne pouvez en profiter sans qu’une antenne de télévision ne soit mise en place.

Installation par le propriétaire

Dans le cas général, lorsque vous louez un bien, la probabilité d’y retrouver une antenne de télévision est bien forte. Cela se justifie par l’obligation qui incombe au propriétaire de bien de mettre à la disposition de son locataire les équipements qui participent au bon fonctionnement de sa location.

Par ailleurs, lorsque c’est le propriétaire qui installe l’antenne, le locataire a le droit de lui exiger qu’elle soit fonctionnelle afin de profiter de son coffret de télécommunication. En tout état de cause, il est recommandé, voire imposé aux bailleurs, de masquer les prises de télévision qui ne sont pas fonctionnelles.

De plus, d’après la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit mentionner la présence des équipements qui facilitent l’accès à la box internet. Dans le cas où la prise de télévision fait partie de cette liste, il faut donc dire que la responsabilité des bailleurs est bien engagée. Il faut aussi rappeler que les bailleurs doivent actualiser le contrat de bail lorsqu’il y a absence d’une antenne de télévision dans un logement de grande surface.

Installation par le locataire

L’accès à l’information est un droit universel. Sur la base de ce principe, sachez qu’il est tout à fait possible que le locataire d’une maison décide d’installer lui-même sa prise de télévision. Pour en avoir une preuve légale, sachez que depuis 1966, la loi n°66-457 autorise l’installation de cette antenne par le locataire qui dispose d’une box internet.

Aucun bailleur ne peut donc s’opposer à la une installation de prise de télévision initiée par un locataire lorsque ce dernier bénéficie d’un coffret de télécommunication. Par ailleurs, les frais liés à cette installation sont entièrement à la charge du locataire. Lorsque vous optez pour une location en copropriété, vous n’avez pas de soucis à vous faire à propos de la présence ou non d’une antenne télévision.

En effet, depuis 1966, la délivrance du permis de construire des bâtiments en copropriété est tributaire de la pose des prises TV. Parfois, il suffit d’une prise collective. Ainsi, il suffit que le locataire se raccorde à l’installation déjà mise en place pour profiter de sa box internet.

Quelle est la norme de l’électricité sur le réseau multimédia ?

Concernant le réseau Voix Données Images (VDI), d’un logement, certaines normes sont applicables. Il s’agit du code de la construction, et de l’habitat, la NF C A5- 100 et de l’UTE C 90- 483. La norme NF C A15- 100 qu’un tableau multimédia regroupant en un seul point les courant faibles et les courants forts sur la GTL soit mise en place.

Pour cela, le câblage résidentiel devient une obligation pour tout type de logement. Il est également exigé par l’arrêté du 3 aout 2016 qu’il doit avoir un seul point d’entrer et de sortir. Par ailleurs, certaines interdictions ont été instaurées.

D’une part, il est strictement interdit de fixer les griffes. D’autres parts, les coffrets de communication conforme aux rénovations du premier niveau n’ont pas besoin de permis de construire. Il en est de même pour les nouvelles constructions. Pour les logements comportant une douche avec baignoire, les prises de communication de grade zéro à deux ne sont pas autorisées.

Qu’en est-il de la TV par la fibre optique ?

Depuis plusieurs années, la France et la majorité des pays du monde font la politique d’une nouvelle technologie permettant d’accéder à la télévision grâce à la box internet. Il s’agit de la fibre optique. Cette technologie apporte plusieurs avancées dans le domaine de l’accès à la télévision et internet.

L’installation est assez simple et plus rapide. Ici, la liaison de la télévision aux réseaux de communication se fait grâce à une prise optique. Ainsi, il faut comprendre que la prise TV n’est pas utile lorsque vous optez pour la fibre optique. Avec elle, vous n’avez pas besoin de tenir compte de l’installation électrique ou du nombre de prises de télévision pour avoir la télévision dans toutes les pièces.

Avec la fibre optique, le décodeur et le modem sont reliés à l’intérieur, ce qui facilite les branchements. Pour finir, avec un câble HDMI, il suffit de relier le matériel à la box internet. Cependant, le tout est banché sur une prise indépendante de l’installation électrique.