Le prêt relais est un moyen utilisé par la plupart des propriétaires de bien immobilier pour acheter un logement avant la vente de leur habitation actuelle. En principe, ce dispositif donne la possibilité de souscrire jusqu'à 80% de la valeur du bien afin de payer les frais de la nouvelle habitation. Pour ce type de crédit, le débiteur est tenu de s'acquitter de l'intégralité de la somme prêtée 24 mois au plus tard.

Cependant, dans le cas où vous n'arrivez pas à vendre votre logement avant le délai, vous serez contraint d'assumer les conséquences du prêt relais. Néanmoins, il existe d'autres solutions autres que le prêt relais que vous pouvez utiliser pour faire l'achat de votre bien immobilier. Retrouvez tous les détails dans ce guide.

Les ibuyers immobiliers

Une autre possibilité que le prêt relais est de vendre le logement à un ibuyers. En effet, un ibuyers représente une société qui fait le rachat des biens immobiliers pour une éventuelle vente. Bien que cette solution au prêt relais vous permette de disposer rapidement des fonds pour l'achat de votre nouvelle habitation, elle implique une vente à un prix en dessous de celui du marché immobilier. Vous aurez donc la possibilité de vendre, mais vous n'aurez pas une somme qui correspond véritablement à la valeur de votre bien immobilier.

Lorsque vous optez pour cette alternative, les ibuyers consultent votre bien immobilier et vous proposent leur prix d'achat. Dans le cas où cela vous correspond, vous signez immédiatement le compromis de vente afin de rentrer en possession du prix de vente. Contrairement à la vente à un particulier, vous aurez rapidement les fonds lorsque vous faites appel à une entreprise ibuyers.

Toutefois, si vous êtes pour cette alternative, rassurez-vous que vous aurez à perdre de l'argent en ce qui concerne la valeur nette de votre appartement ou votre maison. En principe, l'entreprise l'ibuyers doit lui-même pouvoir bénéficier d'un certain avantage après la revente de votre bien. Si elle achète sur la valeur exacte du marché, l'entreprise pourra ne plus se faire des revenus.

Prendre par un prêt rachat-vente

L'une des meilleures alternatives d'achat avant-vente lorsque vous payez toujours le prêt du bien immobilier que vous mettez en vente est d'opter pour le prêt d'achat-revente. Il s'agit d'une solution qui vous permet de souscrire à un nouveau prêt et de le fusionner à l'ancien afin de vous acquitter d'une seule mensualité.

Tout comme le prêt relais, cette alternative vous contraint à rembourser le crédit dans un délai limité. Si vous optez pour le prêt rachat-vente, vous devez être en mesure de rembourser le crédit au bout de 24 mois maximum. Malgré tout ce que cela implique, il demeure une solution autre que le prêt relais.

Vente rapide par le biais d'une néo agence immobilière

Pour ne pas passer par un prêt relais, la solution la plus adaptée est de procéder à une vente rapide de votre appartement ou maison. Si le processus de vente et de la réception des fonds semble parfois long, passer par une néo-agence immobilière est une meilleure solution. Avec cette alternative, non seulement vous vendez rapidement, mais aussi vous pourrez profiter d'un meilleur prix du marché.

Ce qui fait la force de ces néo-agences immobilières en ce qui concerne la vente rapide et au meilleur prix, c'est qu'elles travaillent avec des experts du secteur immobilier. Mieux, elles disposent des outils numériques qui leur permettent de gagner en temps et de vite finaliser les processus de vente. De même, ils travaillent en lien avec des notaires ainsi que des courtiers, ce qui rend faciles et rapides les démarches administratives. Les néo agences immobilières disposent de quoi trouver rapidement les potentiels acheteurs du marché pour accélérer le processus.

Avec cette alternative, vous n'aurez pas à faire de compromis de vente sans réaliser de compromis sur votre net vendeur. En réalité, les néo agences fonctionnent avec des tarifs fixes quel que soit le prix de vente de la maison ou de l'appartement.

La vente à réméré

Dans certains cas, la banque peut refuser de vous accorder un prêt relais, et le recours à la vente à réméré constitue une solution. En effet, la vente à réméré donne la possibilité de rachat par le propriétaire qui garde l'usufruit. Cette solution était une manière de contourner une interdiction de crédit en France.

Si le prêt relais est interdit d'accès pour vous, vous pouvez choisir la vente à réméré de votre maison ou appartement. Cela vous aidera à profiter des fonds de la vente en gardant l'autorité de vente sur le bien.

Dans cette optique, les fonds de la vente à réméré vous aideront à faire l'achat de votre nouvelle habitation dans les meilleurs délais. Toutefois, vous devez garder à l'esprit que vous gardez autorité sur votre ancien bien durant 5 ans au maximum.

Pour profiter de la vente à réméré, vous devez présenter avant tout votre dossier qui sera soumis à l'étude des experts. Le bien sera ensuite acquis pour vous permettre de vous acquitter de votre prêt immobilier. Vous serez en mesure de jouir d'un nouveau prêt facilement. Ici, vous avez toujours le privilège de vivre dans votre maison ou dans votre ancien appartement. De plus, vous pouvez revendre votre bien au bon moment et selon vos conditions.

Partage immobilier

Une autre alternative est d'opter pour le partage immobilier. Pour acquérir un nouveau bien immobilier sans passer par le prêt relais, le partage immobilier semble être un moyen plus simple. Même si cette option reprend quelques principes de la vente à réméré, elle présente quelques particularités remarquables. Par exemple, il n'est pas question d'une acquisition, mais d'un transfert de la maison ou de l'appartement pour une période limitée qui est prévue dans le contrat. Le propriétaire dispose d'un certain droit sur le logement et pourra le vendre au prix du marché.

En somme, la question de fond se pose souvent lorsqu'un propriétaire souhaite acquérir un nouveau bien immobilier sans avoir vendu l'actuel. Les banques donnent donc accès aux acquéreurs notamment par le prêt relais pour les aider dans ce nouvel achat. Cependant, ce type de crédit immobilier n'est pas sans risques. Dans ce cas, vous pouvez utiliser les autres alternatives évoquées dans ce guide pour acquérir votre nouveau bien immobilier.