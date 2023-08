La demeure de Matisse, un trésor immobilier sur la Côte d'Azur

Perchée sur les hauteurs de Nice, dans le quartier historique de Cimiez, se trouve une demeure pas comme les autres... C'est ici que le peintre Henri Matisse, figure emblématique de l'art du XXe siècle, a trouvé l'inspiration pour nombre de ses œuvres. Aujourd'hui, cet appartement atelier de 165 m² est sur le marché pour la somme de 2.48 millions d'euros. L'occasion de faire un voyage dans le temps et d'entrer dans l'univers de cet artiste majeur.

Un appartement, une histoire

Cet appartement n'est pas simplement un bien immobilier, c'est une page d'histoire. Situé à quelques centaines de mètres du musée consacré à Matisse, il témoigne de l'importance de ce lieu dans l'évolution artistique de Matisse, père du fauvisme. L'artiste y a marqué son empreinte, en faisant évoluer la peinture par l'utilisation de la simplification, la stylisation, la synthèse et la couleur.

Un bien d'exception

Le charme de cet appartement réside dans sa décoration, qui rend hommage à Matisse. Plusieurs reproductions de ses œuvres ornent les murs, créant une atmosphère unique. L'appartement comprend également plusieurs balcons, offrant une vue imprenable sur la mer Méditerranée et sur les somptueux jardins du Regina, d'une superficie de 8.250 m² et agrémentés d'un terrain de badminton, de croquet et d'une piste cyclable.

Le Regina, un monument historique

Le Regina, où se situe l'appartement de Matisse, est en lui-même un monument historique. Anciennement connu sous le nom de Excelsior Hôtel Regina, il surplombe la ville depuis les hauteurs de Cimiez. Sa décoration caractéristique de la Belle Époque et son histoire font de cet édifice un joyau du patrimoine niçois. Transformé en hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, il a depuis été racheté par plusieurs sociétés immobilières successives et transformé en 98 appartements, avant d'être renommé Le Regina en 1937.