Pour acheter un équipement dont le prix dépasse les moyens dont elles disposent, la plupart des entreprises pensent au crédit comme une solution idéale. D’ailleurs, des acteurs du domaine financier conseillent les entreprises à souscrire à ce type de crédit pour trouver de solution à leurs besoins. Face à cette situation, les entreprises se retiennent afin de savoir s’il est plus avantageux de souscrire à un crédit bail ou à un crédit classique. Il s’agit d'alternatives qui diffèrent l’une de l’autre. Quelles sont les particularités de chaque crédit ? Retrouvez tous les détails sur ces deux différents types de financement dans cet article.

Crédit-bail : que savoir ?

En France, la plupart des entreprises ont recours aux institutions de crédits afin d’avoir le financement de leurs projets. En effet, plusieurs se concentrent essentiellement sur le crédit-bail qui est un type de financement permettant au débiteur d’acquérir un équipement sans investir ses ressources financières ou souscrire à un nouveau prêt.

En principe, le crédit-bail donne la possibilité de louer des équipements de travail comme des supports informatiques, des dispositifs industriels ou agricoles et même l’achat des biens immobiliers. À la fin d’un tel contrat de crédit-bail, l’entreprise a le choix d’acquérir le bien, de continuer avec le contrat de location ou de rendre le bien.

Autrement dit, le crédit-bail se résume en trois différentes parties :

La société qui met en location un bien mobilier ou immobilier

Le particulier qui entreprend de mettre le bien à disposition

La banque ou l’institution de crédit-bail qui achète le bien

De nombreux avantages en découlent de ce mode de financement pour les professionnels. D’abord, il est possible que les loyers soient sauvegardés en charge déduite du revenu en entier pour l’entreprise. De plus, l’amortissement de l’équipement n’est pas sauvegardé. La structure du bilan reste soulagé, car les biens financés en ce qui concerne le crédit-bail ne figurent pas. Le taux de remboursement de l’entreprise reste le même et la trésorerie du professionnel est mise à l’abri. L’ensemble de ces privilèges peut inciter les entreprises à se diriger vers le crédit-bail.

Toutefois, le crédit-bail n’est pas sans inconvénient. Généralement, le coût de crédit-bail est plus élevé que le prêt traditionnel sur le long terme. De plus, vous êtes contraint à payer une somme avoisinant 15% de la valeur des équipements. Ce montant à verser représente une garantie lorsque vous voulez souscrire au crédit-bail.

Crédit classique : que savoir ?

Pour les investissements matériels ou immatériels, les entreprises peuvent souscrire au prêt professionnel. Le crédit classique est le type de crédit convient bien aux investissements matériels ou immatériels au sein des entreprises. Ce type de crédit donne la possibilité au professionnel de rembourser de manière progressive l’emprunt et le capital. La durée de solvabilité est de 2 ans pour les matériels professionnels et de 15 ans pour les biens immobiliers. Toutefois, ce délai de solvabilité peut varier dépendamment de la durée d’amortissement fiscal du projet ayant fait l’objet de financement. En ce qui concerne le taux, il peut être fixe ou du moins variable en fonction du contrat.

Dans le cadre de l’obtention d’un crédit classique, l’institution bancaire prend en considération la nature de l’opération, la durée et le montant. La banque demande souvent une assurance invalidité-décès, ce qui lui sert de garantie en cas d’insolvabilité à la suite d'un éventuel problème.

Pourquoi choisir le crédit-bail par rapport au crédit classique ?

L’une des raisons du choix du crédit-bail se traduit par le fait que ce crédit permet de mettre à l’abri leur trésorerie tout en finançant tous leurs équipements sans pour autant être tenue de présenter un rapport personnel. Aussi, le crédit-bail ne vous soumet pas à une avance de TVA à verser au préalable. Cette dernière est financée par le crédit bailleur qui acquiert le bien.

Un autre point important, c’est que les entreprises qui optent pour le crédit-bail sont en mesure de réaliser des économies, surtout que les loyers payés représentent des charges d’exploitation qui sont déduites du résultat imposé.

Mieux, les formalités au niveau de l’administration sont souvent simples et fluides avec le crédit-bail. Dès la 4e année, il est possible de procéder à une sortie anticipée du contrat de crédit-bail. Les conditions de paiement sont aussi simples et accessibles, et la durée du contrat est aux dépens de possibilités de remboursement de l’entreprise.

Pour les entreprises, le crédit-bail apparait comme étant le mode de financement qui répond à leurs besoins. Les possibilités et les solutions qu’il propose seront plus accessibles pour ces professionnels. Par ailleurs, certains particuliers peuvent opter pour ce type de financement, mais le crédit classique sera la meilleure solution dans ce cadre.

Comment bien choisir son contrat de crédit-bail ?

Si vous êtes sur le point de choisir un contrat de crédit-bail, vous devez garder à l’esprit qu’il existe un grand nombre de formules sur le marché. Pour mieux vous en sortir, il est important d’évaluer d’abord chacune des solutions proposées en rapport avec l’équipement que vous avez choisi et en prenant à cœur les besoins de votre société. Lorsque vous optez pour le crédit-bail, vous avez le choix entre :

Le leasing opérationnel qui est une formule couvrant le coût du bien, mais requiert des frais de maintenance du matériel

opérationnel qui est une formule couvrant le coût du bien, mais requiert des frais de maintenance du matériel Le leasing financier, il n’inclut quant à lui aucun service

Après avoir choisi le contrat de crédit-bail, vous devez par la suite ajuster la durée du financement au temps d’utilisation du bien ou de l’immobilier. Il est également important d’adapter le montant des loyers et leur durée au type de contrat.

Si vous voulez profiter d’une certaine protection, vous pouvez souscrire à une garantie comme une assurance qui prend en charge le remboursement en cas de vol du bien ou de toute situation imprévue.

Comment faire une demande de crédit-bail en ligne ?

Il est possible de souscrire à une demande de crédit-bail en ligne. Pour y parvenir, vous devez établir un dossier de financement bien consistant en priorisant les bénéfices anticipés de l’investissement. Si vous voulez à tout prix obtenir le crédit-bail en ligne, il est recommandé de faire appel à un courtier expérimenté, qui saura vous aider. Ce dernier vous guidera dans la procédure tout en vous indiquant les organismes de crédit qui répond au mieux à votre projet.

Lorsque vous voulez procéder à la souscription, un comparateur en ligne vous suffit pour faire un gain de temps et obtenir au plus vite le contrat qui vous convient.

Enfin, le crédit-bail représente le mode de financement qui profite mieux aux entreprises et aux professionnels. Les possibilités qu’accorde ce mode ne se retrouvent pas toujours avec le crédit classique. Souscrivez donc à un crédit bail ou crédit classique en vous adaptant pour faire évoluer vos projets immobiliers ou pour mieux conduire votre entreprise.