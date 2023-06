Comparée au plancher chauffant et au plafond chauffant, la plinthe chauffante n’a pas encore sa place dans la demeure de la majorité des Français. Or, cela ne met pas en cause son utilité et son efficacité.

Une plinthe chauffante : en quoi cela consiste ?

Une plinthe chauffante se définit comme un système de chauffage d’appoint. Elle est en mesure de propager de la chaleur à travers toute la pièce. Encore moins connue sur le marché par rapport au plancher chauffant, la plinthe chauffante est parfaitement adaptée aux espaces entourés de murs froids ou exposés aux courants d’air. Les petites pièces comme les salles de bains ou le garage s’accommodent également aux plinthes chauffantes.

Quelles sont les différentes variétés de plinthes chauffantes ?

D’une manière générale, si vous souhaitez installer une plinthe chauffante chez vous, vous avez le choix entre la plinthe électrique et la plinthe hydraulique. Elles peuvent être accompagnées d’un chauffage central ou non.

La plinthe électrique : comme son nom l’indique, elle dispose d’une résistance électrique capable de produire de la chaleur conformément à l’effet de Joule. Généralement, le revêtement de ce dernier est en aluminium. Cela favorise la propagation et la circulation de la chaleur. Il est à noter que l’utilisation de ce type de plinthe est beaucoup plus coûteuse, car il puise l’électricité.

La plinthe hydraulique, quant à elle, est représentée par des tuyaux en cuivre. C’est à l’intérieur de ces tuyaux que circule l’eau chaude que votre chauffage central produit. Ce dernier peut s’agir d’une chaudière ou d’une pompe à chaleur. Si vous optez pour les plinthes hydrauliques, selon vos besoins, vous avez le choix entre celles à basse ou à haute température. Elles sont alors plus adaptées aux chaudières à condensation.

Quel est le mode de fonctionnement d’une plinthe chauffante ?

Avant toute chose, il faut savoir que le principal objectif d’une plinthe chauffante est de répandre la chaleur à travers la pièce dans laquelle elle est installée. Cette diffusion de chaleur se fait en quelques étapes, les voici :

D’abord, les plinthes chauffantes commencent par chauffer l’air qui se trouve sur le sol

Ensuite, le phénomène de convection entraine la propagation de l’air réchauffé à travers les murs. Ce phénomène s’explique par le mélange de l’air chaud qui monte et de l’air froid qui diminue

L’inertie des murs favorise, par la suite, l’accumulation de la chaleur. Il est à noter que les matériaux ne disposent pas tous de la même inertie. C’est pourquoi d’autres auront plus de capacité à stocker la chaleur par rapport aux autres

Dès que les murs sont chauds, ils diffusent la chaleur dans la pièce à travers des rayonnements. Il s’agit d’une propagation douce et efficace

Les raisons qui incitent à installer une plinthe chauffante à la maison

Nombreuses sont les raisons qui poussent à installer une plinthe chauffante à la maison. En effet, cette dernière présente plusieurs avantages à savoir :

Les plinthes chauffantes diffusent une chaleur homogène à travers toute la pièce. Cela s’explique par le fait que son emplacement se situe en bas du mur et qu’elle entoure en même temps la pièce . Vous pouvez alors oublier le grand froid de l’hiver et la perception des parois froides

Une installation simple, économique et propre. En effet, quelques jours suffisent pour installer une plinthe chauffante, elle ne prend donc pas beaucoup de temps. Ce qui n'est pas le cas d'un plancher chauffant alors que la performance est la même. S'ajoute à cela le fait qu'elle ne transporte aucune particule au cours de son fonctionnement, la propreté est ainsi assurée

La plinthe chauffante diminue le risque de moisissure

La plinthe chauffante procure un confort et valorise l’esthétique de votre maison. Grâce aux plinthes chauffantes, vous n’êtes plus obligé d’encombrer votre maison avec l’installation de radiateurs. Les murs peuvent être libérés et vous pouvez aussi gagner de la place, car les plinthes chauffantes ne mesurent que 15 cm de haut et 3 cm de large. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser la couleur et la finition de votre plinthe. Dans votre maison, des meubles peuvent être placés devant la plinthe chauffante

Les incommodités des plinthes chauffantes

Malgré les multitudes d’avantages que présente la plinthe chauffante, des inconvénients sont également remarqués. Après observation et analyse, les plinthes chauffantes sont surtout destinées aux petites pièces. Cela s’explique par le fait que c’est notamment dans les petites pièces que la transmission de la chaleur est optimale. De plus, cela permet une augmentation plus rapide de la température de la pièce.

Le fait que la plinthe chauffante choisisse certains types de murs pour être plus efficace représente aussi un inconvénient. En effet, si l’isolation de votre mur n’est absolue, la chaleur qu’il accumule le traversera et s’évaporera.

Contrairement aux prix des systèmes de chauffage classique, celui de la plinthe chauffante est plus élevé.

La plinthe chauffante nécessite une grande précision pour garantir son efficacité. Effectivement, pour éviter une surconsommation, il est plus prudent de bien déterminer à l’avance la puissance nécessaire à la plinthe pour chauffer la pièce dans laquelle elle sera installée. D’ailleurs, cela n’évite pas seulement la surconsommation, la difficulté à obtenir une pièce chaude et une diffusion homogène sera aussi exclue.

L’intervention d’un professionnel est-elle indispensable durant l’installation d’une plinthe chauffante ?

Comme il a été mentionné plus haut, l’utilisation d’une plinthe chauffante a besoin de calcul et de précision. Ainsi, il est fortement conseillé de faire appel à un professionnel pour installer une plinthe chauffante. En effet, l’accompagnement d’un professionnel est la seule option qui garantit le confort que vous recherchez et l’économie qui vous motive.

Le fait que les consommateurs sont tentés d’installer par leur propre moyen peut être compréhensif. Toutefois, il est important de préciser que si l’installation ne se fait pas selon la norme demandée, des bruits encombrants peuvent surgir au moment où le dispositif se met en marche.

L’intervention et l’accompagnement d’un professionnel ne sont pas seulement importants durant l’installation : ils sont aussi indispensables avant et au moment de choisir la plinthe qui correspond à votre logement. En effet, selon votre espace, votre besoin et l’endroit où vous allez installer la plinthe chauffante, votre expert vous donnera des conseils et une idée sur la plinthe chauffante qu’il vous faut.