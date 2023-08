Rénovation énergétique : décryptage des dernières annonces du CNR Logement

La rénovation énergétique des logements est un enjeu majeur en 2023. L’optimisation du parc immobilier pour une consommation d'énergie plus responsable et plus économique constitue une priorité. Le CNR Logement vient de faire des annonces majeures dans ce domaine. Que faut-il en retenir ?

Le nouveau visage de MaPrimeRénov' : des changements à connaître

Depuis 2020, MaPrimeRénov' est devenue un pilier des aides à la rénovation énergétique. Offerte par l'Anah, elle a permis à de nombreux particuliers de se lancer dans la rénovation de leur logement. Aujourd’hui, le dispositif connaît une refonte majeure.

Le nouvel objectif de MaPrimeRénov' est ambitieux : atteindre 200 000 rénovations performantes d'ici à 2024. Cela signifie que le dispositif va devoir se focaliser sur les projets de travaux importants. Ceux-ci doivent permettre d’atteindre les classes A, B ou C du DPE. Vous envisagez des travaux de rénovation ? N'oubliez pas de prévoir un audit énergétique pour déterminer la classe énergétique de votre logement.

Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement a également décidé de recentrer l’aide sur le remplacement des systèmes de chauffage. Plus particulièrement, les systèmes décarbonés comme les pompes à chaleur seront privilégiés. Pourquoi ? Ces systèmes sont non seulement moins polluants, mais ils permettent également de réaliser des économies d'énergie conséquentes à long terme.

Prêts pour la rénovation énergétique : une simplification bienvenue

Le prêt à taux zéro (PTZ) est un autre outil essentiel pour aider les particuliers à financer leur projet de rénovation énergétique. Initialement prévu pour s’arrêter en décembre 2023, il a été prolongé jusqu’en 2027. Un soulagement pour ceux qui prévoient de lancer leur projet dans les années à venir.

Mais attention, le PTZ a lui aussi été recentré. À présent, il est dédié aux seuls logements anciens individuels et collectifs en zones détendues, à condition qu'ils soient concernés par des travaux de rénovation énergétique. Il concerne également les seuls logements neufs, uniquement dans le collectif en zones tendues.

De son côté, le prêt avance rénovation a été simplifié et élargi. L'objectif est de le rendre accessible à tous les ménages, sans condition de ressources. Une annonce qui ouvre de nouvelles perspectives pour ceux qui souhaitent engager des travaux de rénovation, mais qui étaient jusqu'ici freinés par leurs revenus.

France Rénov' : l'essor des guichets pour faciliter vos démarches

Enfin, parlons de France Rénov'. Le gouvernement a décidé de déployer davantage les guichets de conseil de ce service sur le territoire. L'objectif : passer de 450 à 1 300 points de contact dans les années à venir. Un changement qui va permettre d'offrir un accompagnement plus proche et plus personnalisé aux particuliers.

De la même manière, le nombre de Mon Accompagnateur Rénov’ devrait passer de 2 000 à 5 000 d’ici 2025. Ces services jouent un rôle clé pour aider les particuliers à naviguer dans les méandres des aides et des prêts dédiés à la rénovation énergétique. Ils sont là pour vous accompagner à chaque étape de votre projet, de la définition de vos besoins à la réalisation des travaux.

En résumé, les dernières annonces du CNR Logement marquent un tournant dans la politique de rénovation énergétique. Avec un renforcement des aides et une simplification des démarches, l'objectif est clair : permettre à chacun de rendre son logement plus économe en énergie. Reste à voir comment ces mesures seront mises en œuvre dans les mois à venir.