Les géorisques constituent des dangers naturels et technologiques qui peuvent causer des dommages pour l’épanouissement de l’homme dans son milieu de vie. C’est le cas notamment des inondations ou encore les tremblements de terre qui représentent une menace pour les êtres vivants. Ces risques sont généralement très nombreux et peuvent être classés en fonction de leur nature et leur force de destruction.

À cet effet, un site dénommé géorisques a été mis en place pour porter à la connaissance de la population toutes les informations relatives aux risques naturels et technologiques. À travers ce guide, retrouvez tout ce qu'il faut savoir.

Géorisques.gouv.fr : qu’est-ce que c’est ?

Georisques.gouv.fr est un site dédié au risque naturel et technologique. En effet, il permet au grand public de retrouver les informations sur les risques naturels et technologiques dans les zones de leurs choix. Cette initiative a vu le jour en raison des inondations dans le Var en 2010.

Aujourd’hui, tout le monde est en mesure de rechercher les informations de leurs choix sur ce site. Avec le site géorisques, vous serez en mesure de savoir le comportement à tenir au cours d’un voyage par exemple. Avec géorisques, vous avez la possibilité de connaitre les informations nécessaires sur les zones à risques naturels ou technologiques.



Qui a mis en place le site géorisques ?

Le site géorisques est l’œuvre du ministère du Développement durable. Mise en place par Bureau du Service géologique national, il dispose des informations géographiques sur les risques naturels et technologiques. Au niveau de ce portail à information géographique, vous pouvez vous informer et même aider les personnes de votre entourage à profiter de la bonne information.

Géorisques a pour objectif d’aider le public à avoir un accès facile aux informations sur les phénomènes naturels à risques. En effet, vous pouvez avoir des informations variées sur le portail de cette plateforme. Autrefois, les informations sur les risques naturels et technologiques se retrouvent sur plusieurs sites d’informations.

Aujourd’hui, vous pouvez bénéficier de toutes ces informations au niveau de la rubrique « connaître les risques près de chez moi ». Géorisques vous propose principalement des informations concernant :

Les inondations ;

Les glissements de terrain ;

Les risques technologiques ;

Les tremblements de terre ;

Les incendies de forêt,

Les sites contaminés ;

Etc.

Géorisques a également pour objectif de rendre faciles l’accès et l’utilisation des informations concernant les risques estimés par les professionnels, les chercheurs et même les services nationaux.

La plateforme vous donne également accès à des outils et des applications qui vous facilitent la lecture et la compréhension des risques. C’est le cas notamment de sa rubrique “Carte et Document thématique” qui vous rend facile vos recherches sur le site.

Comment voir les zones inondables sur géorisques ?

Une fois sur la plateforme, vous devez vous diriger vers l’onglet "mes risques et connaitre les risques près de chez moi". Ensuite, vous aurez à entrer soit une adresse postale, une commune ou une parcelle cadastrale.

Le risque d’inondation fait référence à une conséquence de fluctuation avec un problème humain, économique ou environnemental. À sa survenance, elle pourrait causer des dégâts dans un lieu géographique. En France par exemple, l’inondation constitue le premier risque naturel en raison des dommages engendrés. Face au problème d’inondation, que ce soit les zones urbaines ou rurales, elles sont toutes vulnérables. Les zones de plaines ou encore de collines se retrouvent dans la même situation de risque.

Les inondations sont des faits saisonniers. Ils peuvent surgir au cours des périodes de fortes et de constantes précipitations. De même, le débordement de l’océan ou des eaux souterraines peuvent être à l’origine de l’inondation. Il est possible que certains actes humains rendent plus intense l’inondation. L’absence d’entretien des cours d’eau et le prélèvement des roches du sol pourraient par exemple être à l’origine des inondations.

Pourquoi utiliser le site georisques.gouv.fr ?

Le site gouvernemental est une plateforme d’information que vous pouvez utiliser pour les raisons ci-dessous :

La recherche d’information sur les risques naturels et technologiques

Les risques naturels et technologiques sont pour la plupart du temps ceux qui menacent l’existence des êtres vivants. En effet, les animaux ou encore les humains peuvent perdre facilement la vie à la survenance des risques.

Pour cela, rechercher les informations peut aider à trouver des solutions pour la protection des espèces animales. Les chercheurs peuvent également se servir de la plateforme géorisques pour avoir les informations dont elles ont besoin sur les risques.

Géorisques, une plateforme efficace et facilitant l’accès à l’information

Sur la plateforme, vous serez en mesure de trouver toutes les informations que vous recherchez sur les risques naturels et technologiques. Les informations sont fiables et l’accès est également facile.

De même, il existe des rubriques qui vous aident à retrouver les informations que vous recherchez le plus facilement possible. Avec géorisques, vous n’aurez plus à parcourir plusieurs sites d’informations en ligne avant de trouver tout ce que vous voulez.

Comment obtenir un ERP gratuitement ?

Bien avant, notez que le diagnostic ERP (Etat des risques et des pollutions) est un diagnostic qui renseigne sur les risques technologiques et naturels et certains effets de la pollution des sols liés à un bien immobilier : il peut être réalisé facilement en ligne. En effet, le propriétaire, le vendeur ou encore l’un des mandataires de vente peut le faire gratuitement. Alors, rendez-vous sur le site afin de remplir le formulaire d’obtention de l’ERP. Pour y procéder, vous avez deux options :

Utiliser le site Errial : le site vous aide à remplir de manière digitale les informations en fonction de l’état des risques. Ensuite, vous recevez un document final qui vous permet d’avoir en annexe la liste des sinistres indemnisés.

La seconde possibilité est celle qui consiste à télécharger et par la suite compléter vous-même un modèle d’état des risques sur la plateforme.

Généralement, ce diagnostic n’a pas besoin nécessairement d’être réalisé par un professionnel. Il se diffère un peu du diagnostic de performance énergétique ou encore du diagnostic amiante qui évidemment requiert les compétences d’un professionnel et expert du domaine pour sa réalisation.

La réalisation personnelle de l’ERP peut vous soumettre au risque de litige lorsque vous le faites mal. De même, lorsque vous le faites vous-même, vous ne bénéficiez pas d’une assurance en cas d’inondations ou d’un autre risque naturel ou environnemental.

Lorsque vous bénéficiez d’une assistance d’un expert du domaine, vous avez la possibilité de profiter de plusieurs avantages de son assurance. Avec cette option, en cas de survenance d’un risque naturel ou environnemental, vous serez assuré par la compagnie d’assurance de l’expert qui vous accompagne.