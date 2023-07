Procéder à la vente de sa maison ou avoir l’intention de le faire sans faire appel à une agence immobilière est un acte qui peut vous exposer à plusieurs risques. Les agences immobilières sont connues pour leurs maitrises du secteur immobilier et leurs compétences à trouver les meilleures offres à leurs clients.

En essayant de vendre vous-même la maison sans agence, vous serez seul à faire face aux risques lorsqu’ils se présenteront. Cela peut s’expliquer par le fait que vous ne maitrisez pas les rouages qui concernent le secteur immobilier. À travers ce guide complet, retrouvez les risques devendre sa maison sans agence.

Votre responsabilité personnelle est engagée

Lorsque pour vendre votre maison, vous ne faites pas appel à agence immobilière et vous désirez le faire vous-même, cela engage votre responsabilité. En effet, vous êtes tenu de suivre les différentes étapes de la vente et en cas d’erreur, vous serez le seul responsable. Généralement, il est rare de ne pas faire d’erreur, d’autant plus que vous n’avez presque aucune connaissance du processus de vente immobilière.

En effet, vous ne pourrez pas vous adosser contre une agence immobilière pour engager sa responsabilité civile professionnelle. Si vous aviez contacté une agence immobilière pour assurer la vente, en cas d’erreur, l’agence serait la responsable. Lorsque vous êtes seul, c’est-à-dire lorsque vous vendez votre maison sans agence, vous aurez de la peine à vous en sortir dans de telle situation, surtout que vous n’avez aucune disposition au préalable pour assurer la prise en charge.

Se tromper sur l’estimation du prix de la maison

Une mauvaise estimation du prix de vente de votre maison sans agence est une très grave erreur dans une procédure de vente immobilière. Évidemment, si vous faites la vente d'une maison sans agence, il est fort probable que vous commettiez une erreur. Cela peut vous coûter en cas de fixation de prix très bas au prix du marché, surtout si c’est vous-même qui avez fourni les ressources financières pour la construction. Bien vrai, vous aurez trouvé rapidement un acheteur, mais vous ne bénéficierez pas de la plus-value sans agence immobilière.

Dans le cas où vous fixez un prix trop élevé par rapport aux exigences du marché sans une agence, oui, cela vous profite, mais vous aurez de la peine à trouver un acquéreur. Tous ceux qui s’intéresseront à la maison ne pourront pas l’acheter à cause de la valeur très élevée que vous avez fixée. De plus, lorsque vous ne tolérez aucune diminution du prix, vous aurez des visites de négociation, mais vous ne pourrez pas libérer la maison sans agence.

Les agences immobilières ont des compétences nécessaires pour estimer la valeur approximative d’un bien. Ils sont des acteurs du domaine et maitrisent les critères d’identification de la valeur d’un bien immobilier pour le vendre au plus vite. De même, ils sont pour la plupart du temps en commun accord avec des potentiels acheteurs, ce qui facilite et rend rapide les opérations.

Ne pas savoir réagir aux situations embarrassantes

Si, en tant que propriétaire, vous aviez déjà habité la maison que vous voulez vendre sans agence, il est évident que vous maitrisez certaines réalités de ce fonds. Les potentiels acheteurs profiteront pour vous poser certaines questions délicates. Dans vos réponses, à la moindre hésitation, ils peuvent mal interpréter et en déduire que vous cachez une information. Une telle situation peut vous faire séparer d’un potentiel acheteur.

L’une des manières permettant d’éviter ces situations est de confier la procédure de vente à une autre personne. Dans ce cas, les agences immobilières sont ceux à qui vous pouvez faire appel et bénéficier d’un service professionnel. Un agent immobilier, face à des questions délicates de ce genre, peut expliquer qu’il n’a aucune connaissance et peut d’ailleurs se rapprocher du propriétaire pour en savoir plus. À cette réponse, un potentiel acquéreur peut attendre encore une réponse de sa part, le temps que l’agent immobilier formule bien sa réponse après consultation du propriétaire.

Les agents immobiliers savent aussi comment bien répondre et parfois contourner certaines questions qui semblent un peu difficiles ou dont il ne dispose pas la réponse à l’instant. Ils ont de quoi convaincre un acheteur, montrer les points forts de la maison afin de l’amener à acheter. Les agents immobiliers pourront même aider le potentiel acheteur à trouver des idées de rénovation convaincantes de la maison pour lui donner un aspect original, ce qui peut séduire l’acheteur à passer à l’étape du paiement.

Souffrir du manque d’expérience commerciale

Un autre problème qui peut vous coûter cher, c’est bien votre manque de compétence pour vendre les atouts de votre maison sans agence, amener l'acquéreur à acheter par imposition, mais dans un discours convaincant et structuré. Il est rare de voir un vendeur de maisons qui soit apte à faire ce travail. Or, c’est bien cela qui incitera l’acheteur à passer à l’action.

Un agent immobilier prépare son discours avant d’arriver sur le terrain de négociation. Pour ce qui est de l’expérience commerciale, il n’y a aucun doute quand il s’agit d’un agent immobilier. Il sait comment vendre la maison chère dans un discours convaincant et répondre convenablement à toutes les préoccupations de l’acheteur sans trébucher. Puisqu’il est expérimenté, un agent immobilier peut rapidement faire la différence entre un plaisantin et un véritable acheteur afin de mieux situer les négociations pour ne pas perdre son temps. En cas d’insatisfaction sur certains points de la maison, il peut trouver les arguments nécessaires pour convaincre l’acheteur et même lui proposer des solutions innovantes.

Le vendeur de la maison sans agence peut aussi être limité dans ses négociations lorsque le potentiel acheteur est un agent immobilier. Dans ce cas précis, il doit juste faire appel à un professionnel pour que les deux se confrontent. De la sorte, vous aurez une meilleure proposition de prix et vendre rapidement votre maison.

Ne pas être informé sur les nouvelles obligations légales

La vente d’un bien immobilier est soumise aux respects de certains principes et règles que prévoit la loi. En effet, ces règlementations peuvent être modifiées parfois à tout moment. Dans ce cas, si vous n’êtes pas un acteur du domaine, vous ne serez pas informé à temps. Il existe par exemple des documents obligatoires (certificat de performance énergétique, contrôle de l’installation électrique, dossier d’intervention ultérieure) que vous devez fournir au cours d’une vente de maison et en cas d’erreur, vous serez contraint à verser des amendes. Il s’agit par exemple du

Certains documents sont à récupérer au niveau de l’administration et nécessitent souvent beaucoup de temps. Ces genres de situations peuvent retarder considérablement votre procédure de vente. Vous savez maintenant les risques de vendre sa maison sans agence.