Le marché immobilier à Bordeaux demeure très attractif. Le prix médian du mètre carré a évolué de 29 % en 5 ans. En 2022, il est de 5 105 €. Ce prix moyen varie en fonction qu'on opte pour le neuf ou pour l'ancien. Aussi, le quartier où se situe le bien immobilier à un impact sur le prix du mètre carré.

Comment se porte le marché immobilier de Bordeaux ?

Longtemps considéré comme un marché stagnant et peu attractif, le marché immobilier de Bordeaux s'est brusquement réveillé pendant la pandémie du Covid-19. Avec la construction du tramway et d'un nouveau port, la rénovation des quartiers historiques, l’arrivée du TGV Bordeaux-Paris, la capitale de Gironde a tout pour séduire les investisseurs. Pour l'heure, Bordeaux métropole est à 2 h de Paris.

Le projet de développement urbain baptisé « Bordeaux 2030 » prévoit la construction de nouvelles infrastructures et la création de nouveaux quartiers. Par ailleurs, il existe une aide appelée « Passeport 1er logement » destiné aux acheteurs d'une résidence principale et éligible au prêt taux 0. Cette dynamique attire les investisseurs qui représentent environ 34 % des acheteurs.

Prix de l’ancien à Bordeaux

Les biens immobiliers de l'ancien sont très prisés à Bordeaux. Selon un rapport de LIP-SeLoger, la capitale de Gironde fait partie des villes avec un fort taux de croissance au mètre carré sur le segment de l'ancien. Les appartements et les maisons de l'ancien représentent de belles occasions d'affaires.

Le prix moyen du mètre carré à Bordeaux est de 5 119 €. Ici, le prix le plus bas se situe à 3 564 € et pour le prix le plus élevé 6 933 €. Le prix moyen par mètre carré a évolué de 29 % en 5 ans et de 3 % en 1 an. Pour un bien immobilier de 7 pièces, il faut compter en moyenne 4 832 €/m2, tandis qu'il faut jusqu'à 5 992 €/m2 pour un local de 2 pièces.

Prix du neuf à Bordeaux

Le neuf n'est pas aussi prisé que l'ancien à Bordeaux. Il a évolué de 28 % en 5 ans, mais a reculé de 2 % entre 2021 et 2022. Ainsi, le prix médian par mètre carré est de 5 044 €. Ce, avec 3 857 €/m2 pour le prix le plus bas et 6 666 €/m2 pour le prix le plus élevé.

L'estimation du prix varie en fonction du nombre de pièces de la maison ou de l'appartement à Bordeaux. Par exemple, le prix de vente d'un studio d'une pièce est de 6 247 €/m2 et 5 024 €/m2 pour un appartement de 7 pièces.

À Bordeaux comme à Lille et à Talence, les biens situés au centre-ville sont les plus prisés. Pour les maisons ou les appartements, les quartiers les plus recherchés sont Quai de Châtrons, Jardins Publics, Hôtel de Ville et Quinconces.

Le prix des maisons à Bordeaux

Le prix moyen d'une maison à Bordeaux est de 5 095 €/m2. Selon les estimations, il a évolué de 39 % en 5 ans et de 7 % en 1 an. L’évolution des prix continue. 3 262 € constituent le prix de vente le plus bas et 6 703 € pour le prix de vente le plus élevé. On compte environ 526 maisons vendues en septembre 2022 à Bordeaux.

Le prix moyen à Bordeaux varie aussi selon qu'il s'agit du neuf ou de l'ancien. Sur cet aspect, le prix du neuf dépasse légèrement celui de l'ancien. Par exemple, pour une maison de 3 pièces dans l'ancien, il faut prévoir en moyenne 5 312 €/m2, tandis qu'il faut 5 886 €/m2 pour le neuf.

Pour une maison de 5 pièces, le prix moyen s’élève à 5 085 €/m2 pour l'ancien et jusqu’à 7 457 €/m2. Pour une maison de 7 pièces, le prix moyen est de 4 770 €/m2 pour l'ancien et 4 977 €/m2 pour le neuf.

Le prix d'un appartement à Bordeaux

Le prix moyen d'un appartement à Bordeaux est de 5 111 €/m2. Il a évolué de 1 % en 1 an et de 25 % en 5 ans. Le prix le plus bas est de 3 696 €/m2, tandis que le prix de vente le plus élevé est de 6 990 €. Les statistiques révèlent 1 453 appartements vendus en septembre 2022 à Bordeaux.

Le prix de vente moyen varie aussi en fonction du nombre de pièces de l'appartement. Par ailleurs, il change selon qu'il est du neuf ou de l'ancien. Par exemple, le prix moyen d'un appartement de deux pièces dans le neuf est de 5 455 €/m2 et 5 336 €/m2 dans l’ancien. Pour un appartement de 5 pièces dans le neuf, il faudra 4 967 €/m2 et 4 914 m² pour l'ancien.

Prix de vente par quartier

Le prix du mètre carré d'un bien immobilier à Bordeaux est largement influencé par le quartier dans lequel se trouve ledit bien. Dans le centre-ville, le prix moyen peu atteindre 5 650 €. Dans certains quartiers huppés comme la Place des Grands hommes, le prix par mètre grimpe jusqu’à 8 000 €.

Toutefois, il existe des quartiers comme le quartier Nord Bacalan où le prix moyen est plus attractif, soit 3 958 €/m2. Juin constitue le mois le plus propice pour acheter un bien immobilier à Bordeaux et août le mois le plus propice pour vendre un bien immobilier.

Ainsi, voici quelques exemples de prix/m2 par quartier en octobre 2022 sont :

Hôtel de Ville (5 636 €) ;

Saint-Bruno (5 407 €) ;

Grand-Parc (5 336 €) ;

Saint-Victor (4 903 €) ;

Saint Michel (5 392 €) ;

Gare de Saint Jean (4 871 €) ;

Bacalan (4 726 €) ;

Saint-Augustin (2 359 €).

Prix de vente d’un terrain constructible

Le prix moyen d'un terrain constructible à Bordeaux est de 1 178 €/m2. Le prix le plus bas est estimé à 700 €/m2 et le prix le plus haut à 1 613 €/m2. En effet, les cours du prix au mètre varient selon la position, l'exposition et accessibilité du terrain. C'est pourquoi, la bonne méthodologie consiste à effectuer une estimation sur un site fiable pour connaître le coût exact du tarif d'un terrain.

Prix du loyer à Bordeaux

Pour le loyer, on note une évolution de 20 % en 5 ans et 1 % en 1 an. Ainsi, le prix moyen s'élève à 19 €/m2, dont 13 € comme loyer le plus bas et 29 €/m2 comme loyer le plus élevé. Le loyer moyen d'un appartement est de 19 €, dont 13 € pour le loyer le plus bas et 29 € pour le loyer le plus haut.

Le loyer moyen d’une maison est de 16 €, dont 10 €/m2 comme loyer le plus bas et 24 €/m2 comme loyer le plus haut. Par nombre de pièces, le loyer s'élève à :

12 €/m2 pour une maison de pièces ;

14 €/m2 pour une maison de 5 ou 6 pièces ;

19 €/m2 pour une maison de 2 pièces.

En définitive, le marché immobilier bordelais s'est refait une beauté. Toutefois, les statistiques récentes révèlent une stagnation aussi bien au niveau des acquisitions que des ventes. Ce, à cause de nombreux rejets de dossiers d'acquisition sur fond de prêt immobilier (environ 30 à 40). Par ailleurs, l'encadrement des loyers à Bordeaux constitue un facteur de recul, car de nombreux bailleurs et investisseurs sont obligés de baisser les prix pour se conformer à la loi.