Vous connaissez l'avenue Montaigne? Cette rue chic de Paris est célèbre pour ses boutiques de luxe, ses bâtiments haussmanniens et ses appartements coûteux. Mais savez-vous qu'un logement de 215 mètres carrés a failli être vendu aux enchères à un prix dérisoire?

Un litige de copropriété a failli coûter cher à un propriétaire anonyme. Ce dernier devait une somme de 62 000 euros et refusait de la payer. Le conflit a fini par atterrir devant le tribunal judiciaire de Paris. La décision? La justice a tranché en faveur de la copropriété et a saisi l'appartement.

Malgré cette décision, le propriétaire s'est entêté à ne pas régler sa dette. Son appartement a alors été proposé aux enchères pour un prix qui peut sembler dérisoire.

Presque vendu pour une bouchée de pain

Situé au quatrième étage d'une copropriété luxueuse, l'appartement a été proposé à 305 000 euros, soit à peine 1 400 euros du mètre carré. Pour vous donner une idée, le prix moyen du mètre carré dans ce quartier est de 26 000 euros. Autrement dit, la valeur réelle de l'appartement est d'environ 5,7 millions d'euros, soit près de 19 fois le prix de départ aux enchères.

Face à cette perspective, le propriétaire a finalement décidé de régler sa dette. Le cabinet d'avocats représentant le syndic de copropriété a confirmé qu'un virement avait été effectué pour régler l'impayé.

Une bonne nouvelle pour le propriétaire, moins pour les investisseurs qui étaient prêts à saisir cette occasion en or.

Un bijou immobilier

L'appartement en question est un véritable bijou. Il est composé de trois chambres et d'un balcon filant de plus de 5 mètres carrés. La copropriété dispose d'une conciergerie et d'un poste de sécurité. De plus, l'appartement donne sur cour, un véritable atout pour ceux qui recherchent le calme en plein cœur de Paris.

Cet épisode rappelle l'importance de régler ses dettes à temps, surtout lorsque l'on possède un bien immobilier aussi précieux. Il met également en lumière les aléas de la copropriété, qui peuvent parfois mener à des situations aussi rocambolesques.