Avant d’aborder les risques liés aux toitures fibrociment amiantées, il est important de connaître ce qu’est l’amiante. C’est un composé de fibre de silice humidifié. Cette matière était très utilisée dans les constructions pour couvrir les toits. La fibre de silice était également utilisée pour les dalles de sol ou comme isolant dans les conduites de poêle. Mais au fil des années, les tests ont révélé qu’il s’agit d’un composé très toxique.

Dans cet article, vous découvrirez tous les dangers liés à la toiture amiantée, les éventuelles actions qui permettent de l’éviter et le montant à prévoir pour se tenir à l’abri de tout danger.

Les risques liés aux toitures en amiante pour la santé

Le véritable problème est que les plaques fibrociment sont invisibles à l’œil nu. Ce sont des déchets microscopiques qui ne peuvent être ni ressentis, ni vus. Les fibres se piègent automatiquement dans le corps lorsque quelqu’un inhale des poussières d’amiante. Cela provoque ensuite des inflammations et peut porter atteinte aux gènes des cellules somatiques. Les plaques fibrociment ont été introduites dans les matériaux de construction, plus précisément dans la construction du toit pour les bienfaits de matériau qui garantie efficacité et solidité.

Cependant, des récentes recherches attestent que les toitures en amiante engendrent des maladies potentiellement mortelles comme : le cancer des poumons ou encore le cancer la plèvre (le mésothéliome). Les symptômes de ces maladies ne font apparition qu’après vingt ans de développement dans le corps humain. Le principal problème est que, de nos jours, la science n’a toujours pas trouvé de moyens scientifiques de guérir ces dommages génétiques causés par l’amiante.

La quantité d’amiante dans le corps est difficile à quantifier. Toutefois, les tests ont prouvé qu’une personne régulièrement exposée à ces fibres peut très vite développer certaines des pathologies exposées plus haut. Il en est de même pour celui qui s’y expose de façon modérée, mais sur une longue durée.

Si vous avez des fibres d’amiante sur vos toits à la maison, sachez que la probabilité de tomber malade est d’au moins 20 %. Ce taux augmente progressivement avec le temps lorsque vous ne prenez pas de dispositions de réparation. Pour ne pas prendre ce risque, il faut donc prendre des décisions rapides afin de remplacer l’ancienne toiture en amiante.

Le désamiantage est important pour détecter les plaques fibrociment. Ces déchets sont la cause d’une multitude de maladies qui nuisent à votre santé, surtout après une longue exposition. Faire appel à un professionnel pour désamianter votre bâtiment vous met à l'abri du risque que représentent ces déchets.

Autres dangers liés aux toitures amiantes

En dehors des problèmes que les toitures amiantes causent à la santé, il existe d’autres raisons qui peuvent vous motiver à ôter votre toit en amiante. Par exemple, une maison dont les toits portent des amiantes présente des complications lors de la vente. Le nouvel acquéreur va devoir prévoir un budget supplémentaire pour la rénovation de la toiture.

Aussi, vous pouvez éprouver des difficultés à souscrire à une assurance habitation lorsque votre toit contient des fibres d’amiante. Les compagnies d’assurance ne proposent pas toutes des offres pour ces biens. Celles en proposant augmenteront certainement leur prix pour vous assurer.

Il est particulièrement conseillé de remplacer une toiture fibrociment à amiante le plus tôt que possible. Cela vous apportera une tranquillité d’esprit et vous évitera tous risques exposition à l'amiante qu’elle cause.

Les facteurs de développement des risques liés à l’amiante

Des tests ont révélé que les toits à l’amiante en bon état et non perturbés ne présentent pas de grands risques pour la santé. Les fibres d’amiante restent liées à travers les ciments solides. Mais les risques peuvent se multiplier plus tard si aucune décision n’est prise concernant le remplacement de la toiture. Le soleil finit par rompre tout lien entre les fibres et le ciment et vous êtes donc exposé.

Les fibres d’amiantes présentes sur la toiture peuvent devenir plus dangereuses et aéroportées lorsque la toiture s’effrite notamment.

Les étapes du désamiantage toiture

Il est très difficile d’empêcher que les tulles fassent apparaître de l'amiante. En effet, l'amiante attaque naturellement les meubles lorsqu’ils sont exposés au soleil. Le seul moyen permettant de remédier à ce problème est le désamiantage. Voici les étapes à respecter pour le réussir.

Le diagnostic

C’est le diagnostic amiante travaux qui permet de détecter la présence ou non des amiantes sur les toits. Le professionnel chargé des travaux doit être en mesure de dire si les travaux sont nécessaires ou pas. En effet, le diagnostic lui permettra de déterminer les matériels infectés.

Le dépoussiérage

Voici une autre étape très importante après le diagnostic. Le dépoussiérage se fait par un groupe de professionnels compétents et protégés. C’est un travail qui consiste à préparer le chantier pour les éventuels travaux à réaliser.

Le confinement

Voici l’étape de mise en place. Elle se fait suivant deux modèles.

le confinement statique

le confinement dynamique

Le confinement statique consiste à nettoyer les murs et à isoler les matériels contaminés ainsi que la pièce infectée.

Pour le confinement dynamique, il faut procéder à une ventilation d’intérieur vers l’extérieur. Il y a des extracteurs d’air filtrant qui facilitent le travail.

L’enlèvement des matériaux infectés

C’est l’étape la plus importante. L’entreprise chargée des travaux extrait les amiantes du toit. Elle peut faire recours à plusieurs méthodes selon les contraintes du chantier. Le choix de la technique dépend surtout de la matière à partir de laquelle les matériels ont été conçus.

La phase de contrôle

Lorsque les professionnels enlèvent les parties infectées, ils doivent aussi faire un contrôle pour le reste du bâtiment. Cette étape est aussi importante, car elle permet de savoir si d’autres parties de la maison ne sont pas en danger. Toutefois, le confinement doit être maintenu 48 h avant que la mise en sécurité ne soit déclarée.

Le lavage ou l’élimination des déchets

Le désamiantage est la dernière. Elle est d’ailleurs la plus importante, car c’est à ce niveau que la toiture fibrociment sera débarrassée des éventuelles moisissures qu’elle porte. Le lavage se fait avec des détergents très efficaces. Le but étant d'éliminer tous résidus d’amiante.

Le coût du traitement des amiantes

À ce niveau, rien n’est fixe. La facture est faite en fonction de la quantité d’amiante retrouvée sur la toiture après les éventuels diagnostics amiante travaux. Mais il doit se faire à l’avance pour vous permettre d’avoir une idée de la dépense à effectuer pour les travaux.

Le coût moyen du désamiantage de toiture se situe entre 25 et 40 € le m2. Le coût global dépendra donc essentiellement de la superficie totale à traiter.

En résumé, les toitures amiantées présentent de grands dangers pour la santé. Elles peuvent engendrer des cancers chez les personnes exposées longuement et régulièrement. Mais un désamiantage toiture permet de pallier à tous ces risques.