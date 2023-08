L’audit énergétique est un test obligatoire que vous devez réaliser avant de mettre en location un bien immobilier. Même dans un processus de vente, il doit être réalisé afin de permettre à l’acheteur d’avoir une idée précise de la consommation en énergie de sa future maison. Toutefois, c’est un bilan thermique qui n’est pas forcément compris de tous. Si vous vous demandez ce que c’est que l’audit énergétique, découvrez ici ce qu’il en est.

Audit énergétique : que faut-il savoir ?

Dans votre démarche de location ou de vente d’une maison, d’un appartement ou d’un bâtiment professionnel, la réalisation d’un audit énergétique est incontournable. Il s’agit d’une analyse approfondie de la performance énergétique d’un logement. Le but est de recenser tous les points où de l’énergie se perd.

Comme vous pouvez vous en douter, il s’agit d’un audit qui permet de connaître les travaux à effectuer pour une rénovation. Pour une meilleure remise à niveau de votre bien, l’ audit énergétique va permettre de relever de nombreuses informations utiles. Elles seront cruciales pour de meilleures prises de décision.

Pendant le processus, la qualité d’isolation du logement, la performance des équipements produisant de l’énergie , les habitudes de consommation et les besoins énergétiques des résidents seront vérifiés. À partir de cet instant, des travaux de rénovation pertinents peuvent être recommandés dans le bâtiment concerné.

En effet, un audit énergétique permet d’identifier la classe thermique à laquelle appartient la maison pour préconiser des travaux. Ils auront pour objectif de limiter les perditions thermiques utiles à la réduction de la consommation en énergie .



Quels sont les avantages de la réalisation d’un audit énergétique ?

La réalisation d’un audit énergétique est une modalité obligatoire qui comporte de nombreux avantages. Même si ce bilan thermique est réalisé dans un premier temps pour informer les futurs acheteurs ou locataires, ce n’est pas son but principal.

En effet, les audits énergétiques sont réalisés dans l’optique de réduire la consommation énergétique d’un logement. En identifiant les faiblesses thermiques d’un bâtiment, l’auditeur suggère des travaux de rénovation dans le but de baisser la consommation en énergie.

En dehors de cet aspect, c’est un diagnostic qui permet de négocier à la hausse le prix d’un bien à la vente. En effet, les maisons répondant aux exigences énergétiques sont vendues généralement plus chères. L’analyse de la performance énergétique d’un bien immobilier est donc réalisée à la suite d’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) .

Si l’audit énergétique permet de faire des économies sur la consommation, cela se répercute positivement sur l’environnement . En mettant un logement à niveau, vous réduisez non seulement sa consommation énergétique, mais également son émission de gaz à effet de serre.

Pour en avoir une idée plus claire, vous pouvez vous référer à la catégorisation des logements selon leurs performances énergétiques. Il existe 7 classes (A à G) de performance énergétique représentées chacune par des lettres de l’alphabet. De la classe A à D, vous disposez d’un logement avec une bonne consommation énergétique.

Par ailleurs, les trois dernières classes sont les plus énergivores dans le classement. Un logement de la classe E consomme en moyenne une valeur comprise entre 231 et 330 kWh/m 2 /an. Quant à une maison de la classe F, la consommation en énergie se situe entre 331 et 450 kWh/m 2 /an.

Au-delà de cette valeur (plus de 450 kWh/m 2 /an), vous retrouverez les logements de la catégorie G. Ils sont extrêmement énergivores et nécessitent impérativement des travaux de rénovation.

Comment se fait un audit énergétique ?

Un audit énergétique se déroule en quelques étapes. Mais avant, commencez par vous adresser au bon professionnel. L’audit énergétique peut être réalisé par un thermicien . Ce professionnel est un spécialiste qui pourra vous accompagner dans la prise des mesures énergétiques de votre logement.

Il peut également s’agir d’un architecte ou d’un ingénieur appartenant à une structure spécialisée. Dans un cas comme dans l’autre, chaque professionnel doit être en mesure de justifier son savoir-faire par des certifications d’organismes reconnus en France.

Une fois l’auditeur choisi, il procèdera dans un premier temps à une inspection minutieuse du logement pour se faire une idée du projet. Ensuite, il prendra des mesures et recensera des indicateurs qui lui permettront de tirer des conclusions pertinentes.

Pour cela, il doit s’aider d’équipements de calculs adaptés. Ils lui serviront par exemple à calculer la consommation annuelle du logement. Cela permet de classer le bâtiment dans la catégorie énergétique correspondante. Pour finir, il produit un rapport détaillé des informations relevées pendant son audit.

Si les éléments induisant les pertes énergétiques sont indiqués, les travaux à réaliser sont également inscrits dans le rapport d’audit . Il est produit de sorte à vous permettre une lecture facile. Vous pourrez donc avoir besoin de réaliser une isolation thermique des murs et de la toiture, changer des équipements de chauffage, adopter une nouvelle source d’énergie, etc. Il vous revient donc de hiérarchiser les travaux à réaliser en fonction de votre budget.

Quel est le tarif d’un audit énergétique ?

Quand on parle de bilan thermique, la question qui revient est celle-ci : qu’est-ce qu’un audit énergétique ? Maintenant que vous savez ce dont il s’agit, vous devez également connaître les modalités financières qui l’entourent.

En effet, le prix d’un bilan thermique fluctue selon l’envergure du diagnostic et du professionnel. Cependant, il faut compter entre 500 et 1 000 euros pour les maisons individuelles. Dans une copropriété ou dans les entreprises , le prix grimpe très rapidement en atteignant les 10 000 euros.

Pour des ménages à revenus modestes, l’audit énergétique peut très vite devenir un idéal inatteignable. Pour éviter cette stigmatisation, l’état démocratise les accès aux différentes aides pour la rénovation. C’est le cas par exemple de MaPrimeRénov'.

Cette aide accordée dans le cadre d’une rénovation thermique , peut se montrer très utile pour certains ménages. En effet, il s’agit d’un montant forfaitaire versé selon la zone géographique, le plafond de revenus annuels et le nombre de personnes composant le ménage.

Généralement, les ménages très modestes ont droit à un accompagnement à hauteur de 500 euros contre 400 euros pour les foyers modestes. Une somme de 300 euros sera versée aux foyers avec des revenus standards. Pour une copropriété , vous pouvez recourir à l’aide MaPrimRénov’Copro.

Pour encourager aussi bien les professionnels que les particuliers à entreprendre des travaux de rénovation, de nombreuses autres aides sont disponibles. C’est le cas de l’éco-prêt à taux zéro, le chèque énergie, la CEE, les aides des collectivités locales, etc.

Certaines sont cumulables avec l’aide MaPrimRénov’ . Cela va permettre de réduire les apports personnels. Ainsi, pour une réduction de votre consommation thermique , de nombreuses options vous sont offertes.