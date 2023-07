Pour ne pas investir en vain ou choisir un bien immobilier locatif dans une zone peu sécurisée, les investisseurs font un tri avant de se lancer. C'est le cas pour la ville de Nice, où que ce soit investisseur ou les personnes à la recherche de logements souhaitent connaître avant tout les meilleurs quartiers Nice et ceux à éviter.

Bien que Nice dispose des zones de grande influence, qui attirent les étrangers, elle en possède d'autres qui sont à éviter pour plusieurs raisons. Malgré qu'elle soit une petite ville, comparée à Toulouse et Paris, l'insécurité est grandissante dans certains quartiers. Pour réussir votre choix de quartier de ville à Nice, retrouvez dans ce guide les quartiers à éviter et ceux que vous devez privilégier.

Nice, une ville dangereuse ?

Bien que plusieurs quartiers de Nice soient considérés comme des zones à éviter, il est quand même important de se demander si la ville elle-même est dangereuse. Si l'on se base sur les résultats des classements 2022 Numbeo.com des résidences les plus dangereuses en France, la réponse semble être oui. Cependant, il est important de rappeler que ce classement se fonde principalement sur les avis des internautes.

D'un autre côté, selon le classement 2022 ville-data.com des villes dangereuses en France, Nice n'est pas vu comme une ville criminelle. D'ailleurs, pour ce classement, c'est Lyon qui prend la première place. Cette ville a enregistré pour 522 969 habitants, 42 625 crimes.

Par ailleurs, Nice est très dangereuse comparée à des villes américaines et italiennes. Son indice de criminalité est élevé par rapport aux quartiers de ville de ces localités. Cette considération vient donc confirmer le classement réalisé par Numbeo. En se référant au résultat de ce classement, Nice serait même dangereuse que Las Vegas ou la ville de Naples.

Quels sont les quartiers à éviter à Nice ?

Dans un passé récent ou cinq ans en arrière, Nice était une ville calme, paisible, en bref, c'est la belle époque. Malheureusement, il y a eu du changement et certains quartiers de la ville sont devenus des lieux de vols, de trafic, etc. Ci-dessous, une énumération non exhaustive des quartiers de Nice à éviter.

Las Planas

À Nice, Las Planas est l'un des quartiers les plus dangereux. Il se retrouve au nord de la ville de Nice. Au cœur de ce quartier ont lieu souvent des fusillades, des trafics de drogue, etc. Tout cela ne participe aucunement pas à la sécurité des habitants. Investir dans l'immobilier dans ce quartier de ville ne semble pas être une meilleure idée. Mieux, les locataires à la recherche de logements ne doivent pas se tourner vers ce quartier de Nice pour leur sécurité.

Les Moulins

À l'origine, considérée comme un quartier tranquille, cette zone située à l'ouest de Nice a changé de visage. Il fait l'objet d'un renforcement du nombre de forces de l'ordre pour garantir la sécurité de ceux qui y vivent. Bien que la police nationale soit sur place, il n'est pas rare de constater des agressions et des vols dans ce quartier. Il n'est plus aisé de faire des promenades les soirs en passant par ce quartier de la ville de Nice. Que vous soyez à la recherche de bien immobilier ou que vous voulez investir dans l'immobilier au centre-ville Nice, il n'est pas évident de le faire dans cette agglomération.

Le quartier du pont Michel

Ce quartier, avec sa proximité très attrayante, bénéficie d'une rénovation innovante. Entre écoles, hôtel, centre commercial, musiciens et musée d'art, il y a de quoi s'y loger. Malheureusement, l'insécurité atteint un grand niveau dans cette zone sur toute la ligne. Les agressions ainsi que les fusillades sont fréquentes.

Il fait aujourd'hui partie des quartiers prioritaires en termes de déploiement des forces de l'ordre pour la sécurité. Un investissement immobilier dans cette zone peut ne pas connaître une réussite, d'autant plus que plusieurs se privent de s'y installer. Les quartiers comme Sainte Roche, Nice centre, Jean médecin et même les quartiers résidentiels sont plus sécurisés et sont à des prix abordables.

Autres quartiers sensibles

Si certains quartiers offrent un environnement paisible en soirée dans un environnement touristique, il y en a d'autres que vous ne devez même pas aller le soir. C'est le cas notamment des zones autour de la rue Trachéal, la rue Vernier, etc. Vous devez aussi éviter les vieux quartiers de Nice qui constituent aujourd'hui les lieux des drames.

La nuit, les voleurs sont nombreux au niveau de ces quartiers Nice pour des agressions, et des cambriolages. La nuit, ces zones changent de visages et deviennent le milieu des délinquants. Puisque les locataires recherchent la paix et un milieu attractif, investir dans ces quartiers ne serait pas un meilleur choix.

Quels conseils avant d'investir à Nice ?

Nice reste une ville attrayante, malgré sa composition des quartiers qui font objets de délits. La ville dispose des atouts pour un investissement immobilier à succès. Voici ci-dessous pour vous quelques conseils pour vous lancer.

Privilégier les secteurs recherchés

Si vous êtes sur le point d'investir dans l'immobilier à Nice, l'un des principes sur lequel vous devez vous tenir est la situation géographique. Vous avez déjà connaissance de ce que cette ville regorge de quartiers où naissent des agressions, des trafics, des vols, etc. Pour cela, intéressez-vous aux quartiers les plus appréciés par les habitants comme le centre-ville de Nice, les quartiers résidentiels, etc.

L'une des manières de réussir ce choix est de miser sur les airs d'attraction, les milieux proches des centres de divertissement et d'infrastructures. Dans les quartiers comme Le Ray, Saint-Augustin, Pasteur, Saint-Pierre-Féric, Nice Mont Boron, vous pouvez retrouver des logements bien construits. Ces zones sont favorables pour votre sécurité et sont hors de la colline.

Miser sur les quartiers proches des transports communs

Les logements situés à quelques mètres des transports en commun sont les plus recherchées à l'heure actuelle. Les transports en commun sont très privilégiés en France pour vite effectuer les déplacements. Habiter dans un quartier où ces moyens de transport sont accessibles permet aux utilisateurs de vite faire leurs courses ou de vite vaquer à leurs occupations.

Pour investir dans l'immobilier, il faut privilégier les zones avec les transports à proximité. Les personnes à la recherche de logement misent essentiellement sur ces quartiers. Si vous êtes un touriste, vous pouvez vous installer dans le quartier du Père-Lachaise, qui abrite la place Gambetta. Vous pourrez faire de la promenade et visiter les sites touristiques, les vieux bâtiments de Saint Pierre feric et les monuments installés dans ces zones.

Miser sur le rendement

Le résultat d'un investissement immobilier réussi est le rendement, qui passe par le prix des biens immobiliers. Évidemment, la ville de Nice est favorable pour un investissement immobilier locatif en raison de la forte demande de logement. Puisque la demande est très élevée, vous êtes libre de fixer vos prix à la hausse pour mieux gagner.

À cet effet, il vous suffit de privilégier les biens locatifs neufs pour vite attirer les potentiels locataires. Les touristes ne manquent pas souvent d'occasions de voyage en France surtout au nord. Investir dans les quartiers phares comme le centre-ville Nice, le quartier résidentiel et la place Gambetta jean médecin est un moyen d'attirer plusieurs visiteurs vers ces milieux.

En somme, Nice est une ville favorable pour l'investissement immobilier. Bien que l'insécurité règne dans certains quartiers, certaines zones sont agréables pour vivre une vie paisible, tout comme à Victor Hugo dans la ville de Toulouse. Pour investir dans l'immobilier locatif, évitez les quartiers d'insécurité évoqués dans ce guide. Misez surtout sur le quartier résidentiel, le palais et les meilleures zones du centre-ville de Nice.