Angers, connue pour son charme et sa qualité de vie, offre désormais des perspectives alléchantes aux acheteurs immobiliers. Doucement, les prix commencent à battre en retraite, laissant la place à une opportunité unique pour ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier. Dans cet article, nous explorons les diverses raisons pour lesquelles Angers est devenue un choix judicieux pour les investissements immobiliers.

Prise de terre pour les tarifs immobiliers à Angers

Après une montée en flèche des prix de l'immobilier, Angers semble finalement entrevoir une stabilisation. Les deux dernières années ont été marquées par une augmentation significative des prix, avec une hausse allant jusqu'à 18 % dans certains quartiers. Les statistiques des notaires de France témoignent de cette augmentation, qui a ému le marché immobilier angevin.

Cependant, les derniers mois ont révélé une tendance inverse. Les prix ne chutent pas brutalement, mais les indicateurs suggèrent que nous avons atteint un sommet. Cette accalmie est perçue par les experts du secteur comme un "retour à la normale". Alors que les propriétés se vendaient rapidement à des prix élevés, la donne change aujourd'hui. Les acheteurs prennent désormais plus de temps et ont un choix plus large.

Il serait sage pour les acheteurs de profiter de cette situation, d'autant plus que les prix à Angers restent relativement abordables par rapport aux autres villes. Il est crucial, cependant, de bien comprendre les tendances du marché et de se préparer à naviguer dans ce contexte en constante évolution.

L'immobilier angevin : un secteur en pleine effervescence

Malgré un allongement des délais de vente, le marché immobilier à Angers demeure dynamique. La fin d'un marché "hors normes" a ouvert la voie à un nouveau paysage immobilier, où les vendeurs doivent ajuster leurs attentes aux nouvelles conditions.

Les habitants locaux reviennent sur le marché, une tendance positive pour l'économie immobilière d'Angers. L'apparition de la pandémie a vu l'arrivée d'acheteurs parisiens à la recherche de nature et d'espace, augmentant ainsi l'attractivité de la ville. Angers offre une excellente qualité de vie à des prix très abordables, une combinaison qui a séduit de nombreux acheteurs.

En plus de sa qualité de vie et de ses prix immobiliers attractifs, Angers a su se moderniser sans compromettre son patrimoine historique. Le développement du réseau de tramway et la construction de grandes halles dédiées à la gastronomie locale témoignent de cet équilibre entre modernité et tradition.

Angers : une ville où l'immobilier reste abordable

Malgré ses nombreux attraits et son dynamisme, Angers reste une ville où l'immobilier est abordable. Les prix oscillent entre 3 000 et 3 500 euros le mètre carré, faisant d'Angers un choix sécurisé pour l'investissement.

Les quartiers de Saint-Léonard-Madeleine sont particulièrement prisés, avec une demande soutenue en raison de leur proximité avec les écoles et les commerces. Le prix moyen pour une maison de 110 m2 dans ces quartiers est d'environ 400 000 euros.

Le centre-ville, notamment les quartiers de la Visitation et du Lycée, sont également très recherchés, bien que légèrement plus chers. La gare à proximité permet de rejoindre Paris en moins d'une heure trente, un atout indéniable. Pour une maison de 130 m2, attendez-vous à débourser environ 470 000 euros et pour un appartement, le prix moyen au mètre carré est d'environ 3 800 euros.

Pour les familles à budget plus serré, les quartiers de Belle Beille et de Justices connaissent une forte croissance et offrent des prix plus abordables, respectivement 2 970 €/m2 et 2 580 €/m2.

En somme, Angers est une ville à découvrir pour tout investisseur immobilier. Son dynamisme, ses prix abordables et sa qualité de vie en font une destination de choix. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un premier acheteur, Angers a quelque chose à offrir à tout le monde.