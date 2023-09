L'immobilier à Nancy traverse une période tumultueuse. Après deux années de croissance spectaculaire, la baisse des transactions marque un revers pour le secteur. Ajouté à cela, l'obligation d'audits énergétiques et la hausse des taux d'intérêt dessinent un paysage immobilier en pleine mutation.

La crise actuelle est principalement due à un ensemble de facteurs. La première cause est sans doute la difficulté croissante pour les acheteurs d'obtenir des prêts. La plupart des banques ont resserré leurs critères de prêt, rendant l'accès à la propriété plus difficile.

En même temps, ceux qui possèdent un bien immobilier peinent à le vendre. Le vendeur moyen à Nancy pourrait donc se retrouver dans une situation délicate, incapable à la fois d'acheter et de vendre. Quant aux primo-accédants, ils rencontrent également des difficultés à trouver leur premier logement. La conséquence est un ralentissement général du marché.

Les chiffres de la crise immobilière à Nancy sont éloquents. "On parle d'une baisse de 20 à 30% des volumes en moyenne à Nancy", déclare un expert de la FNAIM 54. Cette baisse est particulièrement prégnante dans le parc immobilier ancien. Chez les promoteurs, la situation est encore plus difficile, avec une baisse encore plus marquée des ventes de logements neufs.

Un autre facteur majeur dans le ralentissement du marché immobilier à Nancy est l'audit énergétique. Obligatoire pour les propriétaires de "passoires thermiques", cet audit donne une estimation des travaux de rénovation énergétique à entreprendre. Cela peut devenir un frein à la vente, car les acheteurs potentiels peuvent se demander si le prix de vente du bien ne devrait pas être ajusté à la baisse pour tenir compte du coût des travaux de rénovation.

Le contexte économique global joue également un rôle dans la crise immobilière à Nancy. Avec une inflation en hausse, les futurs acheteurs sont obligés de faire des choix et peuvent préférer attendre une baisse des prix ou des taux d'intérêt avant de s'engager dans l'achat d'un bien immobilier.

La baisse des prix du marché pourrait être une solution pour rééquilibrer le marché immobilier à Nancy. Cependant, les vendeurs ne sont pas toujours prêts à baisser leurs prix. Pourtant, il existe des quartiers où les prix sont en baisse, notamment Haussonville, Blandan et Donop pour les appartements, et Boufflers, Buthegnémont et Beauregard pour les maisons.

À la suite de cette situation, un manque de logements à l'achat et à la location se fait ressentir à Nancy. Dans le centre-ville de Nancy, il est de plus en plus difficile de trouver un logement en location, en raison de l'augmentation de la demande locative et de la hausse des biens Airb'n'b.

En dépit de la crise actuelle, il est crucial de se rappeler que le besoin en logement n'est pas une nouveauté. Le marché immobilier de Nancy était déjà en pénurie avant l'euphorie immobilière post-covid. C'est donc une période cruciale pour la rénovation énergétique et pour répondre à cette demande constante en logement.