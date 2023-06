La serrure de votre porte est un élément important qui participe à la sécurité de vos biens. Il y a donc de l'intérêt à la garder en bon état pour ne pas subir d'effractions. Pour cela, si elle est endommagée, vous êtes tenu de la réparer dans les brefs délais afin de garantir la sécurité dans votre logement. Que ce soit la porte d'entrée ou les portes au niveau des chambres, vous avez de l'intérêt à les changer si elles ne fonctionnent plus correctement. En tant que novice du domaine, vous pouvez ne pas connaître les étapes pour procéder au changement de serrure de votre porte. Ce guide présente tout le détail sur le sujet.

Faire appel à un professionnel du domaine

Si vous prévoyez changer la serrure de votre porte à la suite d’un problème, retenez que c’est une bonne décision, puisque cela représente un moyen d’assurer votre sécurité. En effet, inviter un professionnel du domaine est la meilleure option. D'ailleurs, il est même conseillé de faire appel aux serruriers professionnels pour bénéficier de leur expertise dans le domaine.

Un professionnel d’installation de la serrure sera en mesure de détecter le problème de votre porte afin d'apporter les solutions les plus appropriées. Mieux, il est en mesure, en raison de ses connaissances, d'utiliser les équipements les plus efficaces pour changer votre serrure. Même si le coût de la prestation d'un professionnel serrurier est élevé, leurs services sont d'une meilleure qualité.

En raison de la multitude des professionnels du domaine de serrurerie qui existe, vous pouvez donc choisir l'entreprise qui vous semble idéale. Pour le choix, vous pouvez vous en tenir aux devis des travaux de remplacement de la serrure afin de choisir l'offre la plus abordable en termes de prix. De même, la qualité du travail est aussi importante. À ce niveau, vous pouvez vous rendre sur la plateforme de l'agence serrurière pour lire les avis des utilisateurs. Si vous retrouvez des avis positifs, vous pouvez solliciter les services de cette entreprise.

Changer de serrure pour une porte ancienne

Généralement, les serrures peuvent varier d'une porte à une autre. En effet, les portes anciennes sont conçues avec des serrures souvent difficiles à démonter. Les serrures de ces portes sont en applique et présentent plus de difficulté que les classiques. Toutefois, il est important de vérifier l'état du vieillissement, puisque cela peut rendre parfois difficile le changement. Pour procéder à un changement rapide, contactez un artisan serrurier qui viendra avec un ensemble de vis et d'équipement adapté au changement de votre ancienne serrure.

Il peut cependant arriver que votre serrure ne soit pas défectueuse et qu’elle a juste besoin d'un réajustement. Dans ce cas, vous n'aurez plus à faire un changement de serrure. C'est d'ailleurs l'avantage de contacter un artisan serrurier qui maîtrise bien le domaine pour vous proposer les offres les plus favorables. Le serrurier saura également corriger les autres problèmes au niveau du système de la porte afin de garantir votre sécurité et celle de vos biens.

Procéder au changement de la serrure d'une porte d'entrée

Lorsque la serrure d’une porte d’entrée est défectueuse, il est important de la changer pour plus de sécurité. Pour cela, achetez une serrure qui semble aller avec le système de votre porte. Vous avez la possibilité d’enlever l'ancienne serrure et vous en servir pour l’achat de la nouvelle serrure, afin de ne pas acheter autres modèles d’équipements.

Si la longueur du pêne, la grosseur de la battante de porte et l'épaisseur du trou du verrou sont souvent de mesure standard, la plaque gâche ainsi que le trou qui le reçoit ne sont pas identiques. Vous devez donc veiller à la serrure à choisir et de choisir celle qui sera la mieux adaptée à votre porte.

À l'achat, vous recevrez la serrure avec un patron de marquage qui vous aidera à marquer la position des trous au niveau de la porte. Pour les portes qui ne disposent pas de trou pour la serrure et la poignée, vous pouvez vous servir du gabarit de perçage pour tracer le positionnement des trous.

Pour les portes qui disposent de revêtement de PVC, vous feriez mieux de revoir la forme des pièces à l'aide des outils électriques. Ensuite, procédez à l’installation du verrou dans sa position pour le représenter sur le rebord de la porte. Aussi, marquez la position de la plaque du pêne au niveau du cadre et représentez la plaque de gâche sur ce dernier.

Servez-vous d'une perceuse électrique et du tournevis pour percer le trou du pêne afin de découper le revêtement. La porte peut se fermer facilement à ce stade. Vous pouvez maintenant faire l’installation de la plaque du décor de la serrure après avoir découpé le matériau de revêtement. Enfin, mettez la plaque de gâche, refermez la porte pour vous assurer qu'elle se ferme bien ou que le système de verrouillage fonctionne bien. Au moyen des clés, vous pouvez le fermer et l'ouvrir, et le tour est joué.

Changer la serrure d'une porte de chambre

La serrure des portes de chambre est souvent commune. Elle adopte un modèle classique qui se distingue par la forme au niveau de la fente droite. Pour acheter une nouvelle serrure pour votre porte, il est recommandé de bien prendre les mesures de l'axe du poignet ainsi que de celle l'entraxe.

En vous servant de ces mesures de serrure porte blindée, vous pouvez acheter la serrure la plus adaptée à votre porte de chambre et à un tarif abordable. Vous n'aurez pas de difficulté lorsque vous demandez l'aide d'un spécialiste du domaine. Un artisan professionnel serrurier, même en voyant la porte, saura déjà la serrure, ce qu'il faut acheter pour faire le remplacement et son prix d'achat.

Quels avantages à changer la serrure de sa porte soi-même ?

Suite à une tentative de cambriolage ou à une effraction dans une maison, l'un des premiers réflexes est de procéder au changement de serrure. Ce moyen vous permet de renforcer la sécurité de votre maison. Cependant, vous avez le choix de le faire vous-même ou de faire appel à un professionnel serrurier qui vous présentera un devis de remplacement du système de serrure. Bien qu'un artisan spécialiste dispose des connaissances nécessaires pour mieux le faire, vous gagnerez aussi à le faire vous-même.

D'abord, cela représente pour vous un moyen d'acquérir une nouvelle connaissance pour changer barillet serrure. La décision de le faire vous-même peut vous amener à faire des recherches approfondies pour trouver les meilleures solutions de changement d'une serrure porte blindée. De plus, vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'argent en le faisant vous-même. Il vous suffit de payer ou de louer les équipements pour le changement de serrure multipoints. Vous n'aurez pas à payer les frais de prestation à un artisan comme lorsque vous faites appel à un professionnel serrurier.