Le placo plafond est une installation qui permet de délimiter une pièce ou un espace. Toutefois, la disposition de ses divers constants est un facteur très déterminant pour la réussite de sa mise en place. C'est justement le cas avec la disposition des rails qui pourrait nuire à l'installation si elle est mal faite. D'où l'importance de connaître les techniques de disposition de chaque élément, ainsi que les normes de distanciation prescrites. Voici donc plus d'information sur la distance entre rail de placo et plafond.

Quelle distance doit-il y avoir entre le rail de placo et le plafond ?

Si vous souhaitez réussir la pose de votre plafond suspendu, il est important que vous respectiez les normes d'installation du placo plafond. Elles déterminent concrètement la disposition et l'écart de tous les éléments inhérents à la pose d'un placo plafond (fourrures, plaques de plâtre, suspentes etc.). Il s'agit principalement de :

La distance qui doit exister entre le sous plafond et le plafond d'origine

L'espace entre le rail de placo et le plafond

La distance entre la première ligne suspendue et le mur

Il faut savoir que l'épaisseur de l'isolant d'aménagement varie selon la taille de ce dernier. Ainsi, la distance qui sépare le plafond d'origine du placo plafond doit être située entre 10 et 30 cm. Il est vivement recommandé de mesurer l'éloignement entre rails de placo et plafonds en prenant en compte la charge de l'enceinte. De cette manière, plus l'épaisseur de l'isolant sera grande, moins la distance entre les rails de placo et le plafond sera importante.

Une distance convenable et idéale devra être comprise entre 40 et 69 mètres. En outre, la détermination de l'éloignement entre les suspentes et le plafond placo est beaucoup plus rigoureuse. Puisqu'elle constitue un support pour ce dernier. Concernant la distance entre le mur d'origine et la dernière suspente, celle-ci ne doit pas être supérieure à 30 cm. Chacune des suspentes doit être positionnée 1,2 après l'autre. Le respect des différentes distances est primordial pour la longévité du plafond placo.

Comment poser le plafond suspendu en respectant les distances entre rails de placo et plafond ?

Pour pouvoir réaliser un plafond suspendu en respectant les normes de distanciation, il est important de se référer à certaines règles.

Les dimensions des rails doivent être les mêmes que celles des montants. Il faudrait également que les rails soient chevillés sur le mur maçonné périphérique sur un barème de 60 cm de distance. L'emplacement des montants est assez simple à trouver. Si vous avez à faire à un mur porteur, vous devrez simplement calculer la distance de 12 pouces depuis une bordure du montant. Si le mur est non porteur, la distance entre les montants se limite à 16 pouces.

Pour déterminer l'espace entre les rails de plafond, il vous faut d'abord prendre les mesures de la distance comprise entre les deux cloisons de vis à vis. Ainsi, il sera plus simple de déterminer quels montants et quels rails utiliser pour votre plafond suspendu. Les deux éléments doivent avoir les mêmes dimensions. Après vous être assurée que ce détail soit respecté, procédez au fixage des rails en vis à vis, au niveau du mur et sur tous les 60 centimètres. La première mesure doit commencer à 1 centimètre du plafond.

Quels outils peuvent permettre de mesurer les distances ?

Pour que l'installation de votre plafond suspendu soit réussie, il faudrait que l'espace entre les rails de placo et plafond soient respectée. C'est également valable pour les distances entre les autres matériels, à savoir les solives, les plaques de plâtre et autres. La mesure des différentes distances doit se faire à l'aide d'outils adaptés, cela vous évitera de commettre un certain nombre d'erreurs.

Les principaux outils de mesure utilisés lors de l'installation d'un placo plafond sont : un crayon, une règle, un mètre. À ceux-ci, peuvent s'ajouter d'autres éléments tels que l'élévateur de plaques, le cordon nylon, le bleu à tracer, la laine minérale etc. Chacun des outils aura une utilité précise. Notamment avec le mètre qui constitue l'appareil de mesure proprement dit, le crayon qui servira à tracer la mesure.

Grâce à ces outils, la pose du placo plafond se fera avec plus de facilité et les distances entre les rails de placo et le plafond seront respectées. Il sera plus simple d'améliorer l'esthétique de l'habitat en corrigeant les proportions présentant un défaut.

Quels sont les matériels d'installation proprement dite et comment les disposer ?

Le respect de la distance en les rails placo et le plafond est une règle qui joue un grand rôle dans la durabilité du plafond suspendu. Le choix des matériels constitue aussi un facteur primordial. Il est important d'effectuer soigneusement leur sélection.

Les rails

Lors de la pose du plafond suspendu, les rails de placo permettent de fixer les plaques de plâtre. Sur le marché, vous trouverez des rails de placo dénommés par les commerçants en fonction de leur largeur (par exemple, R70 pour des rails de placo de 70 mm de largeur). Le type d'isolation souhaité déterminera le type de rails à choisir. La distance entre deux fourrures ne doit pas être supérieure à 60 cm. D'un autre côté, la liaison entre deux plaques doit se réaliser hors des fourrures. Si vous avez à faire à une pièce dont l'angle n'est pas droit, assurez de laisser un espace d'au minimum 50 m de distance entre la plaque et le mur.

Les plaques de plâtre

Les plaques de plâtre doivent être posées perpendiculairement aux montants. Il ne faut cependant pas omettre qu'il doit se trouver à la jonction des différentes plaques. Il est possible de recréer le bord aminci en y ajoutant un autre montant. Ainsi, l'équilibre du placo plafond est d'autant plus maintenu.il est important que l'espace entre les montants et les plaques de plâtre soit comprise entre 25 et 30 cm, lorsque les plaques perpendiculaires à l'ossature sont avec des joints alignés. Concernant les plaques de plâtre avec joints décalées, les ossatures doivent être posées au même niveau et le décalage doit intervenir après une fourrure au moins.

Les suspentes

Dans le cadre de l'installation du placo plafond, les suspentes supportent les fourrures. Elles sont directement fixées au plafond ou sur les solives, en respectant la distance de 1,20 cm entre chacune d'elles. Les suspentes jouent un rôle important dans la solidité de l'installation de placo plafond.

La distance entre rail de placo et plafond vous inquiétait ? Vous allez pouvoir maintenant effectuer vos travaux en toute sérénité.