Bienvenue dans cette analyse approfondie du marché immobilier de Nice. Nous vous proposons un voyage à travers les chiffres, de l'évolution historique des prix à une tentative d'anticipation pour l'année 2023. Nice, avec son climat enviable et sa situation géographique privilégiée entre mer et montagne, reste une ville attrayante pour les investisseurs français et étrangers. Mais qu'en est-il des prix du m2 ? C'est ce que nous allons examiner.

Analyse de la tendance des prix du m2 à Nice en 2023

Pour mieux cerner ce que nous réservent les années à venir, nous devons d'abord comprendre le passé. Le marché immobilier de Nice a été marqué par une hausse continue des prix ces dernières années. En effet, le prix du m2 a enregistré une augmentation de 21 % en 5 ans, passant de 4 217 € par m2 en 2015 à 5 090 € par m2 en 2021. Cette hausse s'explique par la forte demande, notamment dans les quartiers prisés tels que le Mont Boron ou le Cimiez. Le dynamisme du marché niçois se reflète également dans l'évolution de ces prix, qui peuvent grimper jusqu'à 6 715 € par m2.

Retraçons l'histoire : 10 ans d'évolution du prix du m2 à Nice

Les dix dernières années ont été marquées par des fluctuations significatives. Les variations mensuelles et trimestrielles peuvent sembler minimes, mais sur une période de 10 ans, elles représentent des changements marquants. En effet, les chiffres révèlent une augmentation de 56,1 % sur 5 ans et de 29,1 % sur les 2 dernières années. Les prix ont également augmenté de 11,1 % sur l'année dernière, de 1,85 % sur les 3 derniers mois et enfin de 1,3 % sur le mois dernier.

Comparatif : le prix du m2 pour les appartements et les maisons à Nice

Le prix du m2 à Nice n'est pas le même pour les appartements et les maisons. En moyenne, le prix au m2 pour un appartement à Nice est de 5 071€ tandis que pour une maison, il est de 6 253€. Cette différence s'explique notamment par la rareté des maisons sur le marché immobilier niçois, dominé par les appartements.

Le prix par m2 à Nice : une question de taille ?

Il est intéressant de noter que le prix du m2 à Nice varie également en fonction de la taille du bien immobilier. En effet, le prix moyen du m2 pour un studio est d'environ 7 120€, alors qu'il est légèrement plus bas pour un appartement de trois pièces. Cependant, à partir de quatre pièces, le prix du m2 remonte et atteint 6 830€ pour un appartement de cinq pièces.

Combien coûte un m2 dans un studio à Nice comparé à un appartement de 4 pièces ?

En prenant en compte le prix moyen du m2 pour un studio à Nice, qui est de 7 120€, et celui pour un appartement de quatre pièces, qui est de 6 830€, on constate une différence de près de 300€. Cette différence peut sembler surprenante, mais elle s'explique en partie par la forte demande pour les petits logements en centre-ville, qui fait grimper les prix.

L'immobilier haut de gamme à Nice : focus sur les rues les plus chères

Nice, célèbre pour sa Promenade des Anglais, ne compte cependant pas cette dernière parmi les rues les plus chères de la ville. En tête du classement, on retrouve l'avenue Jean Lorraine, avec un prix au m2 atteignant 10 273 €. Suivent ensuite l'avenue Germaine, à deux pas des parcs du Mont Boron et du Square Théodore de Banville, avec un prix au m2 de 10 175 €, ainsi que l'avenue Princesse Grâce de Monaco, située à quelques mètres de la côte, où le prix au m2 s'élève à 10 083 €.

La bonne affaire immobilière à Nice : où trouver les quartiers et rues les plus abordables ?

Nice permet également de trouver des biens à des prix plus accessibles. Dans le quartier de l'Ariane, par exemple, les prix sont nettement plus abordables. Les trois rues les moins chères de la ville y sont d'ailleurs situées : la rue Amédée VII Comte Rouge, avec un prix au m2 de 1 806 €, la rue Comte Vert Amédée VI, avec un prix au m2 de 1 765 €, et la rue des Chênes Blancs, avec un prix au m2 de 1 877 €.

Le prix du m2 à Nice : une question de quartier ?

Le prix du m2 à Nice varie grandement d'un quartier à l'autre. Le quartier du Mont Boron est l'un des plus chers avec un prix au m2 moyen de 8 159 €. À l'autre extrémité du spectre, le quartier Vernier propose des biens immobiliers à un prix au m2 moyen de 4 258 €.

Panorama des prix par quartier à Nice

Pour avoir une vue d'ensemble, voici un aperçu des prix moyens par m2 dans différents quartiers de Nice :